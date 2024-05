Cortana y WordPad desaparecerán con Windows 11 24H2

Ayer mismo te contamos que Windows 11 24H2 ya está disponible para los insiders del canal de vista previa. Esto significa que, aunque todavía tengamos que esperar unos meses hasta su liberación (que tendrá lugar a la vuelta de verano), todas las novedades y cambios deberían estar ya bastante pulidos, de modo que estos meses toca trabajar en la estabilidad y fiabilidad, para intentar asegurar que su funcionamiento sea el que cabe desear desde el primer día.

En la publicación de ayer ya te adelantamos las principales novedades que encontrarás en Windows 11 24H2, algunas de las cuales ya te habíamos ido adelantando anteriormente, como la esperada llegada de sudo, la compatibilidad con Wi-Fi 7 y las mejoras en el soporte de formatos de compresión, entre otras. No hablamos, por lo tanto, de una actualización enorme, como otras que hemos visto en el pasado (especialmente antes de que Microsoft empezara a emplear los llamados Momentos), pero esto tiene una lectura positiva, y es que podemos esperar una actualización más pulida y fiable.

Ahora bien, no todo serán novedades en esta actualización pues, como ya adelantamos ayer y leemos en Bleeping Computer, con Windows 11 24H2 Microsoft culminará la eliminación de Cortana y de WordPad. Dos movimientos esperados que, no obstante, suscitan reacciones muy distintas entre los usuarios de Windows. Y tanto es así que, aunque digo que eran esperados, en realidad lo era solo uno de ellos, pues para el común de los usuarios, en una muestra más del Efecto Mandela, el otro ya se había producido.

Empiezo por este último que, evidentemente, es la eliminación de Cortana. Recordemos que, ya en 2019, se inició el ocaso del asistente virtual de Microsoft, primero con la eliminación de su app para Android e iOS y, poco después, con su salida de la barra de tareas de Windows 10. Desde entonces, lenta pero inexorablemente, hemos vivido su caída, que quedó sellada el año pasado. No obstante, y aunque ya no está operativa, la aplicación se ha mantenido en los sistemas que la instalaron en su momento. Esto acabará con la llegada de Windows 11 24H2, ya que la actualización eliminará la aplicación de aquellos sistemas en los que todavía está instalada. Fundido a blanco para una función que, en su momento, en palabras de Satya Nadella, pretendió jubilar a los navegadores web.

Distinto, muy distinto, es el caso de WordPad, una aplicación que ha acompañado a Windows desde sus orígenes (como Write hasta la llegada de Windows 95, momento en el que cambió su nombre al actual). Y no, no es que haya sido una sorpresa, pues Microsoft lo adelantó el año pasado, y a principios de 2024 ya vimos como empezaba a desaparecer en versiones de desarrollo de Windows. Digo que es distinto porque, a diferencia de Cortana, WordPad sí que ha sido una aplicación muy útil y que, de haber sido un tanto más cuidada por los de Redmond, a día de hoy seguiría plenamente vigente.