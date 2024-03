La Audiencia Nacional ordena el bloqueo de Telegram en España

¿Utilizas Telegram de manera habitual para tus comunicaciones? Pues, en tal caso, si vives en España, lo más recomendable es que vayas buscando una alternativa urgentemente, pues el servicio apunta a dejar de ser accesible desde nuestro país en cuestión de horas o, como mucho, en dos días. ¿Por qué? Pues porque, según informa ElDiario, el juez Santiago Pedraz, titular del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, ha ordenado el bloqueo de Telegram en España. Al momento de publicación de esta noticia, el apartado de noticias del Poder Judicial no ha publicado comunicación alguna al respecto.

La orden de bloqueo de Telegram en España responde a la falta de respuesta, por parte de los responsables del servicio, a los requerimientos formulados por Pedraz, en el contexto de una denuncia presentada de manera conjunta por Mediaset, Antena 3, Movistar y Egeda. En la misma, estas entidades acusan al servicio de los hermanos Dúrov. de permitir que Telegram sea empleado para subir y compartir contenidos protegidos por derechos de autor.

Así, dada la orden de bloqueo de Telegram en España por parte de la Audiencia Nacional, son las operadoras las que deben responder a esta medida estableciendo los medios necesarios para que sus usuarios ya no puedan acceder al servicio, y esto es lo que explica que, al menos según recoge DownDetector, ya se estén registrando los primeros casos de usuarios que no pueden acceder al servicio. Así, la clave está en cómo actuaran los ISPs o, para ser más exactos, cuándo, pues parece poco o nada probable que vayan a desatender el requerimiento de la Audiencia Nacional.

Aunque resulta fácilmente deducible, es importante dejar claro que hablamos, eso sí, de una medida cautelar, si bien no ha trascendido si tiene una duración máxima o si, por el contrario, se puede extender sine die hasta que los responsables de Telegram den respuesta a los requerimientos presentados por la Audiencia Nacional.

Aunque todavía es demasiado pronto para hacer una valoración en frío del bloqueo de Telegram en España por orden de la Audiencia Nacional, aunque seguramente la haremos tras comprobar la evolución de la aplicación de esta medida, sí que resulta un tanto impactante comprobar que medidas de este tipo, con el impacto que pueden tener, se adopten con esta premura, sin conceder a los usuarios del servicio afectado un margen de tiempo razonable para que, de necesitarlo, puedan buscar alternativas y empezar a emplearlas.

Es cierto, desde luego, que la cuota de usuarios de Telegram es humilde si la comparamos con la de otros servicios similares, principalmente WhatsApp, y por lo tanto tiene bastante sentido pensar que, de ser el servicio de Meta el afectado por esta denuncia, la medida sí que se habría aplicado con unos plazos más respetuosos con los usuarios. Y en otras circunstancias, cabría esperar que es margen temporal que necesitan los usuarios llegara de la mano de los ISPs, pero incluso si es así, no parece probable que la «prorroga» se pueda alargar hasta más allá del lunes.

Ahora, claro, la pregunta es qué ocurrirá en las próximas horas, días y semanas. Lo inminente es, salvo sorpresa, que el bloqueo de Telegram en España se extienda hasta hacer imposible acceder al servicio desde cualquier punto de nuestra geografía. Después, en otros casos, podríamos esperar una rápida respuesta por parte de los responsables, pero visto que los hermanos Dúrov no han respondido de manera previa a la Audiencia Nacional, no está tan claro que sí que vayan a hacerlo ahora. Esperemos que sí, pero no podemos poner la mano en el fuego.

Así, lo más probable es que, a no ser que recurramos a medidas para saltarnos el bloqueo (que, obviamente, las hay), lo más probable es que durante las próximas semanas, al menos hasta que haya respuesta a la Audiencia Nacional o hasta que, en su investigación, el juez Pedraz determine que la medida de bloqueo es excesiva y decida retirarla. Y más a largo plazo, si finalmente se restaura el acceso a Telegram desde España, podemos esperar un mayor nivel de persecución a los grupos creados para compartir contenidos protegidos por derechos de autor.

Cómo saltarse el bloqueo de Telegram en España

Son varias, en realidad, las opciones en este sentido, si bien la más destacable es emplear algún servicio de VPN que nos permita elegir el punto geográfico por el que «salimos» a Internet. Y es que es cierto que, desde hace ya tiempo, existen soluciones como MTProxy y servicios como MTPROTO, que son utilizados habitualmente en países en los que el acceso a Telegram está restringido. No obstante, algunas de estas opciones pueden no ofrecer el nivel de privacidad que cabe desear al emplear un servicio de este tipo.

La opción de emplear una VPN es, sin duda, más sencilla de emplear y, si hablamos de un servicio «de confianza», podemos estar más tranquilos en lo referido a la privacidad. No obstante, para quienes no tengan contratado un servicio de VPN y tan solo utilicen Telegram desde el PC, una buena opción es recurrir al navegador Opera, que como ya sabrás incluye una versión básica y gratuita de su servicio de red privada virtual, en el que es posible elegir entre varias regiones para nuestra salida a Internet.