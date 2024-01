Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, Filmin, HBO Max, Movistar+, Netflix… Y no, no es un error lo de destacar True Detective: Noche polar, aunque no sea lo único interesante que ha caído a lo largo de la semana en las plataformas de vídeo bajo demanda. Sigue leyendo para saber más.

HBO Max

Increíble, pero cierto, ha tenido que pasar un año para que HBO Max toque techo en esta sección con todas las de la ley, sin hacerlo por descarte o porque estrenan una película que hace tiempo ya pasó por el cine. La antigüa «casa de las series», HBO, lo hizo con la laureada The Last of Us en enero de 2023…

… y lo vuelve hacer ahora con True Detective: Noche polar, la cuarta iteración de su también laureada antología criminal. De HBO, sí, aunque este estreno lo encontrarás también en Movistar+.

En efecto, True Detective: Noche polar es la cuarta temporada de la serie y aunque por lo general no destacamos nada que no sea pura novedad, cabe repetir que en este caso hablamos de una antología, por lo que incluso si no has visto la serie, puedes comenzarla por esta nueva temporada. Claro que si ya has visto algo lo que te puedes estar preguntando es ¿tan buena es? La respuesta, sin embargo, es… vaya usted a saber.

True Detective se convirtió con su debut en una de las series más aplaudidas de HBO de los últimos años. Así pues, no fue extraño que lo volviesen a intentar con una segunda historia, interpretada por un reparto diferente, que no logró alcanzar las expectativas ni un poco. La tercera, renovada de nuevo en forma, que no en el fondo de drama detectivesco propio de la producción, tuvo una mejor aceptación, pero tampoco alcanzó la brillantez inicial.

¿Y esta cuarta? Lo cierto es que acaba de comenzar, pero lo ha hecho con buen pie: del escenario, la gélida Alaska, a la pareja protagonista, a cargo de la veterana Jodie Foster y la novata Kali Reis, una tipa muy dura -en la ficción y en la vida real-, todo promete. No es que las anteriores no gozasen también de un casting potente (Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Vince Vaughn, Mahershala Ali, Stephen Dorff…), pero… A capítulo por semana, cada lunes.

En ruta (T1). «Jason Momoa viaja por todo el país para buscar inspiración creativa.»La aspirante a influencer Gabby Petito emprende un viaje por carretera con su prometido, pero pronto desaparece y el misterio se vuelve viral.»

Gabby Petito: Toda la verdad

Tres son multitud

Disney+

Por fin hay novedades interesantes en Disney+ que no se basan el seguir refriendo el aceite superheróico o de una galaxia muy lejana. Destacamos la peli, pero hay dos series que están llamando la atención y que deberías ojear por si te interesan: Cristóbal Balenciaga y Una tienda para asesinos… Va, que sean tres: Una tienda para asesinos, si te van los seriales coreanos tan de moda.

Llega a Disney+ The Creator, una película que desde su estreno en cines el pasado agosto, ha recogido críticas de todo tipo, del amor al odio, pasando por el meh y otras tantas. Dirigida por Gareth Edwars (Rogue One: Una historia de Star Wars), fue uno de los lanzamientos más anticipados y ambiciosos del año pasado, un thriller de ciencia ficción protagonizado por John David Washington (Tenet) con la IA como leitmotiv.

Cristóbal Balenciaga (Miniserie). «Cristóbal Balenciaga debuta como diseñador en París, pero los diseños que en España marcaban tendencia no terminan de funcionar en el sofisticado imperio de la moda en el que Chanel, Dior y Givenchy marcan tendencia.»

(Miniserie). «Cristóbal Balenciaga debuta como diseñador en París, pero los diseños que en España marcaban tendencia no terminan de funcionar en el sofisticado imperio de la moda en el que Chanel, Dior y Givenchy marcan tendencia.» El maestro de la evasión (T1). «Jack Dawkins es Artful Dodger, cuyos dedos de carterista se han convertido en las hábiles manos de un cirujano. Se debate entre un amor imposible y el submundo delictivo que anhela en secreto.»

(T1). «Jack Dawkins es Artful Dodger, cuyos dedos de carterista se han convertido en las hábiles manos de un cirujano. Se debate entre un amor imposible y el submundo delictivo que anhela en secreto.» Siempre fui yo (T2). «Tras la repentina muerte de su padre, Lupe deja México y viaja a Colombia para el funeral. Allí conoce a Noah, su ayudante misterioso.»

(T2). «Tras la repentina muerte de su padre, Lupe deja México y viaja a Colombia para el funeral. Allí conoce a Noah, su ayudante misterioso.» Una tienda para asesinos (T1). «El único adulto que cuida de Jian es su tío. Tras la repentina muerte de este, Jian se entera de que ha dejado un sospechoso comercio. ¿Quién era su tío y qué comercio dirigía?»

El padrino de Harlem (T3)

Historia singular (T1)

Netflix

Netflix llega renovando con poco brío su oferta de exclusivos, en lque lo que más destacado a priori, o quizás lo más llamativo para quien escribe, viene de Asia. Para más datos, ojo a El legado y Maboroshi.

60 minutos . «Desesperado por no perder la custodia de su hija, un luchador de artes marciales mixtas abandona una pelea y recorre Berlín a todo gas para verla el día de su cumpleaños.»

. «Desesperado por no perder la custodia de su hija, un luchador de artes marciales mixtas abandona una pelea y recorre Berlín a todo gas para verla el día de su cumpleaños.» De las cenizas . «En una estricta escuela femenina se declara un incendio misterioso que pronto se descontrola. Ahora todo el mundo se pregunta si ha sido accidental o provocado.»

. «En una estricta escuela femenina se declara un incendio misterioso que pronto se descontrola. Ahora todo el mundo se pregunta si ha sido accidental o provocado.» El amor en el espectro autista: Australia (T2). «Encontrar el amor no es fácil para nadie, pero, para jóvenes con autismo, el imprevisible mundo de las citas puede plantear retos de carácter singular.»

(T2). «Encontrar el amor no es fácil para nadie, pero, para jóvenes con autismo, el imprevisible mundo de las citas puede plantear retos de carácter singular.» El legado (T1). «Una mujer hereda un cementerio de un tío al que no conocía y se ve envuelta en una serie de asesinatos y turbios secretos.»

(T1). «Una mujer hereda un cementerio de un tío al que no conocía y se ve envuelta en una serie de asesinatos y turbios secretos.» Final del recorrido (T1). «En esta excéntrica serie de comedia grabada con público en directo, Ivan, un conductor clandestino, afronta el fin de su matrimonio y la vida cotidiana con mucho humor.»

(T1). «En esta excéntrica serie de comedia grabada con público en directo, Ivan, un conductor clandestino, afronta el fin de su matrimonio y la vida cotidiana con mucho humor.» Kübra (T1). «Tras recibir unos mensajes que parecen predecir el futuro, un hombre acaba convertido en una figura mesiánica con fervientes seguidores… y enemigos poderosos.»

(T1). «Tras recibir unos mensajes que parecen predecir el futuro, un hombre acaba convertido en una figura mesiánica con fervientes seguidores… y enemigos poderosos.» La Cocina . «Izi está a punto de escapar de la Cocina, una de las zonas más pobres de Londres. Hasta que llega el joven Benji y tiene que replantearse sus opciones.»

. «Izi está a punto de escapar de la Cocina, una de las zonas más pobres de Londres. Hasta que llega el joven Benji y tiene que replantearse sus opciones.» Maboroshi . «Cuando la explosión de una fábrica hace que el tiempo se detenga en su pequeña ciudad, el joven Masamune y sus amigas se enfrentan a un mundo que se derrumba rápidamente.»

. «Cuando la explosión de una fábrica hace que el tiempo se detenga en su pequeña ciudad, el joven Masamune y sus amigas se enfrentan a un mundo que se derrumba rápidamente.» Pesadilla de un secuestro en California (T1). «Tras sufrir un ataque con secuestro incluido en 2015, una pareja es acusada de haberlo fingido todo cuando la mujer reaparece en esta docuserie sobre crímenes reales.»

Devil Inside

El orfanato

Full Circle

Jersey Girl (Una chica de Jersey)

Mi soledad tiene alas

Amazon Prime Video

En Amazon Prime Video hay un poco de exclusivo y un mucho de relleno, aunque como es habitual, encontrarás cosas más interesantes en esto último, quizás con la ecepción de Háblame, uno de los fenómenos del cine de terror indie estrenados a finales del año pasado; y… ¿una serie india muy friki? A gustos.

Fueza policial india (T1). «“Fuerza policial india” es una serie cargada de acción que sigue el terrible viaje del agente de la policía de Delhi Kabir Malik en su batalla contra un pérfido adversario, Zarar, que ha elegido la senda del terrorismo.»

(T1). «“Fuerza policial india” es una serie cargada de acción que sigue el terrible viaje del agente de la policía de Delhi Kabir Malik en su batalla contra un pérfido adversario, Zarar, que ha elegido la senda del terrorismo.» Hazbin Hotel: El hotel de las viejas glorias (T1). «Charlie Lucero del Alba, la princesa del Infierno, intenta convencer a los demonios y a los ángeles de que toda alma es redimible. Una comedia musical para adultos sobre las segundas oportunidades repleta de canciones y tacos.»

(T1). «Charlie Lucero del Alba, la princesa del Infierno, intenta convencer a los demonios y a los ángeles de que toda alma es redimible. Una comedia musical para adultos sobre las segundas oportunidades repleta de canciones y tacos.» Háblame . «Cuando un grupo de amigos descubre cómo invocar espíritus utilizando una mano embalsamada, se enganchan a esta nueva sensación hasta que uno de ellos va demasiado lejos y abre la puerta al mundo de los espíritus, obligándoles a elegir en quién confiar: en los muertos o en los vivos.»

. «Cuando un grupo de amigos descubre cómo invocar espíritus utilizando una mano embalsamada, se enganchan a esta nueva sensación hasta que uno de ellos va demasiado lejos y abre la puerta al mundo de los espíritus, obligándoles a elegir en quién confiar: en los muertos o en los vivos.» Última entrega. «Cuando la vida de su hermano se ve amenazada, una conductora de camiones acepta a regañadientes transportar una carga ilícita: una chica llamada Leila. Durante el peligroso viaje a través de las fronteras estatales, un tenaz agente del FBI va tras su pista.»

Movistar Plus+

Recordatorio por si se te ha pasado: también encontrarás en Movistar+ la nueva temporada de True Detective: Noche polar, de igual modo, a capítulo por semana. Y una nueva serie original de la plataforma, la Succession española, ha dicho alguien por ahí.

Galgos (T1). «Carmina Somarriba y su hermano, Emilio Somarriba, son los herederos del Grupo Galgo, empresa faqailiar especializada en bollería, chocolates y alimentación infantil.»

Filmin

Terminamos con la vena independiente de Filmin.

