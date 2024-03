GeForce RTX 50: mismo bus de memoria pero mayor ancho de banda

El lanzamiento de las GeForce RTX 50 se espera para finales de este mismo año. Poco a poco nos estamos acercando a esa fecha, y como cabía esperar los rumores sobre sus posibles especificaciones se están haciendo cada vez más numerosos. Todavía no tenemos ninguna información oficial, pero de las filtraciones que van aparecido podemos hacer cribas y establecer algunas estimaciones que, ciertamente, tienen bastante sentido.

Hoy vamos a centrarnos en un tema muy importante, el bus de memoria y el ancho de banda de las GeForce RTX 50. Estas nuevas tarjetas gráficas utilizarán el estándar de memoria GDDR7, lo que supondrá un aumento importante del ancho de banda incluso aunque se mantengan las mismas configuraciones de bus que hemos visto en la generación actual. No está confirmado que todas las GeForce RTX 50 vayan a utilizar ese tipo de memoria, así que cabe la posibilidad de que las GeForce RTX 5070 e inferiores sigan utilizando GDDR6X.

Un nuevo rumor, procedente de una fuente que se ha ganado cierta confianza, afirma que NVIDIA no va a cambiar las configuraciones de bus de memoria que hemos visto en las GeForce RTX 40, lo que significa que estas se moverán entre los 128 bits y los 384 bits, y que finalmente no veremos un modelo tope de gama con un bus de 512 bits. Tiene sentido porque, al final, un bus de memoria tan grande encarecería el coste de fabricación y afectaría al precio de venta, y sería innecesario gracias a ese salto a la memoria GDDR7.

A continuación os voy a dejar una estimación de cómo podrían venir configuradas todas las GeForce RTX 50, suponiendo que todos los modelos vayan a utilizar, sin excepción, memoria GDDR7.

Tened en cuenta que las cantidades de memoria que tendrá cada tarjeta gráfica dentro de esta nueva generación todavía no se han concretado, y que la estimación que os he dado podría cambiar. Por otro lado, os recuerdo que es muy probable que las GeForce RTX 5070 e inferiores utilicen GDDR6X para reducir costes y evitar problemas de suministro.

Imagen de portada generada con IA.

Although I still have fantasies about 512 bit, the memory interface configuration of GB20x is not much different from that of AD10x.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) March 9, 2024