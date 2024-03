De manera discreta, pero constante, Google va dotando a sus smartphones Google Pixel con nuevas e interesantes funciones. Algunas son particularmente novedosas e incluso un tanto sorprendentes, como vivimos con la inclusión de un termómetro en el Pîxel 8 Pro (algo que, con el tiempo, me ha demostrado resultar aún más práctico de lo que podía parecer en un primer momento), otras sin duda han marcado tendencia en la industria, como la aplicación práctica de la IA generativa a la edición de nuestras fotografías con el borrador mágico.

En otras ocasiones lo que hacen es tomar ejemplo de los pasos seguidos por sus principales competidores sumando funciones que han añadido éstos con anterioridad. De este modo, generación tras generación, hemos ido viendo cómo ganaban presencia y relevancia, y aunque sus números todavía no son equiparables a los de las grandes referencias de este mercado, sí que vemos que año tras año se van superando en volumen de ventas, algo especialmente meritorio hablando del segmento de la gama alta, en el que el combate entre fabricantes es encarnizado.

Algo en lo que algunas tecnológicas han puesto el foco estos últimos años en la seguridad del usuario, pero no me refiero a la seguridad frente a ataques tecnológicos y demás, no, hablo de la seguridad física del usuario del dispositivo. Así, hemos visto la llegada de funciones que identifican circunstancias potencialmente peligrosas (desde una caída hasta un terremoto) y que, ante la falta de intervención de la persona potencialmente afectada, actúan de manera automática para activar las acciones de seguridad que puedan ser necesarias, desde avisar a los contactos definidos por el usuario hasta contactar, automáticamente, con los servicios de emergencia.

En este sentido, parece que los smartphones de la tecnológica del buscador se están preparando para sumar una función clave en este sentido. Y es que, como podemos leer en Digitaltrends, los Google Pixel se están preparando para tener conectividad satelital para emergencias, una función que ya lleva un tiempo presente en los iPhone y que nos permite, en caso de sufrir algún incidente en una zona sin cobertura celular, es capaz de enviar un mensaje con información clave, incluida la ubicación concreta, por vía satélite. Este tipo de servicios, eso sí, se suelen circunscribir a planes contratados con empresas que prestan ese tipo de servicios, por lo que su alcance es, a día de hoy, limitado. No obstante, cabe esperar que esto mejore en el futuro.

Ahora, con la aparición de imágenes que muestran este nuevo ajuste (aunque todavía no esté disponible) la principal duda es el alcance que tendrá esta nueva función en los Google Pixel, es decir, si llegará a la generación actual y a las sucesivas, si lo hará solo a partir de los Pixel 9 o si, al contrario, también estará disponible en los Pixel 7. Así, tendremos que esperar hasta tener confirmación al respecto, pero sin duda esto supone un avance de lo más destacable.