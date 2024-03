Google prueba el archivado automático de pestañas en Chrome

Esto que voy a contar no es exclusivo de Google Chrome, más bien al contrario, ocurre con todos los navegadores web y, además, no es algo de lo que debamos culpar a los mismos, sino a los malos hábitos comunes en muchos usuarios. Y sí, por supuesto, me encuentro en ese grupo, que por lo que me consta es de gran tamaño. Estoy hablando, quizá ya lo hayas imaginado, de la imposibilidad que experimentamos, de manera habitual, en lo referido a cerrar pestañas del navegador.

Aunque existen diversos tipos de herramientas para preservar una página web que nos interesa, en muchos casos dejamos abiertas las pestañas en las que hemos accedido a las mismas con el fin de verlas un poco más tarde. Y me consta que hay personas que actúan de ese modo, pero también que esto no es tan habitual como cabría desear, y que el hábito de mantener muchas pestañas abiertas es común en las versiones de escritorio, pero que se incrementa sustancialmente si hablamos de las versiones para Android e iOS.

Esto se debe, al menos en parte, a que las dinámicas de uso del navegador en PC y en smartphone son distintas, y a que además las pestañas abiertas no son tan visibles en el móvil como en el PC. Y esto, si no tomamos el hábito de revisar con cierta frecuencia las que tenemos abiertas en el navegador, puede acabar traduciéndose en que, cuando accedemos al apartado en el que se muestran nos encontremos con decenas de ellas, personalmente he visto casos en los que hablamos de más de cien.

En Google son conscientes de ello y, según leemos en Windows Report, Chrome está probando una función de archivado automático de pestañas. Como ya habrás imaginado, su funcionamiento es tan sencillo como práctico, y es que las pestañas abiertas dejarán de mostrarse en la vista de las mismas del navegador, haciendo que la exploración de este apartado sea más limpia. Y por si te lo estás preguntando, sí, esta función permitirá al usuario ajustar el tiempo que debe permanecer una pestaña inactiva antes de ser archivada.

Más importante aún es que hablamos de archivado, es decir, que las pestañas no se cerrarán, o al menos no lo harán por completo y, por lo tanto, será posible recuperarlas desde un apartado habilitado para tal fin. No sabemos, eso sí, si se guardará una versión cacheada de las mismas en la memoria del dispositivo. Y lo que sí que ha trascendido es que, inicialmente, se está probando en la versión de Chrome para Android del navegador, aunque cabe esperar que posteriormente salte a iOS, y tampoco estaría de más que terminara dando el salto también a PC, para los que somos un poco desastre en todas las plataformas existentes.