Lenovo presentará en el MWC 2024 un portátil transparente

Lenovo presentará un portátil transparente en el MWC 2024 que se celebrará en Barcelona dentro de un par de semanas. Parece ser una prueba de concepto de la próxima generación de híbridos, que como los plegables y los de doble pantalla actuales, marcarán el punto de innovación en el segmento que más unidades vende en el gran grupo de los PCs.

El congreso mundial de móviles está a la vuelta de la esquina y como cada año nos ofrecerá novedades interesantes. Hay que recordar que esta feria no es solo de móviles, sino de movilidad. Y ahí se encuadra un modelo cuya filtración está causando sensación. Otra cosa será valorar lo que aporta o no un portátil transparente en términos de practicidad, algo que sí hemos descubierto con la doble pantalla/pantallas flexibles.

Las tecnologías de pantallas de visualización han avanzado enormemente, pero implican procesos de fabricación costosos. Ahora que los paneles transparentes son algo más fáciles y baratas de producir, el mercado está empezando a crecer. LG presentó en el CES pantallas OLED transparente y Samsung ya las había mostrado antes.

La computadora de Lenovo es un híbrido a modo de 2 en 1, similar en diseño al ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, otro concepto innovador de Lenovo ya que puede funcionar como portátil con Windows y como tablet con Android. La pantalla muestra un diseño sin biseles y es completamente transparente.

La base, también parece transparente, según las imágenes. Tiene un marco no transparente donde irán alojados los puertos. Aunque no se ha mencionado en la filtración, su base hardware será responsabilidad de los Meteor Lake de Intel y en concreto de los procesadores Core Ultra de bajo consumo serie ‘U’ de 15 vatios que no ofrecen el rendimiento de la serie ‘H’, pero que son más eficientes en materia de energía. Se acompañarán de hasta 32 GB de memoria LPDDR5x y hasta 1 TB de almacenamiento de estado sólido PCIe Gen 4.

Preinstalará Windows 11 y suponemos que estará actualizado a las últimas normas de conectividad, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, como los últimos Yoga que Lenovo presento en el CES. ¿Hace falta un portátil transparente? Quizá no, pero en el WC veremos un concepto innovador que siempre se agradece por distinto.