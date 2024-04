Una de las funciones más interesantes de los navegadores, y en esto Google Chrome no es una excepción, la encontramos precisamente en la posibilidad de ampliar la misma gracias a las extensiones, pequeñas aplicaciones diseñadas por terceros, y que se integran en el navegador para proporcionar nuevas funciones, así como para mejorar las ya existentes. En mi caso, puedo afirmar que hay algunas que considero imprescindibles en mi día y día, y también suelo instalar otras que utilizo de manera menos frecuente, pero que me resultan increíblemente útiles en determinadas circunstancias.

Las extensiones de Chrome se agrupan, principalmente, en su propia tienda, si bien también es posible instalarlas también desde otros orígenes, aunque en estos casos hay que actuar siempre con bastante cautela pues, en función de los permisos que necesiten para llevar a cabo sus tareas, pueden convertirse en una peligrosa amenaza si han pasado por malas manos. También se puede «colar» alguna extensión malintencionada en la Chrome Web Store, claro, pero Google trabaja tanto de manera proactiva como reactiva para intentar reducir estos riesgos al máximo.

Ahora bien, el de la seguridad no es el único problema que nos podemos encontrar a la hora de utilizar extensiones del navegador. Por ejemplo, un problema que se da en algunas circunstancias es que las funciones de una extensión son incompatibles con un sitio web, de modo que cuando intentamos acceder al mismo no nos resulta posible. Y esto se complica más, dado que en estos casos no se informa sobre dicha incompatibilidad, de modo que, incluso si intuimos que el problema viene dado por uno de estos complementos, tendremos que enfrentarnos a la tediosa tarea de desactivarlas todas, algo que repercutirá en todas las páginas que visitamos.

Si te has visto en esa situación (en mi caso lo he vivido en varias ocasiones), ya sabes lo tedioso que resulta y, por lo que sabemos ahora, en Google también son conscientes de ello y han decidido resolverlo. ¿Cómo? Pues añadiendo un nuevo control en Google Chrome que permite deshabilitar, con un solo click, todas las extensiones para una página web. Y, no, no hablamos de una función presente en Chrome Canary, en realidad ya se ha incorporado a la versión estable del navegador… aunque todavía no está visible.

Así, si deseas probarla, primero debes asegurarte de que cuentas con la versión más reciente del navegador de Google, la 123.0.6312.123 y, a continuación, tendrás que activar la flag correspondiente, que en este caso es «Extensions Menu Access Control». Veamos pues, de forma rápida, cómo hacerlo:

Escribe chrome://flags/ en la barra de direcciones y pulsa enter. Teclea entonces, en el recuadro «Search flags», el nombre de esta prueba, es decir «» (sin las comillas). Entonces, cuando la función se muestre en la parte central de la ventana, haz click en el selector que se muestra a su derecha y escoge «Enabled». Para que se aplique el cambio es necesario que reinicies el navegador, así que utiliza el botón para tal fin que se mostrará en la parte inferior de la ventana cuando hayas hecho el cambio. Recuerda revisar antes, eso sí, si tienes alguna sesión de cualquier tipo, con cambios sin guardar, en alguna pestaña.

De este modo, la función de desactivar todas las extensiones para una web con un solo click ya estará activa. Para probarla abre cualquier sitio web y despliega entonces el menú de extensiones (el icono que se muestra a la derecha de la barra de búsqueda, justo antes del selector de cuenta de usuario de Google. Entonces se mostrará el menú de extensiones habitual pero, en la parte superior del mismo, verás el control con el que podrás desactivar todas las extensiones para ese sitio web.