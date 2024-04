Winlator 6 es la nueva versión de uno de los mejores desarrollos existentes para correr juegos de Windows en un dispositivo Android. Algo nada sencillo de conseguir como puedes imaginar, teniendo en cuenta las limitaciones de hardware, pantalla y controladores de un móvil inteligente frente a todo un PC.

Pero los desarrolladores de este proyecto, de código abierto y totalmente gratuito, están empeñados en facilitarlo usando tecnologías conocidas como Wine (lo mejor para correr software de Windows en Linux), Box86/Box64 (un emulador usado en PCs para jugar títulos clásicos) y una buena implementación para conseguir una experiencia decente en rendimiento y compatibilidad.

Winlator 6, cada vez mejor

Los desarrolladores siguen mejorando el proyecto con cada versión y la que nos ocupa es una actualización importante, como nos cuentan en las notas de la versión:

Interfaz de usuario mejorada.

Opción para añadir fondos de pantalla.

Compatibilidad mejorada con XInput, la API de DirectX para controladores.

Controles de entrada y sensibilidad del cursor mejorados.

Soporte para ratones externos.

Añadida la función «Traer al frente» en el Administrador de tareas.

Añadidas la últimas versiones de Wine, Box86/Box64, Turnip y DXVK.

Añadido el compresor 7-Zip en el menú contextual.

Además de las anteriores, las correspondientes correcciones de errores y las mejoras de rendimiento que como decíamos es una prioridad absoluta en este tipo de software, Winlator 6 estrena otra novedad de interés que mejora su propia instalación. Y es que ya no será necesario descarga el archivo OBB y colocarlo en su correspondiente directorio.

De esta manera, solo tendrás que instalar el ejecutable .apk (Winlator_6.0.apk) en el dispositivo Android donde quieras usarlo. Puedes descargarlo desde su página en GitHub donde también está disponible el código fuente.

De manera predeterminada, la aplicación busca juegos (proporcionados por el propio usuario) en la carpeta ‘Descargas’ de tu smartphone, pero se puede cambiar a otra carpeta en la configuración. En la configuración general de la app también se puede cambiar el funcionamiento de Box86/Box64 o instalar el Wine Mono que será necesario para juegos que usen el framework .NET.

Mass Effect 2, Fallout 3, Call of Juarez, Deus Ex Human Revolution, Oblivion… son algunos de los títulos que funcionan con buena experiencia. Todo un logro teniendo en cuenta que no son ports nativos y que los jugaremos desde un móvil Android.