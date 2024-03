Distribuciones Linux: cuáles son el mejor punto de partida

La situación de Linux en el escritorio ha mejorado mucho en la última década, no solo en lo que respecta al propio sistema operativo, que en la actualidad es muchísimo más usable que en tiempos pasados, sino también por la cada vez mayor presencia de aplicaciones relevantes para el sistema, a pesar de la todavía notable ausencia de Adobe y de otras aplicaciones principalmente orientadas al ámbito profesional.

Pero a pesar de la mejoría, adentrarse en el mundo de Linux puede llegar a ser confuso debido a la gran cantidad de distribuciones que existe. Esto queda reforzado por la psicología humana, la cual a niveles generales tiende a tener más difícil la elección cuando hay muchas opciones. Dicho con otras palabras más claras, la enorme cantidad de distribuciones que hay en Linux puede terminar siendo una razón para no adentrarse en ese mundo y preferir quedarse en Windows o macOS.

La gran cantidad de distribuciones que existe, unida a los diferentes enfoques que tienen, hacen que para los novatos resulte complicado elegir por dónde empezar, sobre todo cuando se pretende darle al ordenador un uso especializado. Si hablamos de un escritorio general, a día de hoy Ubuntu sigue siendo la opción más recomendada, aunque en los últimos años han emergido diversas alternativas que se han hecho con un hueco y que posiblemente sean más aptas por temas de compatibilidad con el hardware o porque se ajusta mejor al flujo de trabajo del usuario.

Por la red uno puede encontrarse con listas de lo más variopinto, sobre todo cuando se buscan distribuciones con el fin de darles un uso más específico o especializado. Si uno busca distribuciones Linux idóneas para jugar, tiene muchas probabilidades de encontrarse con listas llenas de proyectos pequeños que pueden desembocar en la decepción del usuario por diversos motivos que mencionaré más adelante. Esto también hay que tenerlo en cuenta en el escritorio general, a pesar de que la situación se dé con menos frecuencia debido a que las listas con esa orientación suelen mencionar las distribuciones más populares.

Llegados a este punto, no hace falta ser un lince para adivinar que recomiendo las grandes distribuciones para adentrarse en Linux, tanto para jugar como si solo se quiere un escritorio básico para oficina, correo electrónico, mensajería y navegación web. Las grandes distribuciones, ya sean comunitarias, empresariales o patrocinadas por una empresa, ofrecen diversas ventajas derivadas de su propio tamaño, si bien la buena organización y la capacidad de dar respuestas adecuadas son otros puntos importantes para que todo vaya correctamente.

Mejor soporte

La principal razón para preferir una distribución Linux grande frente a una pequeña (en lo que respecta al tamaño del proyecto) es el mejor soporte que por lo general ofrece la primera frente a la segunda.

Cuanta más personas haya implicadas en un proyecto, más posibilidades de recibir respuestas ante dudas e incidencias que el usuario pueda tener. Desgraciadamente, las distribuciones con poco personal tienen muchas probabilidades de no ofrecer respuesta o una adecuada ante los problemas e incidencias con los se encuentra el usuario, más si tenemos en cuenta que muchas distribuciones son mantenidas por personas en su tiempo libre.

Otro punto importante es que las grandes distribuciones son por lo general las madres, o sea, que son los proyectos originales de los cuales derivan los demás. Esto hace que el personal responsable tenga un mejor conocimiento del software que distribuye y de las tecnologías que usa.

Más facilidad de encontrar documentación

Derivado de lo anterior, es lógico pensar que las distribuciones más grandes tienen a más usuarios detrás. Esto no solo se traduce en una mejor documentación por parte del propio proyecto, sino también en más material publicado por terceros a través de blogs, canales de YouTube, etc.

En el mundo de Linux es normal que muchos usuarios independientes publiquen su experiencia e incluso tutoriales de la distribución que usa o de las que ha probado a lo largo de su trayectoria, así que uno puede encontrar material técnico que a veces se ajusta mejor a lo que busca que lo proporcionado a través de los canales oficiales, además de enfoques y perspectivas que llegan a ser importantes para la experiencia de usuario.

En las distribuciones pequeñas es común encontrarse con poca documentación oficial debido a la falta de personal implicado en el proyecto, cosa a la que se suma la poca cantidad de material de terceros debido a que se trata de un sistema operativo que no cuenta con una gran base de usuarios.

Mejor respuesta ante incidencias a la hora de reportar errores

Además del soporte que uno puede obtener mediante foros oficiales e instancias de Reddit (sí, es un medio bastante usado para obtener soporte y respuestas), las grandes distribuciones tienen sobre el papel otro gran punto a su favor: una mejor capacidad para resolver fallos que se detectan en el sistema operativo.

Si un usuario reporta un fallo que ha encontrado en una distribución pequeña, el poco capital humano del proyecto tiene más posibilidades de ser incapaz de ofrecer una solución, por lo que al final, en caso de ser algo grave, la historia acabará en un cambio de distribución. Obviamente, los sistemas operativos desarrollados por las grandes distribuciones no están libres de errores, pero Ubuntu y Fedora, por nombrar dos ejemplos, tienen músculo suficiente como para dar solución en tan solo uno o dos días.

Otro punto a tener en consideración es reportar en el lugar correcto cuando se detecta un error o un bug, ya que acertar puede ser difícil y yo mismo me he equivocado en más de una ocasión. Antes de reportar, lo primero que hay que hacer es mirar el lugar de procedencia del software. Si el software procede de los repositorios de la distribución, lo suyo es reportar el error a la propia distribución, pero si su origen está en Flathub o Snapcraft, hay que informarlo a través de dichos medios.

Aquí se puede destacar el caso de los reempaquetados de Steam, en especial los que están en formato Flatpak y Snap, los cuales deben ser reportados a través de Flathub y Snapcraft respectivamente y no a Valve. Es más, la compañía detrás de la popular plataforma de videojuegos ha llegado a quejarse por esta situación debido a que no es la responsable de los reempaquetados que hacen de su aplicación.

En Windows pasa lo mismo: nadie reportaría un fallo de LibreOffice a Microsoft, pero es cierto que la forma de distribuir software en Linux llega a ser confusa incluso para personas entendidas, así que ya no digamos un novato que se adentra en el mundillo.

Grandes distribuciones con las que iniciarse en Linux

Con el fin de hacer que este artículo no parezca una masa de conceptos un tanto abstractos, voy a mencionar una serie de grandes distribuciones con las que el usuario puede iniciar su andadura en Linux. Es importante tener en cuenta que la siguiente lista no es una clasificación, así que la primera no es necesariamente la mejor ni la última la menos buena, ya que eso de la mejor distribución es algo que depende más del propio usuario y su experiencia que de factores técnicos.

Por otro lado, voy a dejar de lado a Arch Linux y otros proyectos similares porque no son una buena puerta de entrada salvo que el usuario tenga unos conocimientos intermedios-avanzados de informática. Que no quede dudas de que Arch Linux es una de las grandes distribuciones y ofrece un soporte de calidad, sobre todo a través de una wiki que se ha erigido como uno de los mejores lugares para obtener conocimientos técnicos sobre Linux, pero hay que ser realistas con el perfil del sistema operativo.

Sin más dilación, procedo a listar y explicar brevemente las mejores distribuciones para empezar en el mundo de Linux de la mejor forma posible:

Linux Mint: aunque es una derivada, es una distribución que ofrece un muy buen soporte debido a que es un proyecto grande (en términos relativos) que se ha consolidado gracias a su buen hacer. Los escritorios tipo Windows que proporciona y la gran cantidad de herramientas gráficas que pone a disposición convierten a Linux Mint en la mejor puerta de entrada para aquellos que vienen de Windows. Además, la vertiente derivada de Ubuntu (hay otra derivada de Debian llamada LMDE) se beneficia de buena parte del soporte de terceros que hay para esta.

Conclusión

Adentrarse en Linux es hoy en día más fácil que en el pasado, pero sigue siendo un proceso que puede resultar confuso debido a la gran cantidad de opciones disponibles. Como contrapeso a esa situación está que tecnologías como systemd han contribuido a asentar unos estándares relativos que son compartidos por casi todas las grandes distribuciones, lo que ha permitido cruzar documentaciones o conocimiento de una manera que era inimaginable hace década y media.

Por ejemplo, la wiki de Arch Linux es desde hace tiempo mucho más que una documentación para la distribución mencionada, ya que además es capaz de aportar respuestas y soluciones para muchas distribuciones que usan systemd, una tecnología un tanto compleja que se ha asentado como el marco estándar de facto sobre el que se asienta el funcionamiento de Linux.

Lo expuesto da como resultado que las grandes distribuciones no solo dan un mejor soporte gracias a su mayor tamaño, sino que encima el hecho de que compartan una misma base tecnológica refuerza todavía más su posición al poder transferirse conocimientos entre ellas.