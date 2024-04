Los Google Pixel facilitarán identificar números desconocidos

Los smartphones Google Pixel son, y esto ya lo he mencionado en otras ocasiones, una de las opciones más interesantes del mercado en la actualidad. Desde la opción más económica, que actualmente es el Pixel 7a (aunque esperamos que su sucesor, el Pixel 8a, se deje ver dentro de poco más de un mes, en la presentación inaugural del Google I/O 2024), hasta el buque insignia, el Pixel 8 Pro, todos ellos han logrado convertirse en una propuesta diferenciada en un mercado realmente difícil.

Como ya conté al probar ambos dispositivos (7a y 8 Pro), no hablamos de smartphones centrados en el rendimiento bruto, sino en la optimización, algo que permite exprimir al máximo las prestaciones de sus componentes. Y, además, esto no solo se traduce en un rendimiento más que decente, también nos encontramos con funciones exclusivas, que se basan precisamente en el gran conocimiento de los ingenieros de la compañía en su propia plataforma, tanto de hardware como de software.

Así, de lo que más le gusta hablar a Google en la conversación sobre los Google Pixel es, sin duda, de funciones, de todo aquello que son capaces de hacer sus dispositivos, y especialmente de las funciones que llegan a los mismos de manera exclusiva a través de las Pixel Drops, como la ampliación de funciones de Circle to Search, pasando sin duda por la amplia, y aún así creciente, lista de funciones basadas en inteligencia artificial. Pues bien, parece que ya están trabajando en otra función, que técnicamente parece más sencilla, pero que puede mejorar sustancialmente la experiencia de uso.

¿Cuántas veces a la semana recibes llamadas de números que no puedes identificar? No sé en tu caso, pero en el mío he llegado a un punto en el que, si no conozco el número, recurro a buscarlo en Google antes de atender la llamada. Y ahora parece, según leemos en PiunikaWeb, que Google va a añadir a los smartphones Pixel un botón que permitirá buscar información sobre los números que nos llaman. Algo que, sin duda, facilitará sustancialmente un proceso que, por desgracia, cada día es más habitual para muchos usuarios.

En realidad esto no es algo totalmente nuevo pues, como podemos leer en la citada publicación, Google ya ha desplegado esta función en Japón, por lo que entendemos que su funcionamiento ya se ha evaluado y que, por lo tanto, ya está lista para un despliegue más amplio. El nuevo botón se mostrará en la lista de llamadas recientes, al expandir las opciones disponibles para cada número, y al pulsarlo se llevará a cabo automáticamente la búsqueda del mismo en Google.