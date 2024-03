Microsoft presenta nuevos Surface y novedades de Copilot

Microsoft confirmó, hace un par de semanas, que hoy jueves 21, tendría lugar un evento que, desde el primer momento, supimos que estaría protagonizado por dos de las líneas de producto a las que Microsoft está dedicando más cariño estos últimos tiempos, los dispositivos Surface y el conjunto de funciones y servicios basados en inteligencia artificial agrupados en Copilot. Dos familias del catálogo de los de Redmond que, en general, cuentan con una imagen bastante positiva entre el gran público.

Así, claro, cabía esperar alguna propuesta que combinara lo mejor de ambos mundos, y en este caso lo que esperábamos, desde hace ya unos meses, era un equipo Surface con el foco puesto en sus capacidades en relación con la inteligencia artificial. Ya lo hemos comentado anteriormente en más de una ocasión y el tiempo lo está demostrando: si 2023 fue el año de los servicios basados en IA, 2024 va a ser el año de los dispositivos con capacidad de computación de inteligencia artificial.

De manera más reciente, pero antes de la confirmación oficial por parte de Microsoft, se hizo público que los de Redmond ya tenían programado el evento que ha tenido lugar hoy, y además pudimos adelantar que los dos grandes protagonistas del mismo, en lo referido a dispositivos, serían Surface Pro 10 y Surface Laptop 6. Y de nuevo el tiempo nos ha dado la razón, pues efectivamente éstas son las dos nuevas incorporaciones a la ya amplia y variada familia Surface.

Eso sí, y quizá para decepción de más de uno, al menos inicialmente ambas propuestas se dirigen, exclusivamente, al ámbito profesional, al punto de que ni siquiera llegarán a los distribuidores minoristas. No termino de entender, la verdad, la razón por la que han tomado esta decisión tan restrictiva, pero confiemos en que más adelante los veamos llegar también al mercado de consumo.

Surface Pro 10

Así pues, empecemos por el que ha sido el gran protagonista del evento, un dos en uno de alto rendimiento y que se convierte en el primer dispositivo firmado por Microsoft y que pone el foco en la IA. Para tal fin, encontramos versiones equipadas con integrados Intel Core Ultra 5 y 7 que, como ya sabes, son los primeros integrados de Intel que cuentan con una NPU (Neural Process Unit), es decir, un componente especializado en cómputo de IA. Este integrado se apoya en hasta 64 gigabytes de memoria RAM LPDDR5x y hasta un terabyte de almacenamiento SSD PCIe.

Dado que hablamos de un equipo dos en uno, su pantalla juega un papel muy importante, y Microsoft no ha querido quedarse atrás en este sentido. Así, nos encontramos con una pantalla PixelSense Flow de 13 pulgadas con resolución FullHD+ (2.880 x 1.920 en una proporción de aspecto 3:2) con una frecuencia de refresco de hasta 120 hercios. Cuenta con protección anti reflejos y su brillo puede escalar hasta los 600 nits.

Aunque ya hemos visto propuestas en este sentido por parte de otros fabricantes y ensambladores, este Surface 10 Pro es el primer equipo de Microsoft que incorpora la tecla de Copilot, uno de los cambios más destacables experimentados en los últimos años en lo referido al layout de los teclados de PC. Aún está por comprobar cuán útil terminará resultando, pero desde luego Microsoft se ha anotado un buen punto a su favor con su introducción en la industria.

Surface Laptop 6

Si comparamos las especificaciones de estos Laptop 6 con las del Surface Pro 10 vemos que, en realidad, no hay apenas diferencias entre ellos. La principal es, claro, que en este caso hablamos de unos portátiles convencionales, no de convertibles, y también que en este caso (y por eso hablo en plural), Microsoft ofrece dos versiones, una de 13,5 pulgadas y otra de 15 pulgadas. Coinciden, no obstante, todas las especificaciones principales de las pantallas en los tres equipos, con la única diferencia de sus respectivos tamaños.

Ya en su interior, pues de nuevo lo que mencionaba anteriormente, integrados Intel Core Ultra 5 y Ultra 7 con hasta 64 gigabytes de RAM y hasta un terabyte de almacenamiento. Solo vemos una diferencia destacable entre el modelo de 13,5 y el de 15, y es que el primero cuenta con un puerto USB-C 4 / Thunderbolt 4, mientras que el de 15 pulgas integra dos, al igual que el Pro 10. Y en lo referido a autonomía, Microsoft cifra la de ambos Laptop 6 en 18,5 horas, un poco menos de las 19 del Pro 10.

Así, podemos concluir que la gran diferencia entre ambas propuestas se encuentra en el interés que tengamos por contar con un equipo que pueda hacer las veces de portátil y de tablet, o si por el contrario preferimos una propuesta de portátil más tradicional.

Microsoft Copilot

Con respecto a Copilot, lo cierto es que el gran protagonismo del evento ha sido para… Surface. Sí, vamos, que se han realizado algunos anuncios pero, sin ser irrelevantes, no resultan tan profundamente destacables como los que hemos visto en algunos eventos anteriores. Ahora bien, esto no es una crítica, pues es prácticamente imposible sostener, a medio y largo plazo, el ritmo que se impusieron a sí mismas algunas tecnológicas durante el pasado 2023.

Dicho esto, no obstante, sí que quiero poner el foco en uno de los anuncios que han llevado a cabo, y es que la integración de Copilot en Windows 11, que actualmente todavía se encuentra en vista previa y con disponibilidad limitada, se actualizará antes de final de mes a una nueva versión que incorporará nuevas funciones centradas en la accesibilidad. De este modo, será posible emplear el asistente basado en IA para activar y ajustar algunas de las funciones más importantes de Windows en este campo. Y, desde luego, todo lo que sea un avance en este sentido es algo que hay que celebrar.

Por otra parte, aunque se supone que Copilot es un ecosistema, lo cierto es que todavía faltan integraciones entre los productos y servicios, lo que ocasiona que su funcionamiento (en función de los flujos de trabajo asociados a la herramienta) no sean óptimos. Y como mejora en este sentido, Microsoft ha anunciado hoy que las funciones de Copilot para Microsoft 365 pasarán a estar disponibles desde la implementación de Copilot en Windows. De este modo, podremos iniciar tareas propias de la suite ofimática de Microsoft directamente desde Windows. Será interesante comprobar, eso sí, el nivel de profundidad de esta integración, pero también comprobar el control que nos ofrece, precisamente, en este sentido.