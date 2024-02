No, obviamente Google no va a cerrar Gmail

Circula por Twitter, desde ayer, la sorprendente noticia de que Google va a cerrar Gmail. Sí, has leído bien, uno de los servicios de correo electrónico más empleados del mundo, una historia de éxito indiscutible, una de las joyas de la corona de la tecnológica del buscador. Y esto cuando falta poco más de un mes para que se cumpla su vigésimo cumpleaños, pues el servicio empezó a ofrecerse (con invitación, eso sí, y con un gigabyte de capacidad) el 1 de abril de 2004.

Como digo, la noticia lleva ya más de 24 horas circulando, y al momento de publicar esta noticia todavía es posible encontrar publicaciones que se hacen eco de la misma. Algunos se muestran totalmente sorprendidos, otros indignados, también los hay bastante preocupados y, aunque menos, tampoco es difícil encontrar a algunos que se alegran de ello, por razones de lo más diversas. En cualquier caso, son muchos los usuarios que están opinando sobre una noticia que, a estas horas, ya debería estar protagonizando titulares a lo largo y ancho del mundo.

Pero entonces, si Google va a cerrar uno de sus servicios más empleados y exitosos, ¿cómo es que los medios no estamos informando sobre ello? Pues es muy sencillo, estoy seguro de que sabes cuál es la respuesta a esa pregunta: porque es una noticia falsa. Una noticia falsa y, además, tremendamente difícil de creer, pero que sin embargo ha sido capaz de alcanzar masa crítica para la reacción en cadena que ha dado lugar a su difusión. ¿Y se ha difundido mucho?, quizá te estés preguntando, especialmente si no sueles entrar a Twitter. Pues sí, tanto como para que Google haya tenido que emplear la cuenta oficial de Gmail en Twitter para publicar un mensaje desmintiéndolo:

Gmail is here to stay.

— Gmail (@gmail) February 22, 2024