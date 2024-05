Podrás jugar a Ghost of Tsushima en tu Steam Deck

Ghost of Tsushima llegará mañana a PC. Ya conocemos sus requisitos, y la verdad es que estos son bastante asequibles, algo totalmente lógico porque estamos ante un juego que fue desarrollado para PS4, una consola de la generación anterior que tiene hardware de 2012.

Sony ha confirmado que podremos jugar la aventura principal sin necesidad de una cuenta PSN, pero que para poder acceder al modo online multijugador, conocido como Legends, sí que será imprescindible contar con dicha cuenta. Esta es la razón por la que Ghost of Tsushima ha sido eliminado de Steam en países donde no hay acceso al servicio PlayStation Network.

Nixxes, desarrolladora del port para PC, también ha confirmado que Ghost of Tsushima está tan bien optimizado que se podrá ejecutar sin problemas en una Steam Deck, aunque el juego aparece listado como «sin soporte» porque para poder acceder a una cuenta PSN es necesario contar con Windows como sistema operativo, y la consola de Valve utiliza Steam OS.

No tenemos detalles sobre los ajustes y la configuración gráfica que podremos utilizar, pero viendo los requisitos mínimos y las especificaciones de la Steam Deck creo que lo más probable es que el juego funcione bien en 720p con calidad baja o media-baja. Esta es la teoría, ya sabéis que al final los requisitos son una referencia aproximada, y que el rendimiento final puede variar considerablemente.

Como Ghost of Tsushima soporta FSR 3 es seguro que gracias a esta tecnología será posible mejorar el rendimiento, y puede que al final el juego acabe funcionando incluso mejor de lo esperado en la Steam Deck.

Con respecto a la polémica que ha generado el requisito de una cuenta PlayStation en Ghost of Tsushima, cosa que también ocurrió anteriormente con Helldivers 2, debo decir que me parece poco acertado por parte de Sony establecer dicho requisito, y que creo que al final están tirando piedras contra su propio tejado, ya que está dejando fuera a una gran cantidad de jugadores de PC.

No obstante, y siendo justos, Sony no es la primera compañía que ha preferido utilizar cuentas en su propio servicio. Otras compañías como EA y Ubisoft llevan tiempo haciendo esto, e incluso tras ceder y llevar sus juegos clave a Steam mantuvieron el uso de dichas cuentas. Es algo que no gusta a nadie, pero por desgracia ahora no queda otra opción para jugar a los títulos de estas empresas.

La mayoría de los jugadores lo tienen claro, la solución más sencilla y efectiva sería que Sony dejase de exigir una cuenta PlayStation para jugar en PC, cosa que de momento no creo que vaya a ocurrir.