Así funciona la conectividad satelital de los Google Pixel 9

A principios del mes pasado supimos que Google estaba trabajando para llevar la conectividad satelital a los futuros Pixel 9. En un primer momento se planteó que su uso se iba a circunscribir, al menos inicialmente, solo a las emergencias, pero informaciones posteriores nos indicaron que su alcance podría ser más amplio, al punto de permitir el envío de mensajes SMS de carácter general, algo que puede resultar de lo más útil en muchas circunstancias.

Desde entonces, se han ido sumando voces que afirman que la disponibilidad de este servicio será limitada, especialmente en sus primeros tiempos, ya que para poder enviar mensajes SMS a través de una conexión vía satélite es imprescindible, claro, que tengamos contratado algún tipo de servicio con las operadoras que puedan ofrecerlo. Es decir, lo mismo que ocurre con la conectividad celular, es decir, que necesitas de los servicios de alguna teleco.

Así, en este caso y tras las indagaciones que dieron con las primeras informaciones al respecto, parece que la primera operadora en ofrecer este servicio será T-Mobile en Estados Unidos, que a su vez ofrecerá el servicio de conectividad satelital con la infraestructura de Starlink, que de un tiempo a esta parte ha puesto el foco precisamente en este tipo de conexiones, y que gracias a su enorme alcance geográfico puede ser el proveedor ideal para esta clase de servicio.

Sea como fuere, ahora se ha filtrado un vídeo que muestra cómo será el proceso de conexión de un Google Pixel 9 al satélite. Como puedes ver en el mismo, y ya cabía imaginar, será necesario que el usuario encuentre la orientación correcta para establecer la línea visual de conexión con el satélite que le corresponda en función de su ubicación. Además, durante la configuración, se mostrará un mensaje con el texto «get a clear view of sky by avoiding buildings, trees and mountains«, es decir, que necesitas una línea visual directa, sin obstáculos de por medio.

Con este movimiento, Google sigue el sendero abierto por Apple con la conectividad satelital de los iPhone 14, destinada exclusivamente a las emergencia, y su evolución en los iPhone 15, para cubrir también otro tipo de eventualidades. Ahora, claro, habrá que ver si los Pixel 9 «empatan» con lo que ofrece Apple (que, ojo, también puede subir la apuesta con los iPhone 16), o si , con la llegada de planes especiales de las telecos para este tipo de conexión, logran extender su uso a la comunicación de carácter general mediante mensajes.

Fuente: Google News | EN (Telegram)