Linux Mint 21.3, nueva versión del Linux que encandilará tu PC

Tal y como anunciaron ayer nuestros compañeros de MuyLinux, ya está disponible Linux Mint 21.3, una nueva versión de esta distribución Linux basada en Ubuntu que hará las delicias de cualquier interesado en dar el salto y probar la experiencia sin sobresaltos. La experiencia de Linux en PC, claro, y es que si eres de los que sigue pensando que para usar Linux hay que saber mucho de informática o hacer las cosas cual hacker de película… ¡Te quedaste anclado en el pasado!

De hecho, aunque Windows sigue siendo superior en determinados aspectos, dependiendo de para qué uses el ordenador, Linux es una alternativa ideal que, también hay que decirlo, tiene sus ventajas en otros tantos. Por ejemplo, en Linux no tendrás que tragar con el bloatware típico de Windows, por lo que los recursos de tu equipo serán por lo general mejor aprovechados, tampoco necesitarás un antivirus, ni andar por medio Internet buscando aplicaciones, ya que el grueso del software lo tienes unificado en una única interfaz de gestión; la seguridad es mayor y la privacidad está a otro nivel…

Cabe repetir que dependiendo de para qué uses el PC, te puede salir mejor Linux que Windows y viceversa. ¿Cómo saberlo? Probándolo. Y Linux Mint es la mejor manera de hacerlo, puesto que aúna en su propuesta varias ventajas que merece la pena tener en consideración: la estabilidad, compatibilidad y soporte que le otorga su base Ubuntu, su propia disposición para ofrecer una experiencia de escritorio clásica, sencilla e intuitiva… Linux Mint es, con permiso de Zorin OS, la apuesta segura para los recién llegados de Windows.

Con respecto a su nueva versión, no es necesario contar demasiado, dado que lo importante es que lo poco que cambia, es para mejor. Así, en Linux Mint 21.3 verás que se actualizan muchos componentes internos, mejorando así el soporte de hardware; mejoran también las herramientas propias del sistema, que ahora goza de un escritorio y aplicaciones base más pulidas y poco más, salvo que desees adentrarte en los detalles técnicos de este lanzamiento, en cuyo caso te recomiendo acudir a la noticia de MuyLinux enlazada más arriba.

En la página de descargas oficial de Linux Mint encontrarás tres ediciones diferentes disponibles. Si lo que buscas es un posible reemplazo a Windows 10 o Windows 11, elige la primera, Cinnamon Edition, la cual te proporcionará un entorno de escritorio moderno y potente. Solo tienes que descargar la imagen de instalación, meterla en una unidad USB y… Si no has hecho esto nunca, tómatelo con un poco -¡solo un poco, que no muerde!- de calma y considera probarlo antes en una máquina virtual.

De menos a más, puedes comenzar por instalar Linux Mint en VirtualBox, lo que no afectará en anda a la integridad de tu sistema actual; puedes arrancar en formato «vivo», esto es, utilizar el sistema sin instalarlo en disco directamente desde el USB, aunque ten en cuenta que el rendimiento será muy inferior al que debería (lo mismo en virtual); y como colofón, puedes instalarlo como corresponde, pero lee antes este tutorial para instalar Windows y Ubuntu en el mismo PC (te vale igual, sí).