Modo beige de WhatsApp. Sí, es clickbait y ha vuelto a pasar

Doce meses, doce colores, podría ser la nueva estrategia de comunicación de Meta con WhatsApp. O, mejor dicho, doce modos, cada uno de ellos asociado a un color distinto. Se me ocurre, por ejemplo, que el modo verde podría estar asociado a sabor a menta, el azul a funciones relacionadas con el mar y, no sé, quizá el amarillo podría llegar repleto de emojis y sonidos de pollitos. Seguro que, en media hora, si nos ponemos, podemos completar la lista de colores, modos y efectos para un año entero.

Claro que, para eso, sería necesario que Meta estuviera interesada en añadir modos, asociados a colores, a WhatsApp, algo que hasta hoy no ha ocurrido, y que tampoco hay señales que apunten a que va a pasar en el futuro. Ya lo vimos el mes pasado, con el muy popular en medios y absolutamente inexistente modo morado, y ahora la historia se está repitiendo, pues en los últimos días ya son varios los medios que han publicado cómo emplear el modo beige de WhatsApp.

Hablemos claro, el modo beige de WhatsApp no existe. En todas esas publicaciones se habla, exclusivamente, de cambiar el color del icono de la app en la pantalla de inicio del móvil. ¿Y esto se traduce en algún cambio en el funcionamiento de la app y/o de alguna función adicional? No, cambiar el color del icono de la app no cambia nada. No es un modo, por mucho que cada vez más medios se esfuercen en calificarlo como tal. Aún si pudieras cambiar el icono de la app por una imagen del Pato Donald, no estarías activando el modo Disney de WhatsApp, ¿verdad? Pues esto es lo mismo.

Imagino que la inmensa mayoría de nuestros lectores ya le habrá puesto un nombre a esto, pero para quienes no lo conozcan, deben saber que la mejor manera de definirlo es clickbait. Aquí puedes ver su definición en Wikipedia, y sí, es algo tan reprochable como parece. El problema es que, tal y como ha quedado acreditado con el tiempo, funciona, logra atraer al usuarios, capturado por la curiosidad sobre lo que ofrecerá ese nuevo modo del servicio.

No obstante, hablamos de un éxito efímero, pues el común de los lectores, tras acceder a la noticia y encontrarse con un contenido de lo más variado, en el que incluso podemos encontrarnos un completo repaso a las propiedades del color en cuestión (aunque, a este respecto, el beige no es precisamente la opción más destacable), descubrirá que, en realidad, han pretendido hacerle pensar que existe un nuevo modo en WhatsApp, y no que solo le están contando cómo cambiar el color de un icono. Y se enfadará.