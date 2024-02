Los Google Pixel se vendieron más que nunca en 2023

Cualquier persona que me lea con cierta frecuencia sabrá que los smartphones Google Pixel me gustan mucho. Tanto que, desde el año pasado, empleo uno en mi día a día junto con mi ya veterano iPhone, que todavía tardaré un tiempo en jubilar (y no sé si renovar, esto aún tengo que pensarlo). Esto es algo que menciono con cierta frecuencia y que, por ejemplo, me llevó a elegir el Pixel 8 Pro como el mejor smartphone de 2023.

Aunque en su momento me pareció un movimiento bastante arriesgado, lo cierto es que dar el salto de la plataforma de Qualcomm, que motorizó todas sus generación hasta los Pixel 5, a su propia familia de integrados Tensor, que debutó con los Pixel 6 y Pixel 6 Pro, marcó un antes y un después en la evolución de estos dispositivos, y no tanto en lo referido a rendimiento, pues a este respecto puntúan alto pero no son la opción más potente, como en la optimización del conjunto formado por los componentes y el software.

Aún así, pese a que ya vamos por la tercera generación de los smartphones Google Pixel, esta propuesta todavía no ha alcanzado el volumen de participación en la cuota de mercado al que la tecnológica nos tiene acostumbrados en otras áreas. Y sí, es cierto que el mercado de los smartphones es muy, muy competido, pero también podemos afirmar lo mismo si hablamos de navegadores web, servicios de correo electrónico y, claro, buscadores, por citar solo algunos ejemplos.

Ahora bien, aunque todavía están lejos de alcanzar las primeras posiciones, sus ventas crecen año tras año, y según leemos en Nikkei Asia, Google alcanzó un hito muy importante en 2023, año en el que vendió 10 millones de smartphones Google Pixel. Es la primera vez que se alcanza esa cantidad, que también es el objetivo actual para 2024, y para dar un poco más de contexto, las ventas de smartphones Pixel en 2023 fueron de alrededor de 8 millones de unidades, por lo que hablamos de un crecimiento interanual del 25%, una cifra más que destacable.

Este crecimiento tiene aún más mérito si tenemos en cuenta algo que, además, puede resultar esclarecedor, y me explico. El principal vector de difusión de las bondades de los smartphones Google Pixel lo conforman aquellos que ya son sus usuarios, y que actúan como prescriptores en su entorno. ¿Y por qué digo que es esclarecedor? Pues porque lo relaciono con que su ritmo de implantación sea inferior al que cabría esperar, y es que, por norma general, Google no llevaba a cabo grandes campañas de comunicación para atraer a más usuarios.

Esto, sin embargo, parece haber cambiado con los Pixel 8, que hemos podido ver en una acción en la que la cantante Aitana se ha convertido en embajadora de la marca, y también en una muy potente acción de comunicación en la edición de este año de Operación Triunfo. Ambos movimientos me parecen un enorme acierto, pues además apuntan a un perfil de usuario bastante joven, que todavía no tiene tan desarrolladas sus filias y fobias en lo referido a productos y servicios, y que por lo tanto se pueden ver atraídos por una propuesta que, objetivamente, es muy atractiva.