Los mejores contenidos de la semana en MC (CDIII)

Cerramos otra semana con un nuevo recopilatorio con los mejores contenidos que hemos publicado en MC, un clásico que mantiene el formato habitual, lo que significa que podréis acceder a cada artículo con un simple clic en el enlace adjunto. De esta forma podréis poneros al día y empaparos con la actualidad más importante en solo unos minutos.

Aprovecho para desearos un feliz domingo, y un buen inicio de semana.

Ofertas de enero en PcComponentes, ¿te las vas a perder? PcComponentes nos ha sorprendido con las ofertas de enero, una nueva campaña de rebajas que abre con el lema «año nuevo, tecnología nueva». Esta promoción nos permitirá renovar PC, smartphone, portátil al mejor precio, y acceder a componentes, periféricos y otros productos tecnológicos con descuentos de hasta un 50%.

Posibles requisitos de GTA 6 en PC, será exigente pero asequible al mismo tiempo. Es importante que tengáis en cuenta que aunque GTA 6 haya diseño diseñado como un juego exclusivo de la generación actual al final su base a nivel de hardware es Xbox Series S, y dicha consola tiene una configuración bastante modesta, así que debería funcionar bien en cualquier PC actual de gama media.

Samsung presenta los Galaxy S24 con protagonismo para la IA. Los Samsung Galaxy S24 han sido la estrella absoluta y casi única de los productos presentados por el gigante surcoreano en su evento Unpacked. No ha habido pocas sorpresas ya que las características de estos smartphones habían sido filtradas hasta la saciedad como habrás ido viendo en la amplia cobertura que le hemos venido dando.

HONOR Magic6 Lite: tres puntos fuertes. Si HONOR Magic6 Lite es un indicador de lo que podemos esperar de la gama media en este 2024, a pocos días de haber arrancado el año ya podríamos afirmar con rotundidad que nos espera un año excepcional, en el que el segmento más equilibrado del mercado promete mucho y muy bueno a esa norme base de usuarios que tiene.

PS4 en 2024, ¿vale la pena comprar esta consola? Haciendo cuentas, PS4 es una de las consolas más longevas y más veteranas de la historia. Este sistema lleva en el mercado desde finales de 2013, lo que significa que ya tiene 10 años encima, y que su hardware ha sido ampliamente superado en el mundo del PC. Si hablamos de generaciones de consolas, su auténtica sucesora ha sido PS5, y no PS4 Pro.

25 juegos para PC con pocos requisitos y muy buenos gráficos. Encontrar juegos para PC con pocos requisitos y gráficos muy buenos es hoy más fácil que nunca. La larga vida que han tenido las consolas de la generación anterior ha hecho que los requisitos de los juegos se hayan mantenido casi sin cambios durante mucho tiempo, y gracias a ello muchas tarjetas gráficas bastante antiguas siguen rindiendo bien.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC, análisis: más potencia sin sacrificios. Esta versión mantiene todas las claves que han convertido a esta nueva tarjeta gráfica de NVIDIA en una de las mejores que existen ahora mismo en el mercado, y se ha atrevido a subir el listón con la incorporación del conocido sistema de refrigeración WINDFORCE y el diseño Ultra Durable.

GeForce RTX 4070 SUPER, análisis: de 1 a 52 FPS gracias al poder de la IA. Dentro de la renovación intergeneracional que anunció NVIDIA el pasado 8 de enero la GeForce RTX 4070 SUPER era, sin duda, el modelo más esperado y el más interesante, aunque ya os adelanto que tampoco deberíais perder de vista a la GeForce RTX 4070 Ti SUPER, una tarjeta gráfica que promete marcar también un importante salto.

Alfa Romeo Tonale PHEV, lógica. Hemos tenido ocasión de probar el nuevo Tonale en su versión de 131 cv de gasolina, pero ahora hemos tenido entre manos la nueva versión híbrida enchufable con 280 cv, una cifra algo más adecuada para las características dinámicas que ya detectábamos en el coche. A la espera de la llegada del Milano el Tonale se coloca como modelo de SUV con un tamaño inferior al Stelvio.

Cinco administradores de contraseñas gratuitos y de código abierto. Los administradores de contraseñas se han vuelto casi imprescindibles para manejar el método de autenticación más usado en aplicaciones y servicios de Internet. A la espera de que la industria alumbre una nueva era «sin contraseñas», el uso de software especializado que haga el trabajo por nosotros es altamente recomendable.

Cómo recuperar rápidamente las pestañas cerradas en Microsoft Edge. Microsoft Edge se ha convertido por mérito propio en uno de los navegadores más potentes del momento. En todos los sentidos: por un lado y al igual que alternativas como Chrome, Brave y otras, disfruta de una base Chromium que con sus pros y contras es la más potente del mercado; por el otro, el trabajo de Microsoft dotando de funciones de valor.

Qué procesador necesito: cinco mentiras que debes tener claras para que no te engañen. Antes de montar cualquier PC siempre me hago una pregunta fundamental, qué procesador necesito. Es importante hacerse esta pregunta porque cada configuración necesitará de un procesador distinto no solo en función del resto de componentes, sino también dependiendo del uso que le vayamos a dar.

Novedades VOD 03/24: ‘True Detective: Noche polar’, frío criminal. Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, Filmin, HBO Max, Movistar+, Netflix… Y no, no es un error lo de destacar True Detective: Noche polar, aunque no sea lo único interesante que ha caído a lo largo de la semana en las plataformas de vídeo bajo demanda.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Más artículos de TPNET que pueden interesarte