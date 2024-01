GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC, análisis: más potencia sin sacrificios

Hoy es un día muy importante para NVIDIA y sus principales ensambladoras, porque estamos en la fecha marcada para el lanzamiento de la GeForce RTX 4070 SUPER, una de las tarjetas gráficas más esperadas dentro de la serie GeForce RTX 40 Super. GIGABYTE no ha querido faltar a la cita, y como cabía esperar la conocida ensambladora ha lanzado varios modelos con precios muy cercanos al de referencia, aunque sin duda la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC es una de las más interesantes por el valor precio-prestaciones que ofrece.

Esta versión mantiene todas las claves que han convertido a esta nueva tarjeta gráfica de NVIDIA en una de las mejores que existen ahora mismo en el mercado, y se ha atrevido a subir el listón con la incorporación del conocido sistema de refrigeración WINDFORCE, el diseño Ultra Durable para garantizar una alta calidad de construcción, y también ha introducido un pequeño overclock para mejorar el rendimiento y maximizar el valor que ofrece manteniendo un precio muy ajustado. Bien jugado GIGABYTE, bien jugado.

Para ampliar y completar un poco más toda la información que encontraréis en nuestro análisis de la GeForce RTX 4070 Founders Edition, que justo acaba de salir publicado, hemos preparado también otro dedicado a este modelo de GIGABYTE. Es uno de los más atractivos dentro del catálogo de opciones personalizadas que tenemos ahora mismo en el mercado porque a pesar de contar con overclock de casa y con un diseño y una calidad de construcción muy cuidados viene a un precio que prácticamente es un calco del que tiene el modelo de referencia de NVIDIA.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC: análisis externo

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC adopta un diseño totalmente personalizado y distinto al del modelo de referencia. Lo primero que llama la atención es su sistema de refrigeración WINDFORCE, formado por tres ventiladores de 80 mm que pueden rotar de forma alterna para mejorar la presión y el flujo del aire.

Cuando la carga de trabajo es muy baja los ventiladores se detienen por completo, y por tanto el nivel de ruido se reduce a cero. Esto marca una gran diferencia cuando estamos, por ejemplo, realizando tareas de ofimática o reproduciendo contenidos multimedia. Con dichas tareas la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC trabaja de forma totalmente silenciosa.

Volviendo a los ventiladores, estos traen aspas con un trazado tridimensional que genera un afecto de guiado del aire para mejorar todavía más el flujo de aire al interior del radiador, y utilizan lubricante de nano grafeno en sus rodamientos, lo que aumenta su vida útil en un 210% y supone una garantía importante con la que GIGABYTE marca la diferencia frente a otras ensambladoras.

El sistema de refrigeración WINDFORCE se asienta sobre un gran radiador de aluminio del que salen varios tubos de cobre para acelerar la transferencia de calor, y que hace contacto con la GPU y con otros elementos clave de esta tarjeta gráfica. La base de contacto con la GPU es de cobre, un material que se caracteriza por ofrecer una transferencia de calor más rápida que el aluminio.

En la cara posterior tenemos una placa metálica que aporta solidez estructural y contribuye en las tareas de refrigeración. Justo al final de dicha placa metálica podemos ver una apertura que mejora el flujo de aire y permite la entrada del mismo por ese extremo del radiador. De esta manera se mejora notablemente la refrigeración y se logra reducir el calor acumulador en el radiador.

Nos vamos ahora al lateral para apreciar mejor el tamaño del radiador y otros componentes clave de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC. Esta tarjeta gráfica utiliza un conector de alimentación de 16 pines, que está situado en posición central, y viene con un adaptador de dos conectores de alimentación adicional de 8 pines, así que no tendremos nada de lo que preocuparnos si nuestra fuente de alimentación no cuenta con dicho conector.

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC utiliza el diseño Ultra Durable, lo que significa que su calidad de construcción ha sido cuidada al milímetro, tanto a nivel de condensadores como de bobinas, MOSFETs e incluso de PCB, ya que este modelo trae una solución con dos onzas de cobre.

En el otro lateral podemos ver mejor los cortes en el radiador y cómo las tuberías de cobre sirven de enlace para transferir el calor de la GPU y demás componentes a las distintas zonas del radiador. Se aprecia también a la perfección la perfecta integración de la placa metálica trasera junto al PCB. Ya os digo que la solidez estructural que ha conseguido GIGABYTE con esta tarjeta gráfica es simplemente perfecta.

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC tiene un tamaño de 26,1 x 12,6 x 5 cm, lo que significa que es un poco más grande que la versión Founders Edition, algo totalmente comprensible teniendo en cuenta el sistema de refrigeración que utiliza. Mirando en la parte trasera tenemos tres conectores DisplayPort 1.4a y una salida HDMI 2.1a.

Un repaso a las claves de la arquitectura Ada Lovelace

Ada Lovelace marcó un salto muy importante frente a Ampere en términos de potencia bruta y a nivel de eficiencia, y también introdujo tecnologías de nueva generación. En el análisis dedicado a la versión Founders Edition ya os he comentado las novedades clave que introdujo NVIDIA con dicha arquitectura, y son las mismas que están presentes en la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC.

Con todo, y para que no tengáis que salir de este análisis para descubrir todas esas claves, os voy a dejar a continuación un resumen simplificado con todas y cada una de ellas. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.

Caché L2 ampliada

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC tiene 48 MB de caché L2, una cifra que supera enormemente los 4 MB de caché L2 que tiene la GeForce RTX 3070. Al aumentar el tamaño de la caché se incrementa la cantidad de datos, instrucciones y elementos que se pueden guardar en dicho bloque de memoria, que está pegada a la GPU y presenta por tanto una latencia y unos tiempos de acceso mínimos.

Tener una caché L2 más grande hace que mejore la tasa de aciertos cuando la GPU busca algo en ella, lo que reduce la cantidad de fallos y el número de acceso a la memoria gráfica. Esto mejora mucho el rendimiento, especialmente en resoluciones donde esos 48 MB de caché L2 representan una cantidad óptima (1080p y 1440p, principalmente).

Shaders mejorados, núcleos RT más avanzados y núcleos tensor de nueva generación

La arquitectura Ada Lovelace supuso un aumento de la cantidad total de shaders, lo que se tradujo en un mayor rendimiento, pero también trajo cambios en todos los bloques de núcleos que integra una GPU, es decir, en shaders, núcleos RT y núcleos tensor.

Shaders con tecnología SER , que ejecuta un proceso de reordenación de los hilos de trabajo en bloques específicos para separa distintos grupos de hilos y unirlos en bloques coherentes y ordenados. Esto puede mejorar el rendimiento hasta en un 44%, marca una diferencia notable cuando se utiliza el trazado de rayos y pone fin a las divergencias de datos y de ejecución.

, que ejecuta un proceso de reordenación de los hilos de trabajo en bloques específicos para separa distintos grupos de hilos y unirlos en bloques coherentes y ordenados. Esto puede mejorar el rendimiento hasta en un 44%, marca una diferencia notable cuando se utiliza el trazado de rayos y pone fin a las divergencias de datos y de ejecución. Núcleos RT de tercera generación, que doblan la velocidad de cálculo de las intersecciones rayo-triángulo y cuentan con las tecnologías Displaced Micro-Meshes y Opacity Micro-Mask. La primera emplea mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con trazado de rayos, y la segunda determina de manera precisa de la opacidad de los objetos y su densidad.

que doblan la velocidad de cálculo de las intersecciones rayo-triángulo y cuentan con las tecnologías Displaced Micro-Meshes y Opacity Micro-Mask. La primera emplea mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con trazado de rayos, y la segunda determina de manera precisa de la opacidad de los objetos y su densidad. Núcleos tensor de cuarta generación, con una potencia que supera en más del doble a la generación anterior, y equipados con el nuevo motor de transformación FP8 que NVIDIA introdujo con la arquitectura Hopper. Estos son los responsables de acelerar por hardware las tecnologías NVIDIA DLSS Super Resolution y NVIDIA DLSS Ray Reconstruction.

A todo lo anterior debemos unir además el nuevo Optical Flow Accelerator, que como ya os contamos en su momento dobla la potencia y la precisión de la versión montada en las GeForce RTX 30, y es el responsable de ofrecer la aceleración que necesita la tecnología NVIDIA DLSS Frame Generation, realizando una estimación precia de los píxeles en movimiento gracias al análisis exhaustivo e inteligente diversos elementos temporales y espaciales, y también de vectores de movimiento.

NVIDIA Studio: un valor sólido para profesionales y creadores de contenido

Los controladores NVIDIA Studio nos permitirán disfrutar de una integración perfecta de la serie GeForce RTX 40 y RTX 40 SUPER en numerosas aplicaciones y plataformas profesionales. Con ellos podremos aprovechar de forma óptima los distintos tipos de aceleración especializada que ofrecen estas tarjetas gráficas, y también su soporte de tecnologías de última generación.

El trazado de rayos y la inteligencia artificial acelerados por hardware nos ayudarán a mejorar nuestros flujos de trabajo y la calidad de los mismos, y nos permitirán hacer cosas que antes nos parecían imposibles. Piensa que con la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC podremos llegar a doblar el rendimiento de una GeForce RTX 3070 en aplicaciones como Blender Cycles, Chaos V-Ray y Arnold.

La plataforma NVIDIA DLSS 3.5, que incluye reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen, generación de fotogramas y reconstrucción de rayos también marca una diferencia enorme en varias aplicaciones profesionales. D5 Render es, sin duda, una de las que más se beneficia de la generación de fotogramas y de la reconstrucción de rayos. No nos podemos olvidar del códec AV1, que mejora la eficiencia y la calidad del streaming, y que cuenta con un soporte pleno en las GeForce RTX 40.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC frente al modelo FE de NVIDIA

En términos de diseño las diferencias entre ambas tarjetas gráficas son más que evidentes. El modelo de GIGABYTE adopta un sistema de refrigeración más voluminoso que, como veremos más adelante, mejora ligeramente las temperaturas de trabajo. Sin embargo, y en contra de lo que podríamos pensar, este no resulta ser mucho más ruidoso.

Quiero que tengáis totalmente claras las diferencias que existen a nivel de hardware entre ambas tarjetas gráficas, y por eso he decidido compartir con vosotros un listado exhaustivo con las especificaciones de cada modelo, así como las correspondientes capturas de GPU-Z, donde encontraréis información adicional de ambas cuando están «descansando» en el escritorio de Windows.

Especificaciones de la GeForce RTX 4070 SUPER

GPU AD104 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

35.800 millones de transistores.

Área del encapsulado: 392 mm cuadrados.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 5.

Texture Processing Clusters (TPCs): 28.

7.168 shaders a 1.980 MHz-2.475MHz, modo normal y turbo.

224 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

224 núcleos tensor de cuarta generación.

56 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 48 MB.

Ancho de banda de 504,2 GB/s.

Potencia en FP32: 35,48 TFLOPs.

TGP: 225 vatios.

Precio de lanzamiento: 669 euros.

Especificaciones de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC

GPU AD104 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

35.800 millones de transistores.

Área del encapsulado: 392 mm cuadrados.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 5.

Texture Processing Clusters (TPCs): 28.

7.168 shaders a 1.980 MHz-2.505 MHz, modo normal y turbo.

224 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

224 núcleos tensor de cuarta generación.

56 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 48 MB.

Ancho de banda de 504,2 GB/s.

Potencia en FP32: 35,91 TFLOPs.

TGP: 225 vatios.

Precio de lanzamiento: 689,99 euros.

Como os dije, solo tenemos una pequeña diferencia en las frecuencias de trabajo, que son ligeramente mayores en la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC. Esto hace que el modo turbo pueda escalar mejor, y que alcance niveles que en ocasiones llegan a superar los 2.800 MHz, aunque sobre ello hablaremos en el apartado correspondiente. En términos de rendimiento, esto supone una leve mejora, y lo mejor es que no implica un aumento del consumo máximo ni de las temperaturas de trabajo.

Equipo de pruebas para el análisis de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC

Procesador Intel Core i9-13900K

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Unidad SSD Corsair MP510 de 960 GB con interfaz PCIe Gen3 x4, capaz de alcanzar velocidades de casi 3,5 GB/s y 3 GB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Hemos utilizado el mismo equipo de pruebas que empleamos en el análisis de la Founders Edition, lo que significa que tenemos un PC de gama alta muy potente y perfectamente equilibrado, y que no tendremos ningún cuello de botella a nivel de hardware. Obviamente esto no quiere decir que no nos podamos encontrar con cuellos de botella a nivel de software, pero esto ya será culpa del desarrollador.

Rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC en aplicaciones sintéticas y profesionales

Abrimos con nuestra clásica ronda de pruebas en aplicaciones sintéticas y profesionales. Es importante porque nos permitirá descubrir el potencial que ofrece la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC en un escenario profesional, y el valor que ofrece para aquellos que tengan pensado utilizarla para jugar y para trabajar. Ya os adelanto que tiene potencia de sobra para ambas cosas.

Rendimiento en Blender

Una de las herramientas de modelado y renderizado 3D más importantes y más utilizadas a nivel mundial. En este benchmark el rendimiento se mide en muestras por minuto, y cuanto mayor sea esa cifra mejor será el resultado. Tened en cuenta que las tres escenas que se utilizan tienen un nivel de exigencia distinto, y por eso en la primera el valor siempre es mucho más alto.

Gracias al overclock que trae de casa la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC supera ligeramente al modelo de referencia en «monster» y «junkshop», aunque curiosamente pierde por muy poco en «classroom». Podéis comparar los resultados con las imágenes adjuntas.

Rendimiento en V-Ray

Esta es otra prueba de renderizado que puede exprimir al máximo a cualquier tarjeta gráfica. Se mantiene la tónica que vimos en Blender, ya que la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC supera por 35 vpaths al modelo FE en modo CUDA.

En modo RTX, que utiliza el hardware especializado de la tarjeta gráfica, el modelo de GIGABYTE se impone también por una pequeña diferencia al modelo de referencia. En este caso la diferencia a su favor es de 19 v-rays, puesto que la GeForce RTX 4070 SUPER logró 2.977 v-rays.

Rendimiento en 3DMark DLSS

Con esta prueba podemos ver la gran diferencia que marca la tecnología NVIDIA DLSS 3 que, como ya os he dicho anteriormente, aplica súper resolución y generación de fotogramas. Sin dicha tecnología tenemos una media de 28,39 FPS, y al activarla la media sube a 100 FPS. Esto equivale a multiplicar casi por cuatro la tasa base de fotogramas por segundo. La mejora frente al modelo FE es en este casi de 0,95 FPS con DLSS 3 activado.

Rendimiento en Octanebench

Otra prueba de renderizado que es muy exigente, y que tiene un modo RTX para aprovechar la aceleración por hardware de las tarjetas gráficas NVIDIA. Se mantiene la tendencia que venimos viendo, lo que significa que la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC rinde un poco mejor que el modelo FE. Podéis ampliar ambas imágenes para comparar haciendo clic en ellas.

Rendimiento en Passmark GPU

Más de lo mismo, la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC supera ligeramente los 37.585 puntos que obtuvo el modelo FE en esta prueba, y como era de esperar posiciona también como una de las tarjetas gráficas más potentes del mundo. Su puntuación la coloca también muy cerca de los 38.116 puntos que obtuve con la GeForce RTX 4070 Ti.

Rendimiento en Cinebench 2024

En esta prueba obtuve un resultado extraño en la primera pasada por lo bajo que era, así que decidí realizar una segunda ronda limitada a un ciclo para comprobar que todo estaba bien, y así fue. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC consiguió 19.504 puntos, superando los 18.659 puntos de la prueba de 10 minutos.

Creo que lo más probable es que ese bajo resultado se debiera a un simple fallo de la prueba, ya que esta aplicación ha sido la única en la que he llegado a ver un rendimiento inferior al modelo FE, algo que no tiene ningún sentido, sobre todo sabiendo lo bien que trabaja el sistema de refrigeración de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC.

Rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC en juegos

Empezamos con Cyberpunk 2077, un juego extremadamente exigente donde la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC cumple sin ningún problemas. Va sobrada en 1080p y 1440p, y gracias a la tecnología DLSS 3 podemos pasar de 100 FPS a 237 FPS en modo calidad bajo 1080p, y de 60 FPS a 193 FPS en 1440p si activamos el modo rendimiento.

Si activamos el trazado de rayos la tasa de fotogramas por segundo baja considerablemente, pero de nuevo el DLSS 3 viene al rescate para llevarnos de 41 FPS a 101 FPS en 1440p si activamos el modo calidad, y nos permite subir de 18 FPS en 4K a 75 FPS si utilizamos el modo rendimiento. La diferencia es espectacular, y en general este modelo rinde entre 1 y 3 FPS mejor que el de referencia.

Con trazado de rayos completo la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC hace un trabajo bastante decente, pero como vemos necesitamos de las tecnologías que integra NVIDIA DLSS 3.5 para conseguir un resultado realmente óptimo. La diferencia que marcan esas tecnologías es tan enorme que podemos pasar de 1 FPS a 50 FPS.

Vamos con otro hueso duro de roer, el fantástico Alan Wake 2, uno de los juegos más exigentes y con mejor factura técnica de esta generación. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC aguanta bien el tipo en 1080p y 1440p, pero cuando activamos el trazado de rayos completo el rendimiento se hunde por completo. Gracias al DLSS 3.5 podemos pasar de 6 FPS a 106 FPS en 1080p, y de 4 FPS a 75 FPS en 1440p.

En 2160p este juego es tan exigente que la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC apenas logra 30 FPS, pero con DLSS 3 podemos subir a 81 FPS. Si activamos el trazado de rayos completo caemos a 1 FPS y el juego se convierte en un pase de diapositivas, pero al activar DLSS 3.5 en modo rendimiento nos moveremos en una media de 54 FPS. Impresionante.

A Plague Tale: Requiem es otra maravilla técnicamente hablando. Su calidad gráfica es fantástica, y esto se traduce en una gran exigencia a nivel de hardware. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC puede moverlo con total fluidez en 1080p y 1440p, y gracias al DLSS 3 podemos llegar multiplicar por 2,5 la tasa de fotogramas por segundo.

Al subir a 2160p tenemos una media de 40 FPS, que podemos mejorar hasta los 82 FPS gracias al DLSS 3 utilizando el modo calidad. Si activamos el trazado de rayos el nivel de exigencia se dispara, y la media con esta resolución cae a 28 FPS. Por suerte podemos activar el DLSS 3 en modo rendimiento y subir a una media de 82 FPS.

Metro Exodus Enhanced Edition fue el primer juego en requerir una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos para funcionar correctamente, y sigue siendo uno de los títulos más exigentes del momento. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC es tan potente que incluso en 1440p logra una media de 86 FPS con trazado de rayos al máximo, si activamos DLSS 2 la media sube a 149 FPS.

Si queremos jugarlo en 2160p es recomendable activar el DLSS 2 en modo calidad, ya que con ese simple ajuste estaremos aumentando la media de 39 FPS a 75 FPS, y sin hacer ningún tipo de sacrificio a nivel de calidad gráfica.

Gears 5 es uno de los juegos que mejor uso hacen del Unreal Engine 4, y todo un referente todavía tanto en términos de calidad de imagen como de optimización. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC logra unos resultados muy buenos, y supera al modelo de referencia por entre 1 y 4 FPS.

Dying Light 2 es otro de los juegos más exigentes y que mejor uso hace del trazado de rayos. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC no tiene problemas ni en 1080p ni en 1440p, aunque si activamos trazado de rayos con esta resolución es recomendable compensarlo con DLSS 3 en modo calidad. Esto hará que la media suba de 51 FPS a 116 FPS, más del doble.

En 2160p la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC consigue 54 FPS sin trazado de rayos, una media que podemos llevar a los 125 FPS activando el DLSS 3. Con trazado de rayos el rendimiento cae a 24 FPS, pero gracias al DLSS 3 en modo rendimiento esta puede llegar a los 95 FPS, casi cuatro veces más.

Destroy All Humans 2 Reprobed nos permite ver la diferencia tan enorme que puede marcar la tecnología NVIDIA DLSS 3 en juegos limitados por cuello de botella a nivel CPU. En la gráfica adjunta podemos apreciar que esta tecnología llega a doblar la tasa de fotogramas por segundo, consiguiendo números realmente espectaculares. Por ejemplo, en 2160p tenemos una media de 71 FPS, pero con DLSS 3 en modo rendimiento esta sube a 141 FPS.

Ghostwire Tokyo fue uno de los grandes abanderados de la nueva generación, y se mantiene como un título exigente que hace un gran uso del trazado de rayos. Tenemos muy buenos resultados en 1080p y 1440p, y un escalado bueno del DLSS 2 a partir de 144op, sobre todo con trazado de rayos activo.

En 2160p es cuando realmente vemos la diferencia que marca el DLSS 2 en este juego. La media sin trazado de rayos es de 87 FPS, lo que implica una fluidez total, pero podemos llegar a 141 FPS con DLSS 2 en modo calidad y aprovechar, de esta manera, monitores con altas tasas de refresco. Con trazado de rayos activo la media baja a 40 FPS, pero gracias al DLSS 2 en modo calidad podremos llegar a 104 FPS.

Resident Evil 4 Remake es otro de los mejores remakes de la historia, y al tratarse de un título de transición intergeneracional no es tan exigente como otros de los juegos de este análisis. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC va sobrada en 1080p y 1440p, y la tecnología FSR 2 ofrece un escalado bastante pobre.

En 2160p tenemos una media de 70 FPS, así que no es necesario, ni recomendable, activar el FSR 2, porque perderemos nitidez y calidad de imagen. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC no tiene problemas tampoco al activar el trazado de rayos, y podemos ver que a esta resolución el escalado del FSR 2 mejora.

Terminamos con Red Dead Redemption 2, un veterano que sigue siendo un referente a nivel técnico. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC puede con él incluso en resolución 2160p, ya que consigue una media de 60 FPS, aunque os recomiendo activar el DLSS 2 en modo calidad para que disfrutar de una mayor fluidez y de una media más estable que alcanzará los 77 FPS.

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC ha mejorado ligeramente los resultados que obtuvo el modelo FE, y en líneas generales podemos decir que rinde entre un 1% y un 3% más de media que aquella. Es una diferencia pequeña, eso está claro, porque al final estamos hablando de entre 1 y 4 FPS más en función del juego y de la configuración gráfica, pero esta mejora se ha conseguido sin aumentar consumo ni temperaturas de trabajo, así que es bienvenida.

Como os dije en el análisis del modelo de referencia, la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC da lo mejor de sí en 1080p y 1440p, pero también se mueve muy bien en 2160p. Las tecnologías implementadas en el ecosistema DLSS de NVIDIA marcan una diferencia enorme, de eso no hay ninguna duda, y pueden hacer que una tasa de 1 FPS se convierta en 54 FPS. No es magia, es el poder de la IA.

Temperaturas, consumo y escalado de frecuencias

Buenos valores de rendimiento tanto en juegos como en aplicaciones profesionales, ¿pero cómo se comporta el sistema de refrigeración de esta tarjeta gráfica? Pues muy bien, como podemos ver en la gráfica adjunta las temperaturas son totalmente óptimas, de hecho tanto las temperaturas medias en juegos como el pico máximo son un poco más bajas que las que obtuvimos con el modelo FE. Esto dice mucho de lo bien que funciona el sistema de refrigeración WINDFORCE que monta esta tarjeta gráfica.

Saltando al consumo tenemos también unos valores muy buenos. Activar la tecnología NVIDIA DLSS 3 en juegos con resolución 1080p hace que baje mucho la tasa de uso de la GPU, y esto tiene un impacto muy positivo en el consumo, tanto que en algunos casos llegó a caer por debajo de los 160 vatios.

Debido al ligero overclock que trae la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC el consumo medio en juegos es un poco más alto, pero el pico máximo se mantuvo en todo momento en los 220 vatios.

Saltamos ahora a hablar del escalado de frecuencias, un tema que siempre es interesante en modelos personalizados con overclock. La versión FE de NVIDIA funciona a un máximo de 2.790 MHz, y la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC alcanzó un pico de 2.830 MHz. Ese pico solo se registra cuando la tarjeta gráfica funciona a menos de 60 gados C.

En general los resultados entran dentro de lo esperado. Ese overclock que trae la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC hace que el modo turbo escale a niveles más altos, y esto se deja notar en todas las mediciones. En el mejor de los casos la diferencia es de 75 MHz a favor del modelo de GIGABYTE, y de solo 15 MHz en el peor de los casos.

Las frecuencias de trabajo registradas se mantuvieron también en niveles bastante uniformes, y esto es muy positivo porque se traduce en un rendimiento sostenido y estable. Una gran fluctuación en la velocidad de la GPU podría derivar en tirones, caídas e inestabilidad mientras jugamos, con todo lo que ello supondría para nuestra experiencia.

Notas finales

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC es una tarjeta gráfica con una estética gaming bien perfilada, ya que logra llamar la atención sin caer en estridencias ni en elementos innecesarios. También hace gala de una calidad de construcción excelente, está hecha para durar y en mis pruebas presentó una estabilidad y una fiabilidad total.

El ligero overclock que ha introducido GIGABYTE en este modelo marca una leve diferencia en términos de rendimiento, y el sistema de refrigeración WINDFORCE hace un trabajo tan bueno que consigue mantener unas temperaturas de trabajo más bajas que las del modelo de referencia, que viene sin overclock. En términos de ruido también raya a un buen nivel, ya que resulta bastante silencioso incluso cuando tenemos la GPU ocupada.

Al mismo tiempo, los valores de consumo se han mantenido en niveles óptimos, y la diferencia de precio entre la GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC y el modelo de referencia es tan pequeña que la convierte en una excelente alternativa, y le permite ofrecer un valor precio-prestaciones tan bueno como el de aquella.

Si estás pensando en comprar una GeForce RTX 4070 SUPER con diseño personalizado pero quieres mantener el presupuesto cerca del precio del modelo de referencia tenlo claro, este modelo de GIGABYTE es una de las mejores alternativas que vas a encontrar ahora mismo en el mercado, tanto por calidad de construcción como por consumo, rendimiento, temperaturas y nivel de ruido.