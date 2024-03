Apple actualiza los MacBook Air 13 y 15, por fin son M3

Esta misma mañana te adelantábamos que la llegada de los nuevos MacBook Air era algo inminente, que iba a ocurrir esta misma semana y que, en esta ocasión, Apple no tenía previsto celebrar un evento para su anuncio. Y también que esperamos novedades en relación con las familias iPad Air y iPad Pro. . Pues bien, parece que estos últimos todavía se harán esperar unos días, pero la esperada renovación de la familia de portátiles ultraligeros de los de Cupertino ya es oficial, como podemos comprobar en su página web.

Esta renovación era más que lógica, al punto que ya la adelantamos hace unas semanas, planteando que tras el salto de los MacBook Pro a la generación más reciente de Apple Silicon, el siguiente paso en este sentido debía ser llevar este nuevo integrado a unos equipos que, por ligereza y autonomía, se han convertido en una excelente opción para aquellos usuarios que necesitan un equipo potente y fiable, pero que además sea un buen compañero con el que pasar el día a cuestas.

Nos encontramos, eso sí, ante una renovación basada, casi exclusivamente, en el salto al chip M3, punto en el que Apple pone el foco al informar sobre esta nueva generación de MacBook Air. Por lo demás, tanto en especificaciones técnicas como en diseño, vemos que la tecnológica ha optado por el continuismo de una fórmula que, la verdad, no le ha ido mal hasta el momento. Eso sí, ponen el foco en su idoneidad para la tecnología de moda, algo que creo que merece una reflexión que compartiré más adelante. Pero veamos primero sus especificaciones.

MacBook Air 13 y 15 pulgadas con M3: especificaciones técnicas

MacBook Air 13 MacBook Air 15 Pantalla LED IPS 13,6′ (2.560 x 1.664 2:1,3 224 ppp), 500 nits, true tone, 100% DCI-P3 LED IPS 15,3′ (2.880 x 1.864 16:10 224 ppp), 500 nits, true tone, 100% DCI-P3 SoC Apple Silicon M3 8 núcleos (4R/4E), 16 núcleos Neural Engine (IA) Apple Silicon M3 8 núcleos (4R/4E), 16 núcleos Neural Engine (IA) Gráficos 8/10 núcleos 10 núcleos Memoria 8/16/24 gigabytes unificada 8/16/24 gigabytes unificada Almacenamiento 256GB (solo en GPU ocho núcleos)/512GB/1TB/2TB 256GB/512GB/1TB/2TB Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Puertos 2 x Thunderbolt 3/USB 4, 1 x MagSafe, 1 x minijack audio 2 x Thunderbolt 3/USB 4, 1 x MagSafe, 1 x minijack audio Batería 52,6 vatios hora 66,5 vatios hora Cámara FaceTime HD 1080p FaceTime HD 1080p Sonido 4 altavoces, 3 micrófonos beanforming, Dolby Atmos, Sonido Espacial 6 altavoces (cancelación de fuerza en los woofers), 3 micrófonos beanforming, Dolby Atmos, Sonido Espacial Sistema operativo macOS Sonoma macOS Sonoma Otros Touch ID, sensor de luz ambiental Touch ID, sensor de luz ambiental Dimensiones y peso 30, 41 x 21,5 x 1,13 centímetros; 1,24 kilos 34,04 x 23,76 x 1,15 centímetros; 1,51 kilos

Si empezamos por el elemento más visible, la pantalla, vemos la primera señal de algo que indicaba anteriormente, y es que Apple opta por mantenerse en lo que ya hemos visto anteriormente. Así, hablamos de unas pantallas Retina, tanto en el modelo de 13 como en el de 15 pulgadas, que siguen dando la talla, si bien es cierto que la progresiva llegada de equipos portátiles con resoluciones 4K, así como otros con una mayor densidad de píxel, deben actuar como estímulo para que en Cupertino empiecen ya a trabajar en este sentido. No obstante, también es justo decir que lo de Apple con las pantallas no se limita a resolución y densidad, y que cualquier persona que haya trabajado con un portátil, un AiO o un monitor firmado por la marca, sabe que hay un «algo» que los hace especiales.

Ya en su interior, nos encontramos con la esperada novedad, el integrado Apple Silicon M3 con CPU de ocho núcleos (cuatro de rendimiento y cuatro de eficiencia) acompañado de una GPU que puede ser de 8 o 10 núcleos en el modelo de 13,6 pulgadas, solo de 10 en el 15,3 y un coprocesador Neural Engine (dedicado específicamente a tareas de inteligencia artificial) de 16 núcleos, así como componentes específicos para las tareas relacionadas con el vídeo. Este integrado se puede apoyar en 8, 16 o 24 gigabytes de memoria unificada (compartida) y 256 gigabytes, 512 gigabytes, un terabyte o dos terabytes de memoria RAM.

En lo referido a conectividad la principal novedad (por no decir la única) de estos MacBook Air la encontramos con el soporte de Wi-Fi 6E, junto con Bluetooth 5.3, dos puertos de alta velocidad Thunderbolt 3/USB 4 (hasta 40 Gb/s) compatibles con DisplayPort y con función de carga, para lo que no obstante también contamos con un conector MagSafe específico para tal fin. Su lista de puertos se completa con un minijack mixto (auriculares y micrófono) de 3,5 milímetros.

Apple siempre pone el foco, y más aún en las familias Air, en la autonomía, un factor clave de unos dispositivos especialmente diseñados pensando en la movilidad. Así, en el modelo de 13,6 pulgadas encontramos una batería de xx,xx vatios hora, que crece hasta los xx,xx vatios hora si hablamos del modelo de 15,3. Éstas, en conjunto con la optimización de su sistema operativo, macOS Sonoma, son capaces de proporcionar una autonomía de nada menos que 18 horas de reproducción de vídeo en la app Apple TV y de 15 horas de navegación web mediante Wi-Fi.

En lo referido a su diseño, Apple abandonó hace ya algún tiempo el más que característico diseño de cuña que tanto nos sorprendió con el debut de la familia MacBook Air allá por 2008. Ahora, visualmente hablando, ya no se distinguen tanto de los MacBook Pro, pero en realidad sí que siguen existiendo dos diferencias clave entre ambas: grosor y peso, que siguen siendo merecedores (no tanto como en sus inicios, eso sí) del apellido Air.

¿Y en cuánto a rendimiento? Para este fin Apple compara los MacBook Air M3 con los modelos basados en el integrado M1, afirmando que es hasta un 60% más rápido, y tirando del histórico, también lo compara con el más rápido de la familia en los tiempos en los que integraban procesadores de Intel, afirmando que es nada menos que 13 veces más rápido. No obstante, me llama la atención que en ningún momento lo comparen con su predecesor, es decir, con los MacBook Air equipados con Apple M2. Y esto me llama aún más la atención teniendo en cuenta que Apple ha eliminado de su tienda, con este lanzamiento, los Air con M1 que estaban disponibles hasta hace unas horas, y que mantiene una variante del portátil con Apple M2.

Ahora bien, cuando indicaba al principio que hay algo que me ha llamado la atención, me refiero a la afirmación «Y con el Neural Engine del chip M3, aún más rápido y eficiente, el MacBook Air sigue siendo el portátil perfecto para la IA«. Es cierto que los «copros» Neural Engine llevan ya algunas generaciones estando presentes tanto en los chips de la serie M como en los de la serie A de Apple, basta con revisar el histórico para comprobarlo.

Sin embargo, más allá de un componente específico que puede dar el do de pecho en ese tipo de tareas, ¿qué ofrece Apple en relación con la inteligencia artificial para hacer una afirmación como ésta? 2023 fue el año de eclosión de la IA, pero pese a que otras tecnológicas como Google, Meta y Microsoft se mostraron muy activas en este sentido, Apple se vio sorprendida por esta situación y no fue capaz de realizar algún gran anuncio en este sentido. Hace unos días tuvimos una nueva confirmación oficial de que la IA jugará un papel clave para Apple en 2024, y estoy seguro de que nos sorprenderán para bien en este sentido. Sin embargo, sacar pecho sobre su competencia en IA a estas alturas me parece, personalmente, un tanto prematuro, y la respuesta a la necesidad latente de que los usuarios empiecen a asociar su imagen a esta tecnología.

En resumidas cuentas, nos encontramos con una renovación que viene a cubrir el expediente, con la principal novedad del salto a Apple M3 pero sin nada más especialmente destacable. ¿Esto es bueno o es malo? Pues en realidad la respuesta a esta pregunta no es tan sencilla como pudiera parecer. Es cierto que si hablamos de tecnología, y más aún si hablamos de Apple, lo común es esperar volquetes de innovación en cada nuevo dispositivo, pero esto ni es sostenible, ni necesariamente recomendable, pues son muchos los usuarios que se sienten cómodos con una propuesta en concreto, y que agradecen el mantenimiento de las líneas generales de la misma. Dicho de otra manera, la continuidad también tiene su aquel.

Los nuevos MacBook Air 13 y 15 pulgadas ya se pueden reservar en la web de Apple, y las primeras unidades se entregarán a partir del próximo viernes 8 de marzo.