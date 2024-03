La renovación de los portátiles MacBook Air con procesadores M3 era algo bastante esperado entre muchos fans y usuarios de Apple, sin embargo, posiblemente habría que tener muy cuenta el perfil de los productos y el uso que se le quiere dar antes de comprar uno de esos equipos, ya que el canal de YouTube Max Tech ha descubierto que el rendimiento del modelo de 15 pulgadas es un 33% inferior al del MacBook Pro de 14 pulgadas con el mismo procesador.

La principal razón de por qué el MacBook Air con M3 rinde peor que el MacBook Pro con el mismo procesador no es difícil de adivinar: el uso de disipación pasiva por parte del primero. El hecho de que el MacBook Air carezca de ventilador para potenciar la disipación hace que se caliente más y por ende termine ofreciendo un peor rendimiento. De hecho, Max Tech detectó que el procesador alcanzó los 114 grados Celsius y la GPU llegó a estar a 102,9 grados mientras hizo sus pruebas.

Como no podía ser de otra forma, el alcanzar unas temperaturas tan altas hace entre en acción el thermal throttling, un mecanismo de defensa que se acciona cuando un componente supera las temperaturas que en teoría puede soportar y que consiste en un descenso del rendimiento con el fin de evitar el sobrecalentamiento. Sí, el thermal throttling tiene mala fama, pero si no estuviera, la situación sería incluso peor, así que, en caso de accionarse, lo que hay que preguntarse es si los mecanismos de disipación están haciendo bien su trabajo, cosa que puede derivar de que no están a la altura, que estén en mal estado, no estén funcionando bien o que simplemente ni estén funcionando.

A pesar de que ambos modelos de portátil tienen el mismo procesador, un Apple M3 con ocho núcleos a nivel de CPU y diez núcleos a nivel de GPU, la peor disipación del calor en el MacBook Air termina haciendo que este rinda un 33% peor que el MacBook Pro según una prueba que Max Tech ha realizado con 3D Mark, en la que el Air obtuvo una puntuación de 5.916 y el Pro de 7.933.

Otro punto a tener en cuenta es que el chasis del MacBook Air está hecho totalmente de aluminio, por lo que conduce más el calor y llega a alcanzar temperaturas de entre 45 y 46 grados. Esto hace que el portátil pueda sentirse especialmente caliente al tacto cuando está a plena carga.

La conclusión que se puede extraer del material publicado por Max Tech es que el MacBook Air con procesador M3 no es un equipo especialmente diseñado para tareas exigentes, así que en esos contextos el MacBook Pro es una mejor elección. Por otro lado, que la serie Air no esté tan a la altura en la ejecución de tareas pesadas posiblemente no justifique los exagerados precios de los portátiles que la componen, pero ya sabemos en qué liga juega Apple.