Cómo era el Apple Car y por qué no llegó a hacerse realidad

El Apple Car era uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía de la manzana mordida, pero al final no ha salido adelante. La verdad es que su cancelación no nos cogió por sorpresa, al fin y al cabo que después de tantos años en desarrollo nunca llegamos a ver nada concreto, y parecía que todo este tema era una idea sobre el papel que jamás llegó a materializarse, ¿pero realmente fue así?

Una nueva información que ha compartido Bloomberg confirma que no, que no fue así. El Apple Car realmente llegó a existir, pero solo en una fase de prototipo, y este se describe como una especie de minivan de color blanco con una línea redondeada. Esa terminación redondeada hizo que lo comparasen con una barra de pan, tenía puertas deslizantes, un enorme techo de cristal y neumáticos con un toque blanco.

Lo más relevante del Apple Car era su interior, ya que contaba con una pantalla gigantesca, un buen sistema de sonido y sus asientos podían reclinarse para mejorar la comodidad. Parece evidente que la compañía de la manzana quería convertirlo en un coche capaz de ofrecer una rica experiencia multimedia, pero la verdad es que me sorprende mucho el enfoque por el que optaron a nivel de diseño externo, y que no encaja con lo que todos esperábamos de un Apple Car.

Un coche con ese diseño de tipo minivan se habría enfocado a un nicho concreto de consumidores, y francamente creo que esto habría sido un error. Apostar por un diseño de tipo SUV o por la línea clásica típica de un turismo habría sido mucho más acertado, ya que este tipo de vehículos tienen mayor potencial de ventas en cualquier mercado internacional, especialmente los SUV, que como sabrán muchos de nuestros lectores llevan tiempo dominando el mercado del automóvil.

La fuente dice también que Apple estuvo considerando comprar a Tesla cuando esta tenía una capitalización de mercado de 30.000 millones de dólares, y que al final acabó negociando una asociación con Mercedes-Benz, quien aceptor colaborar con Apple, pero le exigió que le permitiera utilizar su sistema de conducción autónoma y su interfaz de usuario en su línea de coches, lo que hizo que la compañía de la manzana decidiera abandonar esa alianza.

¿Por qué no se hizo realidad el Apple Car?

Aunque concurren muchos factores al final todo se puede resumir en una clave, porque Apple fue demasiado ambiciosa con este proyecto, lo que generó grandes dificultades técnicas e hizo que los costes se dispararan. Según las informaciones que tenemos los de Cupertino habrían «quemado» 10.000 millones de dólares en los años que estuvieron trabajando en este proyecto.

Que Apple haya fracasado en este proyecto demuestra que Elon Musk no iba de farol cuando dijo que diseñar y producir un coche era algo muy complicado, e insinuó que esta vez los de la manzana habían mordido más de lo que podían tragar. Con todo, esto no quiere decir que Apple no pueda volver a plantearse intentarlo de nuevo.

