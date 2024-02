Elon Musk no pudo utilizar Windows 11 y se enfadó con Microsoft

El CEO de Tesla, Elon Musk, comentó ayer muy enfadado en redes sociales que no pudo utilizar Windows 11 sin una cuenta Microsoft, y que esto le parecía una auténtica locura porque, según sus propias palabras, con ello le estaba dando acceso a la IA del gigante de Redmond a su ordenador. Acto seguido comentó que debería haber una opción para saltar este paso, es decir, para utilizar dicho sistema operativo sin una cuenta Microsoft.

Rápidamente los usuarios dieron contexto al mensaje de Elon Musk diciendo que hay maneras de utilizar Windows 11 sin tener una cuenta Microsoft. Esto es verdad, pero también es cierto que el gigante de Redmond lleva tiempo tomando medidas contra las cuentas locales, y que al final lo más sencillo para el usuario medio es pasar por el aro y utilizar una cuenta Microsoft, aunque esto implique hacer ciertas concesiones en materia de privacidad.

Nosotros también hemos tocado este tema en más de una ocasión, y ahora mismo la manera más sencilla de instalar Windows 11 sin una cuenta Microsoft es utilizando Rufus. En cualquier caso, es importante que tengáis en cuenta que utilizar una cuenta Microsoft también tiene sus ventajas. Por ejemplo, con ella podremos acceder a funciones avanzadas en la nube, sincronización con otros equipos y medidas de seguridad y recuperación de contraseñas.

Con todo, no deja de ser curioso que el CEO de empresas tan grandes como Tesla, SpaceX y Neuralink se tenga que preocupar por cosas tan mundanas como esta. Los usuarios de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, le han dado diversas respuestas. Algunos le han recomendado directamente que compre un Mac, aunque esto no sería una buena opción para Musk, porque es un amante de los videojuegos, y otros le han dicho directamente que por qué no crea un nuevo sistema operativo.

Esta última respuesta ha sido la más interesante que ha recibido Elon Musk a raíz de esta pequeña polémica, aunque como os podréis imaginar es más fácil decirlo que hacerlo. Con el dominio que tiene Windows en el mercado, y la cantidad de factores que influyen en el éxito de un sistema operativo, creo que ni siquiera Musk sería capaz de de cumplir ese objetivo, es decir, de crear un sistema operativo capaz de competir con Windows.

Just bought a new PC laptop and it won’t let me use it unless I create a Microsoft account, which also means giving their AI access to my computer! This is messed up.

There used to be an option to skip signing into or creating a Microsoft account.

Are you seeing this too?

— Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2024