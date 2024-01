Pixel Watch 3, la próxima generación de los relojes inteligentes de Google, solucionará el problema del tamaño y aumentará el interés de los potenciales compradores, ya que se comercializará en varios tamaños para adaptarse a todas las muñecas.

Google entró en la batalla por los smartwatches una vez adquirida la firma especializada en wearables, Fitbit. La apuesta por el hardware propio se saldó con una versión original que pretendía servir de referencia y convencer a sus socios (Samsung especialmente) de la conveniencia de adoptar Wear OS como única manera de competir con los líderes del segmento, los Apple Watch.

El actual Pixel Watch 2 ha mejorado en casi todos los apartados a la versión original, con el SoC especializado para wearables, Snapdragon Wear W5 Gen 1, el chasis ligero en aluminio, la conectividad y los sensores, mejorados en número y capacidad. Para mi gusto, es uno de los relojes más bonitos del mercado, pero su lanzamiento ha recibido críticas en relación a que Google solo ha comercializado una versión y de 41 mm, pequeño para la media del sector.

Pixel Watch 3, varias versiones

Está claro que Google dará respuesta a las quejas y comercializará su nuevo reloj en varias versiones. Ello le abrirá las puertas a otro grupo de compradores que prefieren mayores tamaños. Por situar el panorama, los Apple Watch Series 9 están disponible en 41 mm o 45 mm, mientras que los Samsung Galaxy Watch 6 se pueden adquirir en tamaños de 40 y 44 mm, además de la variante Classic con dos tamaños más, 43 y 47 mm. Modelos como el Mobvoi TicWatch Pro 5, de lo mejorcito que puedes encontrar con Wear OS, tiene un tamaño de 48 mm.

Pixel Watch 2 frente al Galaxy Watch 6 Classic

Una versión más grande no solo animará a usuarios con mayor tamaño de muñeca, si no que posibilitará una pantalla con mayor capacidad de visualización y quizá batería con mayor capacidad que redunde en la autonomía. El grupo de sensores ya es notable, por lo que no creemos que varía demasiado, una vez incluidas las capacidades de los servicios de Fitbit para actividad deportiva y seguimiento de los parámetros de salud.

Sí es seguro la renovación del SoC principal que pensamos seguirá siendo de Qualcomm, de la serie especializada Snapdragon Wear. El nuevo reloj también debe actualizar la conectividad inalámbrica, mínimo a Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3.

Esperemos que a pesar del -obligado- aumento del tamaño de pantalla Google pueda minimizar los biseles de pantalla y la delgadez de su grosor. Estrenará la última versión disponible del sistema Wear OS y estará disponible en el segundo semestre de 2024. No se conoce si las bandas actuales serán compatibles con las nuevas versiones por el aumento de tamaño.