GeForce RTX 5060 Ti, posibles especificaciones, potencia bruta y equivalencia de rendimiento

La GeForce RTX 5060 Ti va a ser una tarjeta gráfica de gama media «premium», una posición muy importante porque tendrá como objetivo llenar el espacio que quedará entre la GeForce RTX 5060 y la GeForce RTX 5070, es decir, entre la gama media y la entrada a la gama alta. La GeForce RTX 4060 Ti es una de las tarjetas gráficas más vendidas de esta generación, así que os podéis hacer una idea de la importancia que tendrá este nuevo modelo.

Aquellos que no puedan o no quieran pagar el precio de una GeForce RTX 5070, pero que tampoco quieran comprar una GeForce RTX 5060 porque esta se les queda pequeña, podrán recurrir a la GeForce RTX 5060 Ti. Todavía no tenemos información concreta sobre las especificaciones que tendrá esta tarjeta gráfica, pero sé que muchos la esperáis con ganas, así que quiero compartir con vosotros una estimación que he hecho sobre este nuevo modelo.

No solo voy a repasar con vosotros sus posibles especificaciones, teniendo siempre en cuenta que como he dicho es una estimación realista, sino que también veremos datos de rendimiento comparativo y de potencia bruta, así como posibles valores de consumo.

Especificaciones de la GeForce RTX 5060 Ti

Hay dos grandes posibilidades, que esta tarjeta gráfica utilice el núcleo GB206, el mismo que montará en teoría la GeForce RTX 5060, o que utilice el núcleo GB204, que es el que impulsará a la GeForce RTX 5070. Ambas opciones tienen sentido, ya que podría utilizar el GB206 en una versión completa y con mayor número de shaders o el GB204 en una versión recortada para diferenciarse de la GeForce RTX 5070.

Viendo los resultados que obtuvo NVIDIA con la GeForce RTX 4060 Ti me inclino a pensar que lo más probable es que en esta ocasión utilice una versión recortada del GB204, manteniendo la caché L2 y el bus de memoria de 192 bits. Esto sería lo ideal, pero también podría producirse una reducción de ambos elementos y el uso de un bus de 128 bits. Con esto en mente, esta es mi estimación ideal de la GeForce RTX 5060 Ti:

Núcleo gráfico GB204 fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

48 unidades SM.

6.144 shaders a una velocidad de entre 2,8 GHz y 3 GHz.

192 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

48 núcleos RT de cuarta generación.

192 núcleos tensor de quinta generación.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (672 GB/s de ancho de banda).

48 MB de caché L2.

GeForce RTX 5060 Ti frente a GeForce RTX 4060 Ti

Si NVIDIA utiliza esa configuración la GeForce RTX 5060 Ti tendrá una cantidad de shaders mucho mayor que la GeForce RTX 4060 Ti, puesto que la primera contaría con 6.144 shaders y la segunda tiene 4.352 shaders. Obviamente aquella tendrá también más unidades de texturizado, más unidades de rasterizado y más núcleos RT y núcleos tensor.

Otras diferencias importantes que afectarían de forma notable al rendimiento son el bus de memoria, que subiría de 128 bits a 192 bits, y el aumento de la memoria caché L2 de 32 MB a 48 MB. Todo esto haría que la GeForce RTX 5060 Ti fuese mucho más potente que la GeForce RTX 4060 Ti, y que pueda moverse de forma óptima en 1440p.

Por lo que respecta al consumo, la GeForce RTX 5060 Ti se situará más o menos en el mismo nivel de TGP que la GeForce RTX 4060 Ti. No espero un aumento significativo salvo gracias al cambio de nodo y a las mejoras a nivel de arquitectura que introducirá NVIDIA con Blackwell. Por ello me inclino a pensar que esta tarjeta gráfica tendrá un TGP de entre 160 y 185 vatios.

La GeForce RTX 4060 Ti es una tarjeta gráfica que, por la configuración de su bus de memoria y su caché L2, da lo mejor de sí en 1080p, aunque es cierto que es capaz de mover juegos en 1440p. Con la GeForce RTX 5060 Ti nos encontraríamos ante un modelo mucho mejor preparado para 1440p, siempre que se cumplan las especificaciones que hemos visto en este artículo.

Arquitectura Blackwell: nuevos núcleos tensor y RT

La arquitectura Blackwell va a ser una evolución de Ada Lovelace que mantendrá la división clásica en shaders, núcleos tensor y núcleos RT. También volverá a hacer acto de presencia el acelerador de flujo óptico, y la caché L2 tendrá reservada una parte importante del espacio a nivel de silicio.

Podemos esperar un diseño de núcleo monolítico a nivel de GPU, el uso del nodo de 4 nm de TSMC (algunos rumores hablan del nodo de 3 nm) y cinco grandes mejoras:

Shaders de nueva generación con un rendimiento superior por ciclo de reloj, es decir, a la misma frecuencia.

Núcleos RT de cuarta generación, especializados en acelerar trazado de rayos y con un mayor rendimiento bruto en el cálculo de intersecciones rayo-triángulo. Podrían venir también con nuevas optimizaciones específicas.

Núcleos tensor de quinta generación, especializados en IA y con un mayor nivel de rendimiento trabajando con matrices.

Acelerador de flujo óptico de nueva generación, que podría mejorar el rendimiento y la calidad de la generación de fotogramas, e incluso permitir la introducción de nuevas funciones en NVIDIA DLSS.

Mejoras en el subsistema de caché L2 para mejorar la velocidad y la latencia, y uso de memoria GDDR7 para aumentar el ancho de banda.

Lo más interesante será ver qué nuevas tecnologías anuncia NVIDIA para poder aprovechar las características de esta nueva arquitectura. Con cada nueva generación hemos visto mejoras notables en este sentido, y por ello estoy convencido de que Blackwell no va a ser una excepción. Con todo, no me atrevo a adelantar nada en concreto porque NVIDIA podría sorprendernos con cualquier cosa.

Potencia bruta y rendimiento comparativo

Una GeForce RTX 5060 Ti configurada con 6.144 shaders y funcionando a un máximo de 3 GHz de frecuencia tendría una potencia en FP32 de 36,86 TFLOPs, esto la colocaría ligeramente por encima de la GeForce RTX 4070 SUPER, que tiene una potencia de 35,48 TFLOPs. Sin embargo, su rendimiento en juegos podría ser bastante similar, porque al final los datos de potencia bruta en precisión simple no reflejan el rendimiento real en juegos.

Comparando con la generación anterior, la GeForce RTX 5060 Ti estaría al nivel de la GeForce RTX 3090 en 1440p, una tarjeta gráfica que tiene una potencia de 35,58 TFLOPs en FP32. Con todo, hay que tener en cuenta que la GeForce RTX 3090 tiene un mayor ancho de banda y más memoria gráfica, y que por tanto debería rendir mejor en juegos utilizando resolución 4K.

Si hacemos la comparación con tarjetas gráficas de AMD dentro de la generación actual la equivalencia más cercana sería la Radeon RX 7900 GRE, que es la rival directa de la GeForce RTX 4070 SUPER, y en la generación anterior se colocaría sin problemas al nivel de la Radeon RX 6950 XT. En términos de eficiencia sería claramente superior a todas esas equivalencias.

Fuente de alimentación y procesador recomendado

Como tenemos un valor de TGP estimado bastante creíble, y también una equivalencia de rendimiento fiable, es fácil establecer una recomendación tanto a nivel de fuente de alimentación como de procesador para esa GeForce RTX 5060 Ti.

Empezamos por la fuente de alimentación, tenemos una tarjeta gráfica cuyo TGP máximo sería de 180 vatios, una cifra muy razonable que estaría al alcance incluso de una fuente de alimentación económica. Con un modelo de 500 vatios que tenga un mínimo de calidad no tendremos problema, aunque esto dependerá del resto de los componentes del equipo, y sobre todo del consumo del procesador.

Esto es importante porque un Intel Core i9-13900K puede llegar a consumir más de 300 vatios, mientras que un Ryzen 5 7600X roza los 90 vatios a plena carga. Esa diferencia de consumo es gigantesca, y por eso digo que deberemos tenerla en cuenta a la hora de elegir la fuente de alimentación.

En cuanto al procesador recomendado para mover una GeForce RTX 5060 Ti, como mínimo deberíamos contar con un Ryzen 5 5600, y lo ideal para sacarle el máximo partido sería tener un Ryzen 5 7600, un Intel Core i5-12600K o un modelo equivalente. También entraría dentro del nivel recomendado un Ryzen 7 5800X3D.

Fecha de lanzamiento y posible precio

El lanzamiento de la GeForce RTX 5060 Ti se producirá al mismo tiempo que el de la GeForce RTX 5060, o en el peor de los casos con una escasa diferencia entre ambas. No hay una fecha concreta, pero lo más seguro es que NVIDIA lance esta tarjeta gráfica entre abril y mayo de 2025, lo que significa que todavía estamos casi a un año de distancia. Antes llegarán las GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5090.

Con respecto al precio, es un tema sobre el que se ha especulado mucho y la verdad es que todavía tengo muchas dudas. Creo que el uso de memoria GDDR7 y el salto al nodo de 4 nm afectarán al coste de fabricación de la GeForce RTX 5060 Ti, y que por tanto el precio de venta de este modelo podría acabar siendo mayor que el de la GeForce RTX 4060 Ti en el momento de su lanzamiento.

La GeForce RTX 4060 Ti FE llegó al mercado con un precio de 399 dólares, cifra que en España, tras convertir divisa y aplicar impuestos se transformó en 449 euros. Creo que el precio de venta de la GeForce RTX 5060 Ti se situará entre los 449 y los 499 euros, impuestos incluidos. Puede que algunos ensambladores lancen modelos un poco más económicos, pero la versión FE estará en esa franja.

Imagen de portada generada con IA.