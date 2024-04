Apple A18 Pro tendrá una CPU de 6 núcleos

Los iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max estrenarán un nuevo SoC, el Apple A18 Pro, un chip que será el auténtico sucesor del Apple A17 Pro utilizado en los iPhone 15 Pro y Apple 15 Pro Max, y que ya hemos podido conocer un poco mejor gracias a una reciente filtración que nos ha dejado detalles importantes sobre su configuración CPU.

La CPU del Apple A18 Pro estará configurada con seis núcleos, la misma cantidad que tiene el Apple A17 Pro. Se venía especulando con un posible salto a una configuración de ocho núcleos, pero todo parece indicar que esos rumores eran falsos. Esos seis núcleos se dividirán en dos bloques, uno con dos núcleos de alto rendimiento que funcionarán a una frecuencia elevada y otro con cuatro núcleos de bajo consumo, que funcionarán a una frecuencia más baja.

Aunque el número de núcleos no va a cambiar ese nuevo SoC traerá mejoras a nivel de arquitectura y debería funcionar a mayor frecuencia, lo que se traducirá, en resumen, en un aumento del rendimiento CPU frente a la generación actual. Según las primeras filtraciones que hemos visto el Apple A18 Pro sería hasta un 28% más rápido que el Apple A17 Pro en Geekbench 6. No está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que, como he dicho, no debemos esperar un aumento del número máximo de núcleos.

Esto ha generado cierta decepción entre aquellos que esperaban un aumento de núcleos en la CPU, y es lógico porque Apple lleva anclada en los seis núcleos desde el lanzamiento del iPhone 8, que tuvo lugar en 2017. No obstante, hay que tener en cuenta que en una CPU la cantidad de núcleos no es lo único que importa, y que en este caso nos vamos a encontrar con mejoras a nivel de arquitectura y de frecuencia que permitirán un aumento considerable del rendimiento.

Por otro lado, se comenta que el encapsulado del SoC Apple A18 Pro es más grande que el del Apple A17 Pro, lo que significa que el silicio sería de mayor tamaño, y que esto podría redundar en otras mejoras importantes, como por ejemplo una mayor cantidad de caché L3 y también una unidad de procesamiento neural mucho más potente.

Personalmente creo que Apple va a centrar buena parte de las mejoras de este SoC en la NPU, y es totalmente lógico, porque con el auge de la IA generativa y su llegada en local a los smartphones es necesario contar con una mayor potencia para poder utilizarla. También hará falta más memoria RAM, así que no podemos descartar un aumento de esta en los iPhone 16 Pro y Pro Max.

Si queréis más información sobre el iPhone 16 y las versiones de dicho terminal que lanzará Apple este año os invito a echar un vistazo a este especial, donde hicimos una recopilación con toda la información que tenemos ahora mismo.