CD Projekt RED quiere publicar más, en menos tiempo

Debo reconocer que esta noticia sobre CD Projekt RED me genera sentimientos encontrados, así que vayamos primero con la noticia, en sí misma, y posteriormente con en análisis. Y la noticia es que, según podemos leer en Wccftech, el popular estudio polaco pretende intensificar su cadencia de lanzamientos, es decir, publicar juegos con más frecuencia. Algo que, en primera instancia, para los amantes de los juegos, puede sonar como una excelente noticia.

Hablamos, además, de información oficial, no de filtraciones, más concretamente de unas declaraciones de Michał Nowakowski, CEO conjunto de CD Projekt RED, en la presentación de resultados más reciente de la compañía. Una presentación en la que hizo un repaso del pasado más reciente y el presente de la desarrolladora, poniendo el foco en que fueron capaces de desarrollar Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (un DLC que, como se ha afirmado en varias ocasiones, casi tiene la escala de un juego completo), al tiempo que estaban trabajando de Polaris , nombre en clave del muy esperado The Witcher 4.

Así, tras sacar pecho por los avances más recientes, Nowakowski afirma lo siguiente: «[…]por lo que definitivamente se puede esperar que lancemos más títulos y la cadencia de lanzamientos es algo que definitivamente planeamos aumentar, aunque obviamente no comentaré cuál es el espacio entre los proyectos en cuanto a tiempo«. Siempre es una buena noticia saber que un estudio, cuyos juegos son muy valorados por los usuarios, va a publicar más y a recortar los tiempos de espera, ¿no?

Pues lo cierto es que, desgraciadamente, la historia reciente nos ha enseñado que no siempre es así, y precisamente CD Projekt RED ha sido una de las responsables, en el pasado, de que actualmente pensemos de este modo. A día de hoy, todos lo sabemos, Cyberpunk 2077 es un juego con excelentes valoraciones, y es que desde su lanzamiento la desarrolladora ha hecho un buen trabajo. Pero eso no nos debe hacer olvidar cómo fue el debut de este juego, y que si ha sido capaz de mejorar tantísimo desde entonces es, entre otras cosas, porque su debut fue algo vergonzante.

Lo peor que hizo CD Projekt RED con Cyberpunk 2077 tuvo que ver con las versiones del juego para la anterior generación de consolas, sí, pero no debemos olvidar que el juego también llegó bastante verde a PC, con una buena lista de bugs, mecánicas terribles y, además, con carencias de elementos que se suponía que iban a estar en el juego desde el primer momento, como el sistema de metro. Y el problema en estos casos no estaba en las limitaciones técnicas de la plataforma (que es lo que ocurrió con PlayStation 4 y Xbox One), sino en la precipitación a la hora de llevarlo al mercado.

Que no se me malinterprete, a día de hoy Cyberpunk 2077 me parece un gran juego, y no me canso de valorar el buen trabajo llevado a cabo por CD Projekt RED para enmendarse. Sin embargo, muchos de esos problemas se habrían evitado si su lanzamiento se hubiera retrasado hasta tenerlo todo listo. Ahora, quiero pensar que el estudio ha aprendido la lección, pero declaraciones como la de Nowakowski me dejan un poco preocupado. Espero equivocarme.