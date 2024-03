Oscar 2024: todos los ganadores y lo mejor de la gala

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, acaba de celebrar en el Dolby Theatre de Hollywood la gala de los Premios Oscar 2024 donde se entregan los galardones más prestigiosos del mundo de la cinematografía. No ha habido sorpresas y Oppenheimer ha sido la gran triunfadora.

La gala, la 96ª edición de los Oscar, ha sido tan aburrida, larga y convencional como de costumbre, con un guión cerrado que deja poco espacio a cualquier improvisación y que ha seguido al dedillo el maestro de ceremonias, el presentador de late night, Jimmy Kimmel, que ha repetido como presentador.

Se salvan del tedio las actuaciones musicales que, curiosamente, han llegado de uno de los grandes perdedores de la gala, Barbie. Billie Eilish interpretó ‘What was i made for?’ por la que ha acabado ganando el premio a la mejor canción, al igual que ha hecho Ryan Gosling y su ‘I’m Just Ken’, no sin quejarse de que la película rosa y su directora no estuvieran entre las nominadas.

El habitual In Memoriam, donde se rinde tributo a los fallecidos relacionados con cine-espectáculo, ha sido quizá el momento más emocionante de la noche y escuchar a Andrea Bocelli y su hijo interpretar el ‘Con Te Partiro’ pone los pelos de punta.

De Viña 2024 a los #Oscars Andrea Bocelli y su hijo encargados de musicalizar el in memoriam de la ceremonia. pic.twitter.com/et8eOweV8Y — Edo 吴 (@edowoo) March 11, 2024

Y poco más salvo algunas anécdotas. Alguna notable con demasiado tacón que ha perdido el rumbo en la alfombra roja o Emma Stone que ha subido a recoger su premio con el vestido roto. Aunque para vestidos o mejor expresado la falta del mismo, hay que destacar a John Cena (antiguo luchador de la WWC) cuando ha salido al escenario (casi) en pelota picada para entregar el galardón al mejor vestuario. Se trataba de un homenaje al cine de los 70, recordando el 50º aniversario de un momento para la historia cuando el espontáneo Robert Opel corrió desnudo sobre el escenario mientras David Niven presentaba a Elizabeth Taylor. Sin duda ha sido y será el momento más comentado de estos Oscar 2024.

A naked John Cena and Jimmy Kimmel bicker on stage at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/1JYd5qth6F — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Premios Oscar 2024: lista completa de ganadores y nominados

En una gala encorsetada que huele a naftalina, su gran objetivo sigue siendo premiar a lo que a juicio de los miembros votantes de la Academia ha sido lo mejor del pasado año en la gran pantalla. Y con ello impulsar la industria general de la cinematografía.

No ha habido sorpresas y como anticiparan los Bafta y los Golden Globe, Oppenheimer ha arrasado ganando siete de los premios principales, incluyendo el de mejor película del año. No siempre coinciden los votos de la Academia con la opinión de la crítica y la del público, pero así ha sido en estos Oscar 2024 y ‘la bomba de Nolan’ triunfa, a mi juicio, con todo merecimiento.

Además, Christopher Nola gana su primer Oscar como director. Y ya iba siendo hora teniendo en cuenta que es de lo mejorcito de su generación con cintas memorables como Memento, la trilogía de Batman (el mejor murciélago de la historia) o Interstellar. También se ha premiado a Cillian Murphy por su papel como el físico Oppenheimer y, (más competido) el primero también para Robert Downey Jr. como actor de reparto. La película completa el triunfo con el premio al montaje, fotografía y banda sonora.

Más allá de la bomba, muy merecido el premio a mejor actriz (segundo oscar) de la maravillosa Emma Stone por su papel en ‘Pobres criaturas’, que además se lleva los galardones de diseño de producción, maquillaje y vestuario.

Otros destacados han sido para los guiones de ‘Anatomía de una caída’ y ‘American Fiction’, mientras que Barbie se ha tenido que conformar con la mejor canción. Peor le ha ido a Scorsese con cero premios de ‘El hijo de la Luna’ y qué decir de la horrible ‘Napoleon’ de Ridley Scott que ni el gran Joaquin Phoenix puede salvar de la quema como la peor (entre las grandes producciones) del año. Si una cinta así no es capaz de ganar ni siquiera diseño de producción o vestuario, imagina.

No ha habido suerte para nuestro Bayona y ‘La sociedad de la nieve’, aunque ha perdido ante un películón como la británica ‘La zona de interés’ y la verdad es que con estar en la gala ya era un triunfo. Lo mismo podemos decir de ‘Robot Dreams’, en una misión imposible para ganar en animación a ‘El chico y la garza’ del mítico Hayao Miyazaki. El mejor documental, para la desgracia del mundo, ha recaído en ’20 días en Mariúpol’ con la guerra de Ucrania como protagonista.

Terminamos aquí el resumen no sin dejarte el listado completo de nominados y ganadores.

Mejor Película

‘ Oppenheimer ‘

‘ ‘American Fiction’

‘Anatomía de una caída’

‘Barbie’

‘Los que se quedan’

‘Los asesinos de la luna’

‘Maestro’

‘Vidas pasadas’

‘Pobres criaturas’

‘La zona de interés’

Mejor Director

Christopher Nolan, por ‘Oppenheimer’

Justine Triet, por ‘Anatomía de una caída’

Martin Scorsese, por ‘Los asesinos de la luna’

Yorgos Lanthimos, por ‘Pobres criaturas’

Jonathan Glazer, por ‘La zona de interés’

Mejor Actor

Cillian Murphy, por ‘Oppenheimer ‘

‘ Bradley Cooper, por ‘Maestro’

Colman Domingo, por ‘Rustin’

Paul Giamatti, por ‘Los que se quedan’

Jeffrey Wright, por ‘American Fiction’

Mejor Actriz

Emma Stone, por ‘Pobres criaturas ‘

‘ Lily Gladstone, por ‘Los asesinos de la luna’

Carey Mulligan, por ‘Maestro’

Sandra Hüller, por ‘Anatomía de una caída’

Annette Bening, por ‘Nyad’

Mejor Guion Original

Arthur Harari y Justine Triet, por ‘Anatomía de una caída ‘

‘ David Hemingson, por ‘Los que se quedan’

Samy Burch, por ‘Secretos de un escándalo’

Celine Song, por ‘Vidas pasadas’

Josh Singer y Bradley Cooper, por ‘Maestro’

Mejor Guion Adaptado

Cord Jefferson, por ‘American Fiction ‘

‘ Greta Gerwig y Noah Baumbach, por ‘Barbie’

Christopher Nolan, por ‘Oppenheimer’

Tony McNamara, por ‘Pobres criaturas’

Jonathan Glazer, por ‘La zona de interés’

Mejor Fotografía

‘Oppenheimer’

‘El Conde’

‘Los asesinos de la luna’

‘Maestro’

‘Pobres criaturas’

Mejor Montaje

‘Oppenheimer’

‘Anatomía de una caída’

‘Los que se quedan’

‘Los asesinos de la luna’

‘Pobres criaturas’

Mejor Sonido

‘La zona de interés’ (Jonathan Glazer)

‘Oppenheimer’ (Christopher Nolan)

‘Maestro’ (Bradley Cooper)

‘The Creator’ (Gareth Edwards)

‘Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1’ (Christopher McQuarrie)

Mejor Canción

“What Was I Made For?” de ‘Barbie’ (Billie Eisish)

«It Never Went Away” de ‘American Symphony’

“I’m Just Ken” de ‘Barbie’

“Wahzhazhe (A Song For My People)” de ‘Killers of the Flower Moon’

“The Fire Inside” de ‘Flamin’ Hot: La historia de los Cheetos picantes’

Mejor Banda Sonora

Ludwig Göransson por ‘Oppenheimer’

Laura Karpman por ‘American Fiction’

John Williams por ‘Indiana Jones y el dial del destino’

Robbie Robertson por ‘Los asesinos de la luna’

Jerskin Fendrix por ‘Pobres criaturas’

Mejor Actor de Reparto

Robert Downey Jr., por ‘Oppenheimer’

Sterling K. Brown, por ‘American Fiction’

Robert De Niro, por ‘Los asesinos de la luna’

Ryan Gosling, por ‘Barbie’

Mark Ruffalo, por ‘Pobres criaturas’

Mejor Actriz de Reparto

Da’Vine Joy Randolph, por ‘Los que se quedan’

Emily Blunt, por ‘Oppenheimer’

Danielle Brooks, por ‘El color púrpura’

Jodie Foster, por ‘Nyad’

America Ferrera, por ‘Barbie’

Mejores Efectos Especiales

‘Godzilla Minus One’ (Takashi Yamazaki)

‘The Creator’ (Gareth Edwards)

‘Guardianes de la galaxia Vol. 3’ (James Gunn)

‘Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1’ (Christopher McQuarrie)

‘Napoleón’ (Ridley Scott)

Mejor Película Internacional

Reino Unido, ‘La zona de interés’

Japón, ‘Perfect Days’

España, ‘La sociedad de la nieve’

Italia, ‘Yo capitán’

Alemania, ‘Sala de profesores’

Mejor Película de Animación

‘El chico y la garza’

‘Elemental’

‘Nimona’

‘Robot Dreams’

‘Spider-Man: Cruzando el Multiverso’

Mejor Diseño de Producción

‘ Pobres criaturas’

‘Barbie’

‘Los asesinos de la luna’

‘Napoleón’

‘Oppenheimer’

Mejor Diseño de Vestuario

‘Pobres criaturas’

‘Barbie’

‘Los asesinos de la luna’

‘Napoleón’

‘Oppenheimer’

Mejor Maquillaje y Peluquería

‘ Pobres criaturas’

‘Golda’

‘Maestro’

‘Oppenheimer’

‘La sociedad de la nieve’

Mejor Cortometraje de Acción Real

‘The Wonderful Story of Henry Sugar’

‘The After’

‘Invincible’

‘Knight of Fortune’

‘Red, White and Blue’

Mejor Cortometraje Animado

‘War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko’

‘Letter to a Pig’

‘Ninety-Five Senses’

‘Our Uniform’

‘Pachyderme’

Mejor Película Documental

’20 días en Mariúpol’ (Mstyslav Chernov)

‘Bobi Wine: The People’s President’ (Moses Bwayo, Christopher Sharp)

‘La memoria infinita’ (La memoria infinita)

‘Four Daughters’ (Kaouther Ben Hania)

‘To Kill a Tiger’ (Nisha Pahuja)

Mejor Cortometraje Documental