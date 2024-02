¿Fan del patito? Te alegrará saber entonces que el navegador de DuckDuckGo se acaba de actualizar y ha incorporado una función capital en los días que corren como es la sincronización de datos entre dispositivos, además, con un sistema que respeta la privacidad y no requiere de la creación de cuentas.

El navegador de DuckDuckGo se dio a conocer hace casi tres años, primero como una modesta aplicación exclusiva para Android que evolucionó para convertirse en algo más que un mero navegador web, pero sin alcanzar a ofrecer una alternativa plena a la categoría en la que se posicionaba. Sea como fuere, ese mismo año se anunció su llegada el escritorio de PC, comenzando por macOS.

No fue hasta mediados del año pasado cuando el navegador de DuckDuckGo aterrizó en Windows en fase beta, en la que todavía se encuentra y no es de extrañar, a juzgar por las carencias que sigue arrastrando en comparación con la competencia a la que se enfrenta. Por no tener, no tiene ni versión para Linux, aun cuando se basa en Chromium.

A pesar de que la propuesta dista mucho de tener el mismo atractivo en el PC que en el móvil, el navegador de DuckDuckGo recibe ahora una característica elemental en el mundo multiplataforma y multidispositivo en el que vivimos: sincronización de datos. En concreto, según explican en el blog oficial de DuckDuckGo, los datos incluidos en esta sincronización son marcadores, contraseñas y la configuración de la protección del correo electrónico.

En cuanto al funcionamiento, a diferencia de cómo lo hacen la mayoría de navegadores web del mercado, DuckDuckGo ha optado por hacerlo de una forma similar a Brave, sincronizando directamente los datos a través de una conexión cifrada mediante un código QR o de texto, dependiendo de lo que convenga. La opción se encuentra disponible en su propio apartado en los ajustes de la aplicación.

No es que el método elegido por el navegador de DuckDuckGo para sincronizar datos sea per se más seguro y privado que el del resto de navegadores, habida cuenta de que todos utilizan cifrado en el lado del cliente para realizar la conexión; pero prescinde de exigir al usuario la creación de una cuenta, por lo que algo de molestia quita de encima… con matices, ya que también enrevesa un poco el procedimiento.

Así, es muy aconsejable que guardar la clave de recuperación que ofrece el navegador cuando se utilice el sistema de sincronización por primera vez. Por si acaso. Porque en estos sistemas tan seguros, de perder la contraseña con la que se cifran los datos o, en el caso del navegador de DuckDuckGo, el acceso a un dispositivo sincronizado, se pierde el acceso a los datos.

Otras novedades de DuckDuckGo 0.67, número de versión del lanzamiento que nos ocupa, incluyen la mejora en la gestión de los avisos de cookies y la opción de anclar el navegador a la barra de tareas, algo que cualquiera podía hacer por su cuenta, pero ahí queda. Como se ve, eso sí, todavía queda camino para la 1.0; pero en ello están los responsables del buscador alternativo más popular, embarcados ahora en esta aventura navegable.