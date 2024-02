Google mejora su gestor de contraseñas en Android

El gestor de contraseñas de Google, que es la evolución de la herramienta de creación y guardado de contraseñas de Google Chrome, es sin duda la herramienta de este tipo más empleada en la actualidad. Obviamente esto se debe, entre otras razones, a su integración en el navegador web más empleado del mundo, sí, pero tampoco podemos circunscribir su éxito exclusivamente a esta razón, pues en realidad hablamos de una solución bastante competente y que además se integra cada vez mejor en Android (e incluso en iOS, gracias al teclado GBoard).

Además, y esto sí que es un punto importante, el gestor de contraseñas de Google nos alerta, de inmediato, si la seguridad de alguna de las credenciales que tenemos almacenadas en el mismo se ha visto comprometida. Si aún no sabes cómo funciona y quieres ver el modo en el que te alerta de estos problemas, te recomiendo el artículo que publicamos al respecto hace unos meses, en el que verás como mejorar sustancialmente tu seguridad empleando esta práctica herramienta.

Una función muy interesante que podemos encontrar en la versión web del gestor es la de importar las credenciales que hemos almacenado y gestionado en otros servicios, aplicaciones, etcétera. De esta manera podemos centralizar la gestión de claves y, si es el caso, eliminar de manera definitiva ese archivo de Excel que, de caer en malas manos, supondría la vulneración total de tu seguridad (sí, por sorprendente que parezca, todavía hay personas que guardan sus nombres de usuarios y contraseñas en una hoja de cálculo).

Google Password Manager will allow you to import CSV password files

Currently you can export all your passwords as a CSV file, but to import it, you need to use the web version of password manager. That can change in future as the password manager in the Google Play…

cont.. pic.twitter.com/51MKP5h0St

— AssembleDebug (@AssembleDebug) February 7, 2024