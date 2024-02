Copilot podrá ser el asistente predeterminado en Android

Microsoft pretende llevar Copilot a tantos lugares como sea posible, y en todos los casos en su máxima expresión. Esto es perfectamente comprensible si tenemos en cuenta las circunstancias, tanto las de la propia tecnológica, que ha hecho una inversión económica de primer orden para posicionarse en la vanguardia de la IA, como las de la competición que se ha establecido principalmente entre Google, Microsoft y OpenAI (aunque las dos últimas tienen mucho en común, tanto tecnológica como económicamente)para convertirse en la principal referencia en este emergente mercado.

Una vía clave para lograr ese crecimiento la encontramos en su integración en los sistemas operativos, algo que nos explica el interés de Microsoft por desplegar Copilot tanto en Windows 11 como en Windows 10, pese a que inicialmente sus planes pasaran por excluir este último. Ahora bien, pese a que al hablar de los sistemas operativos más empleados mucha gente piensa en primer lugar en Windows, lo cierto es que el sistema operativo más empleado en el mundo es Android. Un entorno en el que, además, los asistentes digitales basados en inteligencia artificial encuentran un encaje especialmente natural.

You can now set the Microsoft Copilot app as your default assistant app on Android!

With version 27.9.420225014, available in beta, you can change the default assistant app to Copilot. This lets you launch Copilot from any screen by swiping diagonally from the corner or… pic.twitter.com/M5FxLzIdxT

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 26, 2024