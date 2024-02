PC Manager ya está disponible en la Microsoft Store

Microsoft PC Manager es una aplicación oficial del gigante de Redmond creada para limpiar, acelerar y comprobar problemas en una computadora con Windows 10 o Windows 11. Actúa sobre la memoria caché y el almacenamiento, monitorizando el uso de los recursos o escaneando el sistema en busca de problemas de seguridad o de otra índole.

Con el paso de los años y sobre todo por la expansión de los móviles, el uso de las tiendas de aplicaciones se ha extendido mucho entre los usuarios, así que no debería sorprender que PC Manager haya llegado oficialmente a la Microsoft Store. Este movimiento no es nada extraordinario y no es más que otra forma de obtener lo mismo, y posiblemente ganando en algunos aspectos como la seguridad debido a que se evita el uso de un navegador web.

PC Manager es un desarrollo que fue iniciado en el año 2022 con el objetivo inicial de ser una herramienta capaz de realizar tareas de mantenimiento como limpiar los ficheros temporales, monitorizar el uso de los recursos, gestionar las aplicaciones de inicio, escanear en busca de malware como una interfaz de Microsoft Defender y comprobar las actualizaciones para Windows, soportando tanto las las compilaciones para x86 (Intel y AMD) como ARM del sistema operativo. En un principio estuvo orientada principalmente al mercado chino, pero con el paso del tiempo ha pasado a estar disponible a nivel global.

La aplicación, como resultado de las tareas de limpieza que soporta, promete mejorar el desempeño del sistema operativo, optimizar el uso del almacenamiento de datos, reducir la publicidad y las interrupciones emergentes de las aplicaciones, además de mejorar la protección y corregir errores en el sistema operativo.

En resumidas cuentas, PC Manager es una aplicación que es aparentemente poca cosa, pero que puede terminar siendo una herramienta importante para optimizar el funcionamiento y el rendimiento de Windows 10 (versión 1809 o posterior) y Windows 11. Si te ha picado la curiosidad, puedes instalarla desde Microsoft Store y consultar nuestro tutorial sobre cómo utilizarla.