Chrome prueba nuevos permisos para los sitios web

Aunque muchos de sus usuarios no lo saben, Google Chrome ofrece un control bastante preciso de lo que queremos permitir (y lo que no, claro) a los sitios web a los que accedemos. Para tal fin, partiremos estableciendo una configuración predeterminada, es decir, la que se aplicará a todas las páginas web que visitemos, pero posteriormente podemos realizar ajustes específicos para los sitios en los que no queremos que se apliquen las políticas por defecto.

Si eres usuario de Google Chrome y no conocías dichas opciones, acceder a ellas es bastante sencillo y, como vas a comprobar a continuación, el nivel de control que ofrecen es muy, muy alto. Así, empecemos por la configuración general de las mismas. Para acceder a su gestión puedes hacerlo a través de los menús (menú de tres puntos a la derecha de la barra de direcciones – Configuración – Privacidad y seguridad – Configuración de sitios) o, como fórmula más rápida, directamente escribe «chrome://settings/content» en la barra de direcciones y pulsa enter. Localiza entonces el apartado «Permisos», pincha en «Permisos adicionales» y, de este modo verás la lista completa, compuesta por 22 permisos que, recuerda, serán los que se aplicarán por defecto:

Por su parte, como indicaba al principio, Google Chrome también permite ajustar individualmente los permisos para determinados sitios web. Para comprobarlo, abre una página web cualquiera y, cuando esté cargada, haz click en el icono que representa dos conmutadores, a la izquierda de la URL de la web. Entonces, en el menú que aparecerá, haz click en «Configuración de sitios» y, de este modo, se mostrarán ya los ajustes para dicho sitio web (la lista es más amplia de la que hemos visto antes, porque aquí también se muestran los ajustes del apartado «Contenido»:

Como verás, se muestran todos los ajustes por defecto pero, si lo deseas, puedes modificar los que quieras. Eso sí, cuando hagas algún cambio (uno o todos los que desees, vuelve a la página en cuestión y verás que, en la parte superior de Google Chrome, se muestra una barra en la que se te indica que es necesario recargarla para que se apliquen los cambios. Simplemente haz click en el botón «Volver a cargar» y ya estarás empleando la nueva configuración personalizada para ese sitio web.

Como ya habrás comprobado si has realizado esta prueba, son bastantes los ajustes que podemos realizar en este sentido, y la buena noticia es que esta lista va a crecer próximamente. El insider Leopeva64 ha publicado un mensaje en el que muestra los tres nuevos permisos que podremos ajustar en Google Chrome. Estos ajustes han aparecido en la versión más reciente de Chrome Canary, pero parece que Google ha optado por una prueba limitada, ya que no ha llegado a todos los usuarios de dicha versión del navegador.

Chrome Canary has new options to control site permissions, with these new options you can now decide if sites can scroll and zoom shared tabs, lock the keyboard, or lock the pointer:https://t.co/koiKd00In0 pic.twitter.com/tAipCc2VOo

— Leopeva64 (@Leopeva64) April 10, 2024