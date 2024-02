Google Maps ya es más seguro

Google Maps es, indiscutiblemente, el servicio de mapas más empleado en la actualidad. Se enfrenta a competidores que también tienen mucho que ofrecer, como Waze (que recordemos que también pertenece a Google), Apple Maps, los mapas de Bing, Here… en fin, que la lista es extensa, y en muchos casos de categoría, pero pese a ello, el servicio de Google se mantiene como la elección de la mayoría de los usuarios, que de manera habitual recurren al mismo cuando necesitan saber cómo llegar de A a B.

Su uso se extiende a multitud de escenarios, es decir, que podemos utilizarlo para orientarnos en un paseo a pie, para localizar una estación, para encontrar las mejores combinaciones de transporte público y, claro, para circular en cualquier tipo de vehículo recibiendo indicaciones sobre la ruta que estamos siguiendo. Ya hablemos de bicicleta o de un camión con más ejes de los que el común de los mortales es capaz de concebir, con todo lo que cabe entre medias de ambos extremos.

Lo que me lleva a una situación en la que se habrá visto prácticamente cualquier persona que conduzca y que no cuente con Android Auto o cualquier otro sistema con pantalla en su vehículo, que es la siguiente: buscas una ruta en el móvil, la inicias y te pones en marcha. Y todo va bien hasta que, de repente, la pantalla del smartphone se apaga mientras que vas circulando a 120 por autovía, lo que sin duda hace que no sea el mejor momento para desbloquear el móvil para poder seguir viendo las indicaciones. Puedo decir que me he visto en esta situación más de una vez, y que no es precisamente agradable.

Pues bien, esto finalmente tiene solución. Según podemos leer en ZDNet, Google Maps ahora ya muestra el detalle de la próxima indicación de una ruta en la pantalla de bloqueo del móvil. Esta función está disponible en las apps tanto de Android como de iOS y su despliegue ya se ha iniciado, si bien todavía no está claro si su alcance ya es global o si, por el contrario, se irá produciendo de manera progresiva. No obstante, apuesto a que los planes de Google están bastante más cerca de la primera que de la segunda opción.

Esto, sin duda, mejora sustancialmente la seguridad de la conducción empleando Google Maps, pero es que además también evita que nos podamos perder alguna notificación de otras apps, y también nos ahorrará algo de batería. Este es, y suelo hacerme eco de ellos siempre que es posible, uno de esos sencillos cambios, que no suponen una enorme carga tecnológica, pero que sí que plantean una enorme mejora en lo referido a usabilidad, en la misma línea de lo que ya nos mostró Google en el MWC 2024.