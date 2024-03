WhatsApp ya impide la toma de pantallazos de imágenes de perfil

La nueva versión de la aplicación de WhatsApp, el servicio de mensajería instantánea orientada a móviles propiedad de Meta (antes Facebook matriz), ha incorporado una pequeña novedad con el fin de dificultar la tarea a los actores maliciosos: la imposibilidad de tomar un pantallazo de una imagen de perfil.

La imposibilidad de tomar un pantallazo de una imagen de perfil no es algo que haya llegado por sorpresa, sino que es una característica que fue anunciada hace unas semanas. Aunque no lo parezca debido a la imagen que tiene la empresa matriz, la realidad es que WhatsApp ha introducido a lo largo de los años diversas características para reforzar la seguridad y la privacidad de sus usuarios, como por ejemplo la activación por defecto del cifrado extremo a extremo, una característica que en Telegram no está habilitada de manera predeterminada.

La medida contra los pantallazos de las imágenes de perfil no es difícil de adivinar, y básicamente consiste en que, si el usuario intenta hacer un pantallazo de una imagen de perfil de uno de los contactos que tiene en la aplicación, este le devolverá una imagen en negro o aparecerá un aviso indicando que no es posible capturar la pantalla desde ahí.

Sin embargo, y por lo que he podido probar, sí es posible tomar un pantallazo del perfil del contacto, donde aparecen el número de teléfono y las opciones de llamar, vídeo y buscar, entre otras posibilidades. Esto quiere decir que todavía se puede tomar un pantallazo de la imagen de perfil del usuario, con el coste de que esta aparece más pequeña. Con las herramientas que existen en la actualidad, hacer una reconstrucción a una resolución mucho mayor es algo bastante sencillo, y eso sin contar que es posible fotografiar la pantalla del smartphone con otro dispositivo.

Un dato curioso es que Meta no ha anunciado oficialmente el despliegue de la característica que impide la toma de un pantallazo de una imagen de perfil, así que nos suponemos que todavía está en fase experimental. A pesar de ello, está habilitada por defecto y no hay opción para desactivarla, por lo que tiene muchas posibilidades de quedarse ahí y ser anunciada cuando la compañía lo tenga todo claro, o puede que al final sea retirada viendo los agujeros que presenta.

En resumidas cuentas, la última medida para reforzar la privacidad introducida en WhatsApp está más orientada a usuarios con pocos conocimientos o poco avispados que a luchar contra personas que estén quebrando constantemente la privacidad.