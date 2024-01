Se filtra una imagen del embalaje del Google Pixel 8a

El todavía inédito Google Pixel 8a se suma a una semana verdaderamente sorprendente en lo referido a filtraciones relacionadas con los dispositivos Pixel de Google. Como seguramente recordarás si nos lees de manera habitual, ayer mismo nos hicimos eco de los planes de la tecnológica con respecto a la próxima generación de su smartwatch, el futuro Pixel Watch 3, y unas pocas horas después vio la luz el que podría ser el primer render que se filtra y que nos revela aspectos muy importantes del diseño del también aún inédito Pixel 9 Pro, en un diseño que seguramente compartirá con el Pixel 9.

Salvo sorpresas, ambos dispositivos (Pixel 9 Pro y Pixel Watch 3) verán la luz en octubre, pero también esperamos que no sean los únicos dispositivos de la familia que experimenten una renovación este 2024. Quiero pensar, aunque podría no ser así, que a mitades de año veremos llegar la segunda generación tanto del plegable Pixel Fold, como de la Pixel Tablet, que fueron presentadas en mayo de 2023, pero sobre lo que no tengo dudas (más allá de las extremadamente improbables) es de que el Google I/O 2024, que tendrá lugar en mayo, será el momento elegido para presentar el Google Pixel 8a.

Como ya sabes, los Pixel Na llegan al mercado más o menos a mitad del ciclo de vida de mercado de la generación a la que se adscriben, y proporcionan una alternativa algo más económica a los dos modelos que la conforman hasta ese momento. Así, los tres terminales más recientes de Google en este momento son los Pixel 8 y Pixel 8 Pro (presentados en octubre de 2023) y el Pixel 7a (presentado en mayo de 2023).

Pues bien, como indicaba al principio ya tenemos más información sobre el modelo que llegará a completar la generación actual, la 8, y es que el usuario @chunvn8888 de Twitter ha publicado dos imágenes del embalaje del Pixel 8a y, en una de ellas, podemos ver una imagen de su parte trasera, con el inconfundible módulo de la cámara principal. Una imagen que nos muestra un diseño que se integra por completo en el paradigma de la generación 8, que al ser a su vez continuista con la 7 también encaja bastante bien con el 7a.

La principal «diferencia», que en verdad es menor, es que las esquinas del Pixel 8a parecen algo más redondeadas que las del 7a, en el estilo de las de los Pixel 8 y 8 Pro, algo que vendría a confirmar lo que ya vimos en octubre del año pasado, cuando se filtró un primer render del futuro 8a, un diseño que visto ahora, junto con el que se muestra en la imagen de la caja que se ha filtrado, parece ganar consistencia como filtración.