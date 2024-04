MaxFocus, una extensión muy recomendable

Aunque no soy muy dado a recomendar extensiones para los navegadores, creo que MaxFocus merece hacer una excepción, y es que responde a una demanda que, me consta, es generalizada, y que en mi caso en particular encuentro más que necesaria. Tanto que, en realidad, pienso que tendría bastante sentido que estuviera integrada en los propios navegadores, aunque a este respecto reconozco que quizá me excedo, y que tiene más sentido que exista a modo de complemento.

Sea como fuere, vamos a lo mollar, es decir, a ver qué nos ofrece esta extensión, y a partir de ahí ya juzgarás si, en tu caso en particular, también la encuentras tan interesante como yo. Pues bien, MaxFocus te permite previsualizar el contenido en un enlace en una ventana flotante, evitando de este modo que tengas que abrirlo para comprobar su contenido. Y si dicho así ya te parece interesante, lo cierto es que el modo en el que se ha implementado hace que lo sea aún más.

Disponible para Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox, puedes encontrar los enlaces de descarga e instalación para cada uno de ellos en su página web, que en los tres casos te redirigirá a la página oficial de extensiones de los mismos. Su instalación, como es común con este tipo de complementos, no podría ser más sencilla, y con la configuración por defecto ya podrás empezar a utilizarlo. ¿Cómo? Tan solo haz click en un enlace que deseas previsualizar y mantén pulsado el botón del ratón durante algo más de medio segundo. De este modo, la vista previa se mostrará automáticamente

Como puedes ver, a la derecha se muestra una botonera que te ofrece las siguientes funciones:

Cerrar : el más evidente de los controles, permite cerrar la vista previa.

: el más evidente de los controles, permite cerrar la vista previa. Abrir : el segundo más evidente de los controles, en este caso la página que estás previsualizando se abrirá en una nueva pestaña.

: el segundo más evidente de los controles, en este caso la página que estás previsualizando se abrirá en una nueva pestaña. Modo lectura : modifica el modo en el que se muestra la previsualización, eliminando elementos visuales para proporcionar una experiencia de lectura más inmersiva.

: modifica el modo en el que se muestra la previsualización, eliminando elementos visuales para proporcionar una experiencia de lectura más inmersiva. Funciones de IA : todavía no es funcional, y en principio solo estará disponible en la versión Pro (de pago, un único pago de 14 dólares). Proporciona un resumen, una lista de los puntos más destacables y enlaces relacionados.

: todavía no es funcional, y en principio solo estará disponible en la versión Pro (de pago, un único pago de 14 dólares). Proporciona un resumen, una lista de los puntos más destacables y enlaces relacionados. Configuración: proporciona, deduciblemente, acceso a los ajustes de configuración, como los diferentes modos para mostrar la vista previa.

Así, como puedes ver, MaxFocus es una extensión bastante sencilla y que resulta de lo más útil. Eso sí, debemos tener en cuenta que es muy, muy reciente, su primera versión fue liberada ayer mismo, por lo que es posible que su funcionamiento no sea, todavía, tan estable como cabría desear.