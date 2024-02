Microsoft Bing y Apple iMessage se salvan de la DMA

Marzo es un mes clave en lo referido a la esperada aplicación de la DMA (Digital Markets Act), la Ley de Mercados Digitales europea. Como recordarás, el pasado mes de septiembre se hizo pública la lista de los servicios y productos digitales que se verían afectados por la misma, y que se agrupan en un total de seis empresas:

Alphabet (matriz de Google)

Amazon

Apple

Bytedance

Meta

Microsoft

No obstante, y como ya te contamos entonces, las medidas no se aplican a la empresa, sino al producto o servicio que supera los umbrales definidos por la norma lo que, claro, conlleva distintos tipos de medidas en función de su naturaleza. Por entendernos, no se pueden poner las mimas reglas a un servicio de mensajería instantánea que a un sistema operativo. Y, claro, que un producto o servicio de una tecnológica sea la opción mayoritaria de un mercado en concreto no impide que otros productos y servicios de la misma empresa tengan cuotas de mercado mucho más modestas en otras actividades.

Un ejemplo bastante evidente de ello, y precisamente relacionado con esta noticia, lo encontramos en Microsoft. Así, si hablamos de sistemas operativos de escritorio, es indiscutible que Windows es la principal referencia de su mercado, con una cuota del mercado del 73% según los datos de StatCounter de enero de 2024.

Source: StatCounter Global Stats – OS Market Share

Ahora bien, si hablamos del mercado de los buscadores de información en Internet, donde Microsoft intenta arrebatarle algo del pastel a la todopoderosa Google, vemos que la cuota de mercado de Bing es del 3,43% en enero de 2024, también según los datos de StatCounter:

Source: StatCounter Global Stats – Search Engine Market Share

Entonces, claro, no tiene mucho sentido que Bing, por seguir con el mismo ejemplo, deba someterse a una regulación propia de un servicio que domina el mercado, solo porque otro producto de la misma compañía sí que lo hace en su respectivo mercado.

No obstante, los reguladores europeos abrieron, a instancia de las empresas afectadas, algunas investigaciones con respecto a productos y servicios concretos que, si bien inicialmente sí que se iban a tener que someter a las normas determinadas por la DMA, podían optar a quedar fuera por diversas razones.

Pues bien, después de meses de rumores al respecto, rumores que apuntaban en su mayoría en lo que parece que era la dirección correcta, Bloomberg informa de que La Unión Europea exime a Apple y Microsoft de adaptar iMessage y Bing a las reglas de la DMA. Así, ambas compañías se evitarán tener que sumar ambos servicios a sus listas de «afectados», que como puedes ver en la imagen superior ya es considerable.

Lo más destacable en este punto es, sin duda, que Apple podrá eludir si lo desea el tener que ofrecer interoperabilidad en iMessage, lo que además atendería a una demanda ya muy extendida para que la compañía ofrezca mensajería RCS dentro de iMessage. Hasta hace poco tiempo, la postura de Cupertino era totalmente negativa (para sorpresa de nadie), pero el pasado mes de noviembre se produjo un giro de 180 grados, cuando la tecnológica afirmó que sí que lo harán, y que esto llegará a finales de 2024. Ahora bien, en aquel momento todavía estaba pendiente el pronunciamiento por parte de los reguladores europeos. Ahora que iMessage ha podido eludir la DMA, tendremos que esperar para comprobar si Apple mantiene lo afirmado en noviembre o si, por el contrario, cambia de opinión.