WhatsApp bloqueará las capturas de fotos de perfiles

No, no, esta noticia no trata sobre un nuevo check en WhatsApp, de color amarillo pollo, que se mostrará cuando un contacto haga una captura de pantalla de una conversación, y tampoco sobre las funciones secretas y fascinantes del modo rojo pasión de la app. De manera muy reciente hemos hablado, precisamente, del famoso y recurrente bulo del triple check, y también del modo entusiasta al que muchos medios se han sumado al clickbait de denominar «modo morado» al simple hecho de cambiar el color de su icono. A este ritmo, no descarto tener que publicar una noticia desmintiendo a otros medios cuando afirmen que, de no remitir el mensaje que has recibido a al menos diez de tus contactos, en 30 días tendrás que empezar a pagar 10 céntimos por cada mensaje enviado y recibido.

Hecha esta aclaración, pues desgraciadamente hablar de WhatsApp y capturas de pantalla hace necesario un disclaimer de este tipo, aclarar que sí que es cierto que la posibilidad de realizar capturas de pantalla del contenido de WhatsApp es algo que suele preocupar a muchos usuarios, que temen el mal uso que se pueda hacer de sus mensajes y elementos compartidos. Y sí, es cierto que la mejor manera de evitar este riesgo es no llegar a compartir aquello que nos preocupa, pero también es cierto que en muchas ocasiones las circunstancias pueden cambiar.

Así, hay que reconocer que los bulos sobre funciones de WhatsApp para bloquear las capturas de pantalla, o al menos para alertarnos cuando se ha producido una, responden sin duda a una demanda por parte de los usuarios del servicio. Y aunque hasta ahora parecía que Meta no estaba por la labor de proporcionar una respuesta a dichos usuarios, parece que esto, finalmente, está cerca de cambiar.

Así, según podemos leer en WABetaInfo, WhatsApp está probando una función que impide realizar capturas de pantalla de la imagen de perfil de los usuarios. Esta nueva función ha sido detectada en WhatsApp para Android beta 2.24.4.25 y, eso sí, no todos los usuarios que cuenten con esta versión tienen ya disponible esta función, de modo que parece que las pruebas se están llevando a cabo solo con una pequeña parte de los usuarios de su programa de pruebas.

Esta medida llega cinco años después de que WhatsApp bloqueara la posibilidad de descargar las imágenes de perfil, algo que hasta aquel momento era posible sin limitación alguna. La duda ahora, eso sí, es si esta limitación que ahora están evaluando será opcional, es decir, si cada usuario podrá decidir si su imagen se puede capturar o no, o si por el contrario se aplicará a todos los perfiles y no existirá la posibilidad de desactivarlo.