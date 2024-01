Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, Filmin, HBO Max, Movistar+, Netflix, SkyShowtime… Y, como ves, Asteroid City ha llegado a las plataformas de streaming, aunque si el desierto color pastel no es lo tuyo, hay muchas otras cosas que te pueden interesar.

SkyShowtime

¡Sorpresa! he aquí SkyShowtime con uno de los estrenos más interesantes de la semana: Asteroid City, aunque ni es el último que trae, ni es el único que encontrarás si sigues leyendo.

Por si se te había escapado, Asteroid City fue una de las películas más comentadas del año pasado. Llegó a los cines en junio y por fin se deja caer en las plataformas de vídeo bajo demanda, en concreto en SkyShowtime, así que aquí la tienes. Se trata del último largometraje de Wes Anderson (El Gran Hotel Budapest) y si, a diferencia de lo habitual, no aparece ningún actor en la imagen de portada, es porque el elenco es tan grande que cuesta hasta simplemente mencionarlo: Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Tilda Swinton, Adrien Brody, Bryan Cranston, Liev Shcneider, Jeffrey Wright, Matt Dilon… Todos se reúnen en Asteroid City y lo hacen por una buena razón, aunque no lo sepan desde un principio. No es lo mejor que no ha dado el directos texano, pero… la tienes que ver. Y punto.

Los enviados (T2). «Dos sacerdotes del Vaticano son enviados a diferentes partes del mundo para investigar supuestos milagros y curaciones realizadas por miembros de la iglesia y demostrar lo que realmente sucedió.»

Apple TV+

Seguimos con los sospechosos poco habituales, y es que Apple TV+ resucita para estrenar una de sus series más esperadas para este año, nada menos que…

Claro que si no te dicen nada el título de Los amos del aire, te explico. Esta serie es una suerte de nueva entrega de Hermanos de sangre y The Pacific, ambientada en este caso en el Grupo de bombarderos número 100, pero sin moverse de la Segunda Guerra Mundial. Producida por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman, es la nueva serie del creador de Breaking Bad y cuenta en su reparto con nombres muy en boga como Austin Butler (Elvis) o Barry Keoghan (Saltburn).

Amigos Sago Mini (T2). «Bienvenidos a Sagoville, donde conocerás a Harvey, a quien le encanta jugar y descubrir nuevas formas de divertirse.»

Netflix

Continuamos con Netflix, donde lo más destacado sería, dependiendo siempre de los gustos, la nueva serie de los creadores de Narcos, Griselda con Sofia Vergara al frente; o la nueva serie de Masters del Universo de Kevin Smith.

Cautivar a un rey (T1). «En plena lucha por el poder, el rey se lía con una mujer misteriosa, cuya sed de venganza se convierte, a su pesar, en amor.»

(T1). «En plena lucha por el poder, el rey se lía con una mujer misteriosa, cuya sed de venganza se convierte, a su pesar, en amor.» Cazadores en tierra inhóspita . «Después de un terremoto que convierte Seúl en una tierra inhóspita y sin ley, un cazador entra en acción para rescatar a una chica en manos de un médico trastornado.»

. «Después de un terremoto que convierte Seúl en una tierra inhóspita y sin ley, un cazador entra en acción para rescatar a una chica en manos de un médico trastornado.» Fuera de broma: Una charla con Udom Taephanich . «Udom Taephanich, el monologuista más famoso de Tailandia, cuenta historias desde su peculiar perspectiva en esta entrevista exclusiva con Yuthana Boonorm.»

. «Udom Taephanich, el monologuista más famoso de Tailandia, cuenta historias desde su peculiar perspectiva en esta entrevista exclusiva con Yuthana Boonorm.» Griselda (T1). «Esta serie de ficción basada en hechos reales narra la trayectoria de Griselda Blanco desde Medellín hasta que se erigió en «la Madrina» del emporio de la droga de Miami.»

(T1). «Esta serie de ficción basada en hechos reales narra la trayectoria de Griselda Blanco desde Medellín hasta que se erigió en «la Madrina» del emporio de la droga de Miami.» Jacqueline Novak: Get on Your Knees . «En su aclamado espectáculo de Off-Broadway, la humorista Jacqueline Novak cuenta una historia intelectual e íntima sobre la felación.»

. «En su aclamado espectáculo de Off-Broadway, la humorista Jacqueline Novak cuenta una historia intelectual e íntima sobre la felación.» La sociedad de la nieve: ¿Quiénes fuimos en la montaña? «Una mirada en profundidad al proceso creativo de ‘La sociedad de la nieve’ con actores, equipo técnico, el director J. A. Bayona e incluso supervivientes reales.»

«Una mirada en profundidad al proceso creativo de ‘La sociedad de la nieve’ con actores, equipo técnico, el director J. A. Bayona e incluso supervivientes reales.» Masters del Universo: Revolución (T1). «La tecnología y la magia se ven las caras mientras He-Man y sus amigos luchan contra los siniestros planes de Skeletor en una batalla épica por el control de Eternia.»

(T1). «La tecnología y la magia se ven las caras mientras He-Man y sus amigos luchan contra los siniestros planes de Skeletor en una batalla épica por el control de Eternia.» Mi soledad tiene alas . «Dan es un grafitero que se gana la vida atracando joyerías. Cuando su padre sale de la cárcel y regresa a casa, resurgen viejos demonios que lo obligan a huir.»

. «Dan es un grafitero que se gana la vida atracando joyerías. Cuando su padre sale de la cárcel y regresa a casa, resurgen viejos demonios que lo obligan a huir.» Monsters 103 . «El camino de un samurái se cruza con el de una joven camarera cuya aldea fue destruida por un dragón. Él no quiere meterse en líos… pero el destino tiene otros planes.»

. «El camino de un samurái se cruza con el de una joven camarera cuya aldea fue destruida por un dragón. Él no quiere meterse en líos… pero el destino tiene otros planes.» Seis Naciones: El corazón del rugby. (T1). «Ronda a ronda y partido a partido, las mejores selecciones de rugby de Europa se dejan la piel para llevarse a casa el trofeo en el Torneo Guinness Seis Naciones de 2023.»

Amazon Prime Video

En Amazon Prime Video encontrarás una nueva serie española con un personaje clásico de aventuras como el mismo El Zorro, además de una nueva serie con Nicole Kidman atrapando reflejos.

Cásate con mi esposo (T1). «Kang Ji-won, una enferma terminal de cáncer, es asesinada por su marido y su mejor amiga tras descubrir que tienen una aventura.»

(T1). «Kang Ji-won, una enferma terminal de cáncer, es asesinada por su marido y su mejor amiga tras descubrir que tienen una aventura.» El Zorro (T1). «Diego, quien en principio no tenía intención alguna de enfundarse el traje de justiciero, no solo descubrirá la verdadera situación de los habitantes de California y las injusticias que sufren a diario, sino su verdadera naturaleza, ganándose el respeto y el cariño del pueblo.»

(T1). «Diego, quien en principio no tenía intención alguna de enfundarse el traje de justiciero, no solo descubrirá la verdadera situación de los habitantes de California y las injusticias que sufren a diario, sino su verdadera naturaleza, ganándose el respeto y el cariño del pueblo.» Expatriadas (T1). «Un multifacético grupo de mujeres que, tras un único encuentro, han de enfrentarse a una serie de impactantes sucesos, alterando la vida de todas ellas y obligándolas a transitar la delgada línea entre la culpa y la responsabilidad.»

(T1). «Un multifacético grupo de mujeres que, tras un único encuentro, han de enfrentarse a una serie de impactantes sucesos, alterando la vida de todas ellas y obligándolas a transitar la delgada línea entre la culpa y la responsabilidad.» Lucía Bellido. «Acaba de cumplir los 20 y ya tiene más de doce millones de seguidores en redes sociales.»

HBO Max

En HBO Max, poca cosa, aunque si te gustó El turista, por ahí sigue dando vueltas (porque lo de La Brea va un poco más allá de la vergüenza ajena).

Casa Grande (T1). «“Casa Grande” explora la dramática e inquietante realidad detrás del atractivo de EE. UU. para los inmigrantes y el coste del sueño americano.»

(T1). «“Casa Grande” explora la dramática e inquietante realidad detrás del atractivo de EE. UU. para los inmigrantes y el coste del sueño americano.» El turista (T2). «Un hombre se despierta en Australia con amnesia y debe utilizar las pocas pistas que tiene para descubrir quién es antes de que su pasado le pase factura.»

(T2). «Un hombre se despierta en Australia con amnesia y debe utilizar las pocas pistas que tiene para descubrir quién es antes de que su pasado le pase factura.» La Brea (T2). «Cuando aparece un gigantesco agujero en Los Ángeles, cientos de personas son arrastradas a su interior.»

Disney+

En Disney+ parece que por el momento tienen bastante con seguir atormentando a sus suscriptores con detritus como Echo.

La vida secreta de los insectos (T1). «Adéntrate en un microverso invisible en el que héroes en miniatura utilizan increíbles superpoderes para sobrevivir en una serie de historias fascinantes.»

Movistar Plus+

Y para terminar, un poco de lo que cae en Movistar+…

Esta ambición desmedida. La serie (T1). «En 2021, el disco «El Madrileño» se convierte en un éxito sin precedentes. Un año después, hay que hacer una gira a la altura.»

Filmin

… Y otro poco de lo que cae en Filmin, que no tendrá mucho renombre, pero… Ese documental de Isaac Asimov es una movida. En serio.

