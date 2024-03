Samsung confirmó que la tecnología Galaxy AI no iba a ser exclusiva de los Galaxy S24, y que esta iba a llegar también a otros smartphones de generaciones anteriores, entre los que se encontraban, como es lógico, los Galaxy S23, aunque no dijo una fecha exacta así que quedamos a la espera de obtener más información por parte del gigante surcoreano.

La espera ha llegado a su fin. Hoy sabemos, gracias a una notificación de la división china de Samsung, que la actualización One UI 6.1 estará disponible a partir del 28 de marzo, y que esta será la que llevará la tecnología Galaxy AI a los Galaxy S23. Todavía no está claro si dicha actualización estará disponible de forma simultánea para los Galaxy Z Fold 5 y Galaxy Z Flip 5, pero todo parece indicar que así será, y que incluso el Galaxy S23 FE podría estar incluido en este primer despliegue.

Samsung despliega este tipo de actualizaciones de forma gradual y lenta, así que es muy probable que no se complete el lanzamiento de esta actualización a nivel general hasta algún momento del mes de abril. Una vez que recibas esta actualización en tu terminal podrás empezar a disfrutar de todas las funciones que integra Galaxy AI, que como ya sabrán nuestros lectores habituales se trata de un modelo de inteligencia artificial como servicio que es capaz de realizar funciones avanzadas, incluyendo:

Transcripción de audios y resúmenes de páginas web.

Búsqueda inteligente con un simple toque en la imagen.

Tareas de edición de fotografía y también de vídeos.

Creación de contenidos diversos, incluyendo plantillas, portadas y más.

Traducción de llamadas en tiempo real.

Samsung dijo en su momento que Galaxy AI iba a ser gratis hasta finales de 2025, pero no sabemos si esto aplicará también a los Galaxy S23 y demás terminales que recibirán la actualización One UI 6.1, o si por el contrario ese periodo de prueba gratuito estará limitado únicamente a los Galaxy S24. Pronto saldremos de dudas, aunque lo más lógico sería que dicho servicio también fuese gratuito. De esta manera los usuarios de esos terminales podrán probarlo sin coste y decidir si están dispuestos o no a pagar por él para seguir utilizándolo.