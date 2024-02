Chrome para Android permitirá ver PDFs sin descargarlos

Google Chrome es el navegador más empleado en prácticamente todas las plataformas en las que está disponible, y al repasar los datos me he encontrado con algo bastante llamativo, no directamente relacionado con esta noticia pero que sí que me parece interesante, y que por eso voy a compartir contigo. Como sabes, suelo recurrir a StarCounter para obtener información sobre cuotas de mercado de navegadores, buscadores y demás. Hace apenas una hora, al hablar de la decisión de los reguladores europeos en lo referido a Bing y a iMessage, he recurrido a sus datos para ilustrar un ejemplo sobre el sentido de la aplicación de la DMA.

Pues bien, al revisar las cuotas de mercado de Google Chrome, me he encontrado con que los datos de enero reflejan un porcentaje prácticamente idéntico tanto en escritorio como en smartphone, con un 64,84% y un 64,74% respectivamente, tan solo una décima de punto de diferencia, aunque en el resto de ambas tablas sí que vemos diferencias notables. Así, tal parece que el usuario de Chrome lo es tanto en PC como en dispositivos móviles, algo que se explica por las funciones del ecosistema de Google que se integran en el navegador.

Son varias las razones, ya hemos reflexionado sobre ello en otras ocasiones, por las que Google ha logrado convertirse en el líder absoluto en ese mercado. Obviamente su gran presencia en otros ámbitos (la búsqueda de información en Internet, el correo electrónico, el almacenamiento online, etcétera) juegan una baza a su favor, pero también es indiscutible que la compañía se esfuerza por mantener su navegador al día, dotándolo de nuevas funciones, mejorando las ya existentes y velando por su seguridad.

New flag in Chrome Canary for Android to open PDFs inline (it doesn’t seem to work yet):https://t.co/5gzPoEkVEQ pic.twitter.com/y4YFVReEU0 — Leopeva64 (@Leopeva64) February 13, 2024

Así, hoy nos encontramos en MSPowerUser con un interesante avance, y es que Google está probando la visualización directa de archivos PDF en Chrome para Android sin que sea necesario descargarlos previamente. De momento se puede encontrar una flag en la versión Canary del navegador, si bien de momento la función todavía no está disponible, pese a que si que se permita activar dicho marcador en la configuración del navegador.

Aunque esta función ya lleva tiempo estando disponible en Firefox para Android, parece que han sido los avances de Microsoft Edge en este sentido los que habrían empujado a Google a querer implementar esta función en la versión para Android de su navegador. Sea como fuere, y dado que la gestión de archivos en smartphone no es tan cómoda como lo es en escritorio. Ahora bien, dado que de momento ni siquiera está activa en el canal Canary, todavía tendremos que esperar un tiempo antes de que llegue a todos los usuarios.