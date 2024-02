iPhone plegable: ¿cuándo saldrá y qué tamaño tendrá?

El iPhone plegable es uno de los dispositivos aún inexistentes de los que más tiempo llevamos hablando. Ya por 2017, hace siete años, nos hacíamos eco de una patente registrada por Apple que señalaba en ese sentido y, desde entonces, han sido muchos los rumores y las supuestas filtraciones que han apuntado que el proyecto realmente existía, y que solo era cuestión de tiempo que se materializara, para solaz de los usuarios de iPhone que se sienten atraídos por la posibilidad de un iPhone plegable.

Hasta ahora, no obstante, no se ha producido confirmación alguna al respecto, aunque esto tampoco debería extrañarnos ni hacernos pensar que tal proyecto no existe, pues es política habitual de Apple el no adelantar, salvo en contadísimas ocasiones, en qué están trabajando. Muy al contrario, rumores y filtraciones nos adelantaron, en sus respectivos momentos, que Apple estaba trabajando en un teléfono móvil, en una tableta, en un reloj y en un visor de realidad aumentada. Distinta cosa será, claro, que en Cupertino no terminen de verlo claro y, en consecuencia, posterguen o incluso cancelen el proyecto, pero son muchas las señales que apuntan a que, a día de hoy, sí que está en su agenda.

Hasta ahora, la mayoría de los rumores más recientes señalaban que el lanzamiento (o al menos el anuncio) se produciría a lo largo de 2025, el año que viene, descartando por completo 2024, y que en realidad no será un iPhone, sino un iPad, que será el responsable de iniciar una serie de lanzamientos de otros dispositivos (iPhone y MacBook) también con pantalla plegable. Pero, si eres de las personas que se habían hecho ilusiones pensando en esa fecha, me temo que tengo malas noticias para ti.

Hablamos, de nuevo, de rumores-filtraciones, por lo que ya sabemos que la fiabilidad es limitada, pero en este caso hablamos de una información de The Elec, medio que cuenta con muchas fuentes en la cadena de suministros (la gran fuente de filtraciones), por lo que podemos darle un buen grado de credibilidad. Y, según dichas informaciones, el iPhone plegable tiene su ventana de lanzamiento entre 2026 y 2027, y su tamaño oscilará entre un siete alto y un ocho bajo de pulgadas, quizá entre 7,7 y 8,3.

Con respecto a la ventana de lanzamiento, debemos entender que se trata de una planificación inicial, pues son cientos los factores que pueden influir en la misma, aunque su inmensa mayoría sería para retrasarlo, con muchas menos apuntando a un hipotético adelanto. En este tiempo, además, Apple podrá prestar mucha atención a la evolución de este mercado que, si bien ha ido creciendo año tras año, todavía no parece haber alcanzado la eclosión que algunos esperan.

En cuanto al tamaño, algunos rumores han apuntado que el iPhone plegable (o iPad plegable) llegaría para sustituir al iPad Mini, con pantalla de 8,3 pulgadas. No obstante, otras voces señalan en la dirección contraria, pues no tendría mucho sentido que Apple renunciara a los ingresos que generan, por separado, la ventas de iPhone y de iPad Mini a aquellos usuarios que emplean ambos dispositivos y que anhelan poder contar con una pantalla plegable.