La lista de procesadores compatibles con Windows 11 ha recibido una importante actualización, aunque esta se ha centrado únicamente en los procesadores Intel Core de 14a generación, y ha omitido por completo los nuevos procesadores Ryzen serie 8000 de AMD. Por suerte no tenéis nada de lo que preocuparos, porque estos últimos son totalmente compatibles con dicho sistema operativo aunque no aparezcan en la lista.

Estos son los nuevos procesadores compatibles con Windows 11 que Microsoft ha añadido a la lista dentro de la familia Intel Core Raptor Lake Refresh:

Intel Core i3-14100

Intel Core i3-14100F

Intel Core i3-14100T

Intel Core i5-14400

Intel Core i5-14400F

Intel Core i5-14400T

Intel Core i5-14500

Intel Core i5-14500T

Intel Core i5-14600

Intel Core i5-14600K

Intel Core i5-14600KF

Intel Core i5-14600T

Intel Core i7-14700

Intel Core i7-14700F

Intel Core i7-14700K

Intel Core i7-14700KF

Intel Core i7-14700T

Intel Core i9-14900

Intel Core i9-14900F

Intel Core i9-14900K

Intel Core i9-14900KF

Intel Core i9-14900T

Y estos son los nuevos procesadores que ha incluido Microsoft dentro de la familia Intel Meteor Lake, formada por las gamas Intel Core e Intel Core Ultra:

Intel Core 3-100U

Intel Core 3-100U

Intel Core 5-120U

Intel Core 7-150U

Intel Core Ultra 5-125H

Intel Core Ultra 5-125U

Intel Core Ultra 5-134U

Intel Core Ultra 5-135H

Intel Core Ultra 5-135U

Intel Core Ultra 7-155H

Intel Core Ultra 7-155U

Intel Core Ultra 7-164U

Intel Core Ultra 7-165H

Intel Core Ultra 7-165U

Intel Core Ultra 9-185H

Tras esta última actualización el total de procesadores compatibles con Windows 11 asciende a 1.207, de los cuales 903 son Intel y 304 son AMD. Si tenéis dudas sobre este tema la cosa es más simple de lo que parece, cualquier procesador Intel Core de octava generación (Core 8000) y cualquier Ryzen basado en Zen+ (Ryzen 2000) es compatible.

Que un procesador no aparezca listado como compatible no significa que no sea posible forzar en él la instalación de Windows 11. Es posible hacerlo, aunque no resulta del todo recomendable porque podríamos acabar teniendo problemas a medio y largo plazo, o incluso acabar quedándonos sin soporte, que es precisamente lo que ha ocurrido con aquellos procesadores que no cuentan con las instrucciones SSE4a o superiores, que han acabado siendo bloqueados en la actualización 24H2.

Imagen de portada generada por IA.