Estos son los diez juegos más importantes que llegarán en 2024

La verdad es que 2023 ha sido un año de lanzamientos importantes, la mayoría de los grandes títulos triple A que estaban previstos para ese año llegaron finalmente al mercado, y solo se produjo un retraso importante, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, que pasa a convertirse en uno de los juegos más importantes que llegarán en 2024.

Dicho título acumula tantos retrasos que, la verdad, ha generado polémica en más de una ocasión. Por suerte parece que este será el último retraso, y que su fecha de lanzamiento definitiva ha quedado fijada para el 5 de septiembre de este año. No será el único lanzamiento importante que veremos este año, también están en desarrollo otros juegos triple A que han generado mucha expectación, y que irán llegando en los próximos meses.

Para que estéis al tanto de los más relevantes, y de aquellos que no deberíais perder de vista, he decidido compartir con vosotros una selección con los diez juegos más importantes que llegarán en 2024. En la lista solo he incluido aquellos juegos que han sido anunciados oficialmente para este año, y he omitido por tanto rumores y especulaciones para que este especial tenga valor oficial y total fiabilidad.

Es importante que tengáis en cuenta que aunque la información es fiable, y que todos los juegos que vamos a ver han sido anunciados para lanzamiento este año, siempre cabe la posibilidad de que se produzcan retrasos. Ya ocurrió con S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl en la lista del pasado año, aunque no suele ser lo habitual. En cualquier caso siempre es mejor que un juego se retrase para llegar más pulido a que sea lanzado en un estado cuestionable.

1.-S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl: 5 de septiembre de 2024.

Es un juego que, francamente, no necesita presentación. Se ha convertido en uno de los juegos más importantes de 2024 a base de retrasos, y es que originalmente debería haber llegado al mercado casi como un juego de lanzamiento para acompañar a Xbox Series X y Series S, ya que fue anunciado en julio de 2020.

No hay duda de que su desarrollo fue muy complicado, y creo que es muy probable que este fuese reiniciado en algún momento para convertirlo en un juego exclusivo de la generación actual de consolas. Por lo que hemos visto tiene un aspecto impresionante, los desarrolladores han cuidado al máximo el apartado gráfico y también la jugabilidad, ya que como os dije en su momento tendrá mecánicas altamente realistas. Lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores exclusivos de este año, y sigue siendo uno de los más deseados.

Llegará a PC y a Xbox Series X y Series S

2.-Final Fantasy VII Rebirth: 29 de febrero de 2024.

La segunda entrega de la trilogía del remake de Final Fantasy VII, y otro de los exclusivos más deseados del momento. Este juego continuará los acontecimientos de la primera entrega de Final Fantasy VII Remake, que la verdad tuvo un cierre bastante intenso y bien planteado. Pude jugarlo en PS4, y os recomiendo encarecidamente que le deis una oportunidad, tanto si os gustó el clásico como si no.

A nivel técnico, Final Fantasy VII Rebirth supondrá una mejora muy grande porque estará desarrollado de forma nativa para aprovechar el potencial de PS5, lo que significa que no tendrá que partir de las limitaciones que planteaba PS4. Esto ya lo hemos podido ver claramente en los primeros vídeos del juego, que muestran escenarios mucho más abiertos y un nivel mayor de exploración.

Llegará a PS5, y puede que unos meses más tarde desembarque también en PC.

3,-Senua’s Saga: Hellblade 2: 21 de mayo de 2024.

Es otro de los grandes exclusivos que Microsoft tiene preparado para sus consolas de la generación actual, y la segunda entrega de una de las grandes revelaciones de 2017. En ese año el equipo de Ninja Theory nos sorprendió con Hellblade: Senua’s Sacrifice, un juego que acabó convirtiéndose en un título de culto gracias a su ambientación y a su historia.

Esta segunda entrega subirá de nivel en todos los sentidos, gracias al salto a la generación actual de consolas y al uso del Unreal Engine 5. Lo que hemos visto hasta el momento indica que el juego tendrá una pinta impresionante, y que destacará sobre todo por las animaciones faciales, el modelado de los personajes y la narrativa.

Llegará a Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

4.-Indiana Jones and the Great Circle: algún momento de 2024.

Ya os lo adelantamos hace unos días, y es que fue uno de los anuncios más importantes de Bethesda en el último evento dedicado a Xbox. Este juego nos pondrá en la piel del famoso y querido arqueólogo, y tiene detrás a los chicos de MachineGames, lo cual es toda una garantía, ya que estos son los responsables de joyas como Wolfenstein: The New Order y Wolfenstein II: The New Colossus.

Para desarrollar este juego se está utilizando una versión mejorada del motor gráfico id Tech 7, que como recordarán algunos de nuestros lectores es el mismo que dio vida a DOOM Eternal. El primer tráiler que ofreció Bethesda nos dejó con un buen sabor de boca, y las expectativas alrededor de este título están por las nubes.

Llegará a Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

5.-Skull and Bones: 16 de febrero de 2024.

Otro de los juegos más importantes de 2024 que más retrasos acumula, y es que acumula nada más y nada menos que seis retrasos, si no me falla la memoria. Este juego nos hará sentirnos como un auténtico pirata, y ha despertado muchas críticas porque debido a tantos retrasos pasó de ser concebido como un título de transición intergeneracional a convertirse en un exclusivo de la generación actual.

Parece que Ubisoft ha logrado salir del atolladero en el que se encontraba, y que la primera beta de este juego ha dejado buenas impresiones a aquellos que la han probado. Estará disponible dentro de unas semanas, salvo que se produzca un nuevo retraso, y pondrá ante nosotros un vasto mundo para explorar a bordo de nuestro navío pirata.

Llegará a PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

6.-Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: algún momento de 2024.

Tenemos que volver a hablar de retrasos, y es que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 no solo ha sido retrasado en varias ocasiones, sino que además su desarrollo sufrió un importante reinicio para adaptarlo y convertirlo en exclusivo de la generación actual. Inicialmente iba a llegar a PS4 y Xbox One, pero está claro que al final este juego era demasiado para esas plataformas, y que por eso el desarrollo estaba siendo un infierno.

Este título apostará por el rol de acción y nos permitirá vivir una experiencia única en el universo Vampire: The Masquerade, donde los vampiros tendrán que hacer frente a una enorme guerra por el poder. Seguirá en parte la línea y el enfoque de Vampire: The Masquerade – Bloodlines, un título que en su momento no vendió nada bien, pero que se acabó convirtiendo en un juego de culto. Si se cumplen las informaciones que vimos anteriormente, y que eran oficiales, este juego vendrá con trazado de rayos y soportará tecnologías de reescalado y reconstrucción de la imagen.

Llegará a PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

7.-Black Myth: Wukong: 20 de agosto de 2024.

Este juego hizo mucho ruido en su momento, y la verdad es que sigue siendo uno de los más importantes de 2024 por su excelente apartado técnico y su cuidada ambientación. A nivel de jugabilidad tampoco se queda atrás, y es que sus tráilers nos ha dejado ver unos combates rápidos y espectaculares que no tienen nada que ver con lo que acostumbramos a ver en otras franquicias, como la saga Souls y sus derivados.

Tiene buena pinta en todos los sentidos. Personalmente solo me inquieta una cosa, el grado de optimización y el rendimiento que va a tener cuando llegue al mercado, y es que a nivel gráfico tiene una pinta tan impresionante que, francamente, deja claro que va a ser bastante exigente a nivel de hardware. Crucemos los dedos para que Game Science, su desarrolladora, haga los deberes en este sentido.

Llegará a PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

8.-Microsoft Flight Simulator 2024: algún momento de 2024.

La nueva entrega del que es, para muchos, el mejor simulador de vuelo lleva tiempo en desarrollo, y según las últimas informaciones su lanzamiento está previsto para este mismo año, aunque todavía no tenemos una fecha concreta ni tampoco hay muchos detalles técnicos que nos permitan hacernos una idea profunda de lo que podemos esperar.

Con todo hay una cosa que podemos tener clara, y es que este juego será exclusivo de la generación actual, lo que significa que ofrecerá una importante mejora a nivel técnico. Microsoft Flight Simulator 2020 ya tenía una pinta fantástica a nivel gráfico, así que creo que la versión de 2024 nos acabará dejando con la boca abierta. El primer tráiler ya dejó el listón muy alto, de hecho.

9.-Ark 2: finales de 2024.

La primera entrega fue todo un éxito a pesar de su alto nivel de exigencia y de su pobre optimización, y esta segunda parte mantendrá un enfoque muy similar, ya que nos llevará a un mundo primitivo lleno de dinosaurios donde tendremos que luchar por la supervivencia. Si te gustan los dinosaurios y los juegos de tipo mundo abierto tenlo claro, este título es para ti.

Los desarrolladores han confirmado que en Ark 2 se han rediseñado las mecánicas y todos los aspectos más importantes del original. Tendremos un modo historia protagonizado por el actor Vin Diesel, y también disfrutaremos de diferentes opciones de fabricación y de construcción. Utilizará el motor gráfico Unreal Engine 5.

Llegará a Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

10.-Silent Hill 2 Remake.

Este remake es uno de los más importantes del momento, y también es uno de los que más dudas ha suscitado, porque no termina de estar claro si realmente va a ser capaz de mantener la esencia del original. Personalmente debo decir que Silent Hill 2 es mi juego favorito de la franquicia, en su momento tuve la suerte de disfrutarlo en la primera Xbox, y la experiencia fue sublime.

Utiliza el motor gráfico Unreal Engine 5, lo que significa que a nivel técnico marcará un salto enorme frente al juego original, pero como he dicho anteriormente lo importante es que sea capaz de mantener el encanto y la esencia del clásico que debutó en las consolas de 128 bits. Los primeros vídeos que hemos visto con escenas de juego real indican que así será.

Llegará en exclusiva a PS5 y PC.