El triple check de WhatsApp. Sí, otra vez...

«Hoy salió en el telediario, WhatsApp va a ser de pago por mensaje y los ‘checks’ cambiarán de color para los usuarios premium. Si reenvías este mensaje a 25 contactos el color del icono cambiará a naranja fosforito y será gratis para ti para siempre. Salu2«. Al leer lo anterior apuesto a que has oscilado entre la incredulidad y la nostalgia, pues este tipo de mensajes empezaron a popularizarse en los tiempos del IRC (recuerdo haber recibido una cadena similar) y, sobre todo, con Microsoft Messenger.

Eran muchos los usuarios, por aquellos entonces, que al recibir un mensaje de este tipo, a través de la plataforma que fuera, lo daban inmediatamente por cierto y, en consecuencia, corrían a reenviarlo a sus contactos. Obviamente aquello no cambiaba nada, ni el color de elemento alguno del software ni, claro, la gratuidad del servicio. Algo más sorprendente es que ahora, más de dos décadas después (aunque, afortunadamente, con mucha menos frecuencia), aún es posible recibir a través de WhatsApp un mensaje de este tipo.

Ahora bien, en todos esos casos tiendo a ser benevolente con las personas que los envían, pues entiendo que son fruto del desconocimiento sobre cómo funcionan estos servicios, sumado a la intención de ayudar a las personas a las que lo envían. No pienso igual, claro, de los medios que intentan rentabilizar este tipo de informaciones, a todas luces incorrectas, con el fin de intentar «cazar» a algún incauto que sume una vista en las todopoderosas analíticas de este tiempo que nos ha tocado vivir. Sitios como WABetaInfo llevan años desmintiéndolo:

WhatsApp is NOT developing a third blue check to detect screenshots: it’s fake news. — WABetaInfo (@WABetaInfo) December 27, 2021

Digo esto porque, de manera reciente, y en algunos casos a consecuencia de la ya inminente aplicación de la DMA europea, han vuelto a aparecer titulares que señalan que WhatsApp sumará un tercer check azul a los dos ya existentes. Y aunque doy por sentado que ya lo sabes, por si no fuera el caso te aclaro que no es cierto, al punto de que incluso la propia Meta ya lo ha desmentido en más de una ocasión. Pero da igual, es recurrente, vuelve a aparecer cada cierto tiempo.

En esta ocasión, además, me he encontrado con dos versiones distintas. Una, la «tradicional», vuelve a recuperar aquello de que el tercer check nos revelará que nuestro interlocutor ha realizado una captura de pantalla de la conversación. Hasta aquí nada nuevo, es la noticia falsa de siempre. La otra, sin embargo, me ha llamado mucho la atención, y es que hay quien afirma que el tercer check informará al usuario, en la Unión Europea, de que su mensaje ha sido entregado al destinatario en la app de otro servicio de mensajería distinto a WhatsApp.

Obviamente, tampoco es cierto, primero porque no tendría sentido, pues lo que le interesa saber al usuario es si su mensaje ha sido entregado, no si ha sido a través del propio servicio o con la participación de un servicio externo. Y segundo, y todavía más importante, porque ya sabemos, y te contamos hace unos días, cómo va a funcionar la interoperabilidad en WhatsApp. Así que repito, una vez más, no, no habrá un tercer check en WhatsApp, no al menos de momento, y desde luego no con las funciones que se le están atribuyendo.