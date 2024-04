Las funciones IA de Google Fotos serán gratis para todos

Google Fotos forma una parte bastante importante del ecosistema de aplicaciones y servicios de la tecnológica del buscador. Como recordábamos hace unos días, al recordar el vigésimo cumpleaños de Gmail, una de las claves de su éxito es la más que fluida integración entre Gmail, Drive, Fotos, Android y el buscador, entre otros, algo que proporciona una experiencia de uso muy fluida, razón por la que muchas personas empezaron utilizando una única aplicación o servicio, y han terminado empleando mucho más.

Todo lo relacionado con las imágenes y el vídeo ha formado, desde siempre, una parte muy importante de la experiencia que Google pretende ofrecer a sus usuarios. Desde el debut de Google Imágenes, allá por verano de 2001 (gracias, al menos en parte, al famoso vestido verde de Versace con el que Jennifer Lopez acudió a la 42ª ceremonia de los Premios Grammy), el conjunto de app y servicio formado por Google Fotos, la app de cámara de Android y la específica para los dispositivos Pixel… la lista es extensa, con muchos elementos destacables.

Durante años, Google ofreció almacenamiento ilimitado en Google Fotos, si bien finalmente tuvo que ponerle punto y final a dicha medida en 2021, pues podemos imaginar el coste en infraestructura de almacenamiento que debía suponer. Esto, además, supuso una razón más para que muchos usuarios se plantearan optar por alguno de los planes de pago, y que además de más almacenamiento también proporcionan otras ventajas adicionales.

Dentro de las mismas, de las ventajas exclusivas para clientes de Google One, de un tiempo a esta parte han ganado mucha importancia las relacionadas con la inteligencia artificial aplicada a imágenes y vídeos. La primera en destacar fue el borrador mágico, que debutó como función exclusiva de los Google Pixel 6 y Google Pixel 6 Pro en 2022, y que el año pasado extendió sustancialmente su alcance. Y unos pocos meses después, en el Google I/O 2023, la compañía presentó Magic Editor, una herramienta excepcionalmente poderosa y sencilla de emplear. Estas son, probablemente, las dos funciones más destacables en este sentido, pero no las únicas.

Como decía antes, estas funciones han sido exclusivas para usuarios de dispositivos Pixel y/o suscriptores de Google One, pero esto está a punto de cambiar ya que, según leemos en TechCrunch, Google empezará a ofrecer gratuitamente, a todos sus usuarios, muchas de las funciones basadas en inteligencia artificial de Google Fotos. Y sí, esto incluye las dos que he destacado anteriormente, el borrador mágico y el editor mágico.

Verás que hablo en futuro, y es que pese a que ha sido anunciado hoy, todavía será necesario esperar un poco, concretamente hasta el 15 de mayo, momento en el que se iniciará un despliegue que se tomará algunas semanas. Las funciones que pasarán a ser gratuitas a partir de entonces son borrador mágico, editor mágico, desenfoque de fotos, sugerencias de cielo, color pop, efecto HDR para fotos y videos, desenfoque de retrato, luz de retrato y estilos en el editor de collage, entre otros.

La única limitación destacable, eso sí, es que para los usuarios gratuitos el guardado de imágenes editadas con el editor mágico estará limitado a 10 imágenes por mes, pero no parece que se vayan a establecer limitaciones similares en el resto de funciones. Con este movimiento, Google Fotos planta cara a la creciente cantidad de servicios que ofrecen este tipo de funciones de manera gratuita, un movimiento bastante audaz y que, personalmente, me parece un acierto, aunque es cierto que ahora tendrán que buscar nuevas ventajas y funciones exclusivas para convencer a los usuarios a que se suscriban a Google One y/o se hagan con un dispositivo Pixel. Lo que, a su vez, también será positivo para dichos usuarios.