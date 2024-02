El plan «50% para toda la vida» de SkyShowtime sube a 3,99 euros

Hoy, justo hoy, se cumple un año de la presencia de SkyShowtime en España. Un debut que, como posiblemente recordarás (especialmente si eres suscriptor del servicio), llegó con una oferta especial, por la que la plataforma se comprometía a ofrecerte un descuento del 50% en el precio normal «para toda la vida». Así, si el precio del único plan disponible hasta el momento era de 5,99 euros mensuales, quienes se acogieron a esa oferta, que estuvo vigente los dos primeros meses, han venido disfrutando desde entonces de una cuota mensual de 2,99 euros.

Este tipo de ofertas es relativamente común en el lanzamiento de servicios online de todo tipo. Por ejemplo, NVIDIA ofreció, a los suscriptores de GeForce Now de sus primeros tiempos, con el estatus de founders, mantener indefinidamente el precio de dicha suscripción, que también era un descuento de prácticamente el 50% sobre el precio para los nuevos suscriptores del nivel prioritario. Y dentro del ecosistema del streaming de cine y series, HBO Max también ofreció un descuento de estas características a quienes se suscribieran durante el primer mes del servicio.

En el caso del servicio de NVIDIA, y por eso lo he citado en el párrafo anterior, cuando subió los precios de GeForce Now el pasado mes de octubre, no modificó el precio de la modalidad founders, algo que sin duda agradecimos todos los usuarios que mantenemos esa suscripción. HBO-MAX, sin embargo, en su subida de precios de junio, sí que aplicó también una subida de precio a los suscriptores del plan promocional, cuya cuota pasó de 4,49€ a 4,99€ mensuales, lo que mantiene, eso sí, el espíritu de la misma, es decir, un descuento del 50% sobre el precio normal. Así, desde que supimos hace unas semanas que SkyShowtime también va a subir sus precios, nos hemos estado preguntando qué iba a ocurrir con el descuento «para toda la vida».

Ya en aquel momento me atreví a aventurar que ocurriría lo mismo que con HBO-MAX, y ahora tenemos la confirmación oficial, ya que SkyShowtime ha enviado un email a sus suscriptores, informándoles de que su plan pasará a costar 3,99 euros mensuales, frente a los 2,99 euros que ha mantenido hasta ahora. Así, su precio se mantiene en el 50% con respecto a la cuota normal del servicio que, además, también estrenará un nuevo plan más económico pero con publicidad.

Hay dos maneras de interpretar esta subida de SkyShowtime, y corresponde a cada uno decidir con cuál de ellas se queda. La primer que viene a la cabeza es que hablamos de una subida humilde, de tan solo un euro al mes, doce al año, algo que apenas tiene un impacto económico para los usuarios. La otra, sin embargo, es plantearnos dicha subida en valores porcentuales, y es que en este caso hablamos de una subida del 33%, lo que ya no parece tan poca cosa, ¿verdad?

Así, hoy ha sido un día bastante destacable en lo referido a las plataformas de streaming y los emails, pues hace solo un par de horas nos hacíamos eco de otro mensaje, ese de Prime Video, en el que anuncian la llegada de la publicidad al servicio, con la posibilidad de evitarla con otra pequeña cuota de dos euros mensuales, 24 euros al año. Resulta totalmente evidente que las plataformas han decidido exprimirnos, aunque sea a base de estas «pequeñas» subidas, así como restando funciones e imponiendo limitaciones.

