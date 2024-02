Tal y como recogíamos ayer en nuestro portal especializado MuyLinux, se acaba de presentar el Slimbook Excalibur, un nuevo portátil de la marca española, una de las ensambladoras de equipos con Linux más conocidas a nivel internacional, con varias virtudes en su haber, incluyendo la posibilidad de pedir estos equipos sin sistema operativo instalado para ponerle el que tú quieras. También Windows, sí.

Y es que la gracia que tienen Slimbook u otras marcas dedicadas a los dispositivos con Linux, es que se aseguran de que todo lo que venden funcione perfectamente en el sistema del pingüino, léase distribuciones como Ubuntu, Fedora y otras, lo cual no significa que se trate de hardware exclusivo. Sin ir más lejos, la propia Slimbook te preinstala Windows si quieres, e incluso te instalan los dos sistemas en modo de arranque dual.

Con todo, la faceta más atractiva de este tipo de equipos a este respecto es, o bien que te lo entreguen con tu distribución Linux preferida, o limpio y ya te encargas tú de meterle lo que te interese. Por ejemplo, un Windows 11 con licencia OEM por 18 euros y luego ya la distribución de tu preferencia… O nada más, que no es obligatorio. Lo importante es que para con el sistema, la libertad es casi total.

Pero hablemos del Slimbook Excalibur, que es lo que nos ocupa. Es, como suele ser la norma con Slimbook, de un portátil elegante, ligero dentro de sus dimensiones, 16 pulgadas, con un chasis completo de aluminio y teclado retroiluminado, aunque no te esperes un equipo para juegos, porque no lo es. O sí, porque a día de hoy se puede jugar a mucho con poco y este modelo de Slimbook no destaca precisamente por lo poco.

Así, la característica más destacada del Slimbook Excalibur es que se trata del primer equipo de la marca en dar el salto a RDNA, la flamante arquitectura de AMD para la nueva generación de dispositivos eficientes para juegos. En el término eficiente está la clave. En concreto, el Slimbook Excalibur monta una CPU AMD 7840HS con 8 núcleos y 16 hilos y una GPU integrada AMD 780M con 12 núcleos y RDNA 3.

Las principales características del Slimbook Excalibur incluyen:

Pantalla de 16 pulgadas con resolución WQXGA (2560x1600px)

CPU AMD 7840HS a 5,1GHz con 8 núcleos y 16 hilos

GPU AMD 780M GPU a 2700 Mhz con 12 núcleos y RDNA 3

RAM 2xDDR5 5600MHz (hasta 64GB, memoria no soldada)

Almacenamiento 2xPCIe 4.0 (hasta 8TB)

Conectividad Wifi 6, Bluetooth 5.2, USB 3.2, USB-C, HDMI…

El precio del equipo arranca en los 1.199 euros en su configuración básica (16GB de RAM, 250GB NVMe), aunque como oferta de lanzamiento se puede adquirir con un descuento considerable por 999 euros. De momento, eso sí, se puede reservar, ya que las primera unidades comenzarán a distribuirse en abril. Amplía la información en la página del producto.